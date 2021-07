ExpressVPN per Xbox: opzioni di configurazione facili

Utilizza il nostro servizio MediaStreamer

MediaStreamer ti consente di guardare contenuti che potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. È facilissimo da installare, ma non offre la stessa protezione e vantaggi per il gioco online offerti da una VPN (scopri come installare MediaStreamer su Xbox One o Xbox 360).

Collegati a un router abilitato per la VPN

Con ExpressVPN sul tuo router, puoi estendere tutta la privacy e sicurezza di una VPN a tutti i dispositivi presenti in casa, inclusa la tua Xbox. Proteggersi è facile come accedere alla rete Wi-Fi (non sei pronto per un router VPN? Prendi in considerazione l'utilizzo del tuo Mac o computer Windows come un “router virtuale”).