Come funziona una VPN

Una virtual private network (VPN) offre elevati livelli di sicurezza online. Con una VPN puoi navigare online con indirizzi IP differenti dal tuo. Quando ti colleghi a ExpressVPN, il tuo Provider di Servizi Internet (ISP), vede passare solo traffico crittografato.

Che tu ti trova in Brasile o all'estero, ExpressVPN ti consente di navigare in internet in modo sicuro e privato.