Rugby Sevens, een snelle, pittige zeven-tegen-zeven wedstrijd van twee keer zeven minuten, is een spannende versie van de sport waar elk team er met de overwinning van door kan gaan, en waar kleine teams zomaar de grote jongens kunnen verslaan. Australië heeft vorig jaar zowel bij de heren als bij de dames de World Rugby Sevens Series gewonnen, en dit jaar zullen de beste vier teams in de heren- en damescompetities zich automatisch kwalificeren voor de Olympische Spelen in 2024 van Parijs. De volgende ronde van seizoen 2023 zal zijn de New Zealand Sevens op 21 en 22 januari 2023. Lees hoe je gratis en veilig rugby sevens live streams kunt kijken met een VPN, dan hoef je geen enkele tackle, try of spannend moment te missen.

Hoe kijk je de 2023 World Rugby Sevens Series live streams online

Je kunt de 2023 World Rugby Sevens Series — inclusief de New Zealand Sevens — kijken in maar een paar eenvoudige stappen:

Neem ExpressVPN . Verbind met de serverlocatie die hoort bij de zender die je wilt zien. Zo kun je bijvoorbeeld verbinden met een server in Toronto om naar de gratis CBC stream te kijken. Raadpleeg de programmagids van de zender die je wilt kijken, bijvoorbeeld CBC , en zoek de wedstrijd die je wilt streamen. Stem af op de wedstrijd!

Waar kun je de 2023 World Rugby Sevens Series online kijken

Officiële gratis World Rugby Sevens Series platforms

Prijs: gratis

Afhankelijk van waar je bent, kan het zijn dat je de rugby sevens live streams gratis online kunt kijken op het match center van de officiële 2023 World Rugby Sevens Series website, in de officiële app, op hun Facebook pagina, of op hun YouTube kanaal. Met de officiële app ben je ook altijd bij met de rugby sevens live stand, wedstrijdkalender, uitslagen, nieuwtjes, competitiestand en video samenvattingen.

CBC

Prijs: gratis

CBC is een van Canada’s grootste uitzendorganisaties, en ze hebben ook een gratis web player, CBC Gem, die elke wedstrijd in de 2023 World Rugby Sevens Series zal uitzenden — ook de wedstrijden waarin Canada’s heren- en damesteams uitkomen. CBC Gem is ook een goede manier om on-demand nieuws, amusement en veel populaire sporten als ijshockey te streamen. Raadpleeg het uitzendschema om te zien wanneer de wedstrijden live gestreamd worden. CBC Gem heeft ook apps voor smartphones en tablets als je onderweg wilt kijken.

Canal+

Prijs: vanaf 25 EUR per maand

Canal+ heeft de Franse uitzendrechten om live verslag te doen van de hele 2023 serie. Raadpleeg het uitzendschema om te weten wanneer je moet afstemmen op de wedstrijd. De streams zijn in het Frans. Canal+ is ook een goede manier om een aantal van de beste Franse televisie, films en documentaires te klijken. De zender heeft ook geweldige internationale content, waaronder programma’s van HBO, en gezinsvriendelijke films via de Disney+ add-on. Ze hebben apps voor alle apparaten, waaronder smartphones, tablets, computers en veel smart tv’s.

Sky Sports Now

Pris: 20 NZD/weekpass, 40 NZD/maand of 400 NZD/jaar

Kijkers in New Zealand kunnen elke try, tackle en minuut van de actie online streamen met Sky Sports Now (geen skybox nodig). Volg de strijd van de All Blacks om de Sevens titles terug te veroveren op Australië tijdens het 2023 World Rugby Sevens Series seizoen.

2023 World Rugby Sevens Series agenda – Heren competitie

DATUM EVENEMENT 4 – 6 november 2022 Hong Kong Sevens (Winnaar: Australië) 2 – 3 december 2022 Dubai Sevens (Winnaar: Zuid-Afrika) 9 – 11 december 2022 Cape Town Sevens (Winnaar: Samoa) 21 – 22 januari 2023 New Zealand Sevens 27 – 29 januari 2023 Sydney Sevens 25 – 26 februari 2023 Los Angeles Sevens 3 – 5 maart 2023 Canada Sevens 31 maart – 2 april 2023 Hong Kong Sevens 8 – 9 april 2023 Singapore Sevens 12 – 14 mei 2023 Toulouse Sevens 20 – 21 mei 2023 London Sevens

2023 World Rugby Sevens Series agenda – Dames competitie

DATUM EVENEMENT 2 – 3 december 2022 Dubai Sevens (Winnaar: Australië) 9 – 11 december 2022 Cape Town Sevens (Winnaar: Nieuw-Zeeland) 21 – 22 januari 2023 New Zealand Sevens 27 – 29 januari 2023 Sydney Sevens 3 – 5 maart 2023 Canada Sevens 31 maart – 2 april 2023 Hong Kong Sevens 12 – 14 mei 2023 Toulouse Sevens 20 -21 mei 2023 London Sevens

ExpressVPN is een VPN-dienst en niet bedoeld als manier om auteursrechten te omzeilen. Lees de Gebruiksvoorwaarden van ExpressVPN en van je contentprovider voor meer informatie.