Miglior servizio VPN in Croazia

Come posso ottenere una VPN in Croazia?

Non trovi il tuo dispositivo? Dai un'occhiata alle configurazioni manuali e ai tutorial di installazione per un'ampia gamma di altri dispositivi e piattaforme.

Un singolo abbonamento a ExpressVPN include soluzioni software per ogni dispositivo casalingo, incluse console di gioco come PlayStation e Xbox , e sistemi Smart TV come Apple TV e Amazon Fire TV Stick .

*ExpressVPN non è un servizio VPN destinato ad essere utilizzato come mezzo di elusione del copyright. Leggi i Termini di Servizio di ExpressVPN e i Termini di Servizio del tuo provider di contenuti per maggiori informazioni.

Scegli una delle nostre 160 posizioni server in Croazia, Europa, Stati Uniti e altri 94 paesi per accedere ai siti e ai servizi che utilizzi maggiormente. Ottieni la libertà online, ovunque ti trovi.

ExpressVPN si impegna a salvaguardare la tua riservatezza. Non conserviamo le tue connessioni o attività . La tecnologia TrustedServer di ExpressVPN è stata creata appositamente per garantire che nessun dato venga mai salvato sugli hard disk di un server VPN.

ExpressVPN ti associa un nuovo indirizzo IP, impedendo il monitoraggio basato sul tuo reale indirizzo. Inoltre, ExpressVPN trasmette il tuo traffico in un tunnel crittografato , proteggendo i tuoi dati da terzi. Accedi in modo sicuro alle reti Wi-Fi pubbliche , sapendo che le tue informazioni sensibili sono al sicuro.

La rete di server ottimizzati di ExpressVPN funziona con molti servizi di streaming come Netflix , Amazon Prime Video e altri *. Guarda in modo sicuro e privato, senza limiti sulla larghezza di banda o sui dati.

Collegati alla nostra sicura posizione del server in Croazia, o a una qualsiasi delle 160 posizioni in tutto il mondo.

