Come funziona una VPN

Viaggiare in un mondo così tecnologicamente avanzato comporta lo stare sempre connessi alle cose più importanti. Se utilizzi internet, un servizio di rete privata virtuale (VPN) ti offre la privacy necessaria per poterti collegare online in modo sicuro, che tu sia in Portogallo o in giro per il mondo. ExpressVPN offre ai clienti portoghesi un alto livello di protezione a un prezzo conveniente.