Come funziona una VPN

ExpressVPN è un servizio di rete privata virtuale (VPN) affidabile che migliora la tua sicurezza online. ExpressVPN consente di navigare online in modo sicuro tramite un diverso indirizzo IP e crittografando la tua connessione internet, in modo che nessuno possa vedere i tuoi dati transitare, che tu sia a Varsavia, Breslavia o da qualsiasi altra parte.

Utilizzando ExpressVPN, il tuo Provider di Servizi Internet (ISP) vede solo del traffico criptato dirigersi verso i nostri server, per cui non può vedere i tuoi dati di navigazione né tracciare i siti web che hai visitato. È un ottimo modo per ottenere una sicurezza maggiore per la tua connessione a un prezzo conveniente.