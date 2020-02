Cos'è la limitazione di banda?

La limitazione di banda (o throttling) si verifica quando il tuo provider di servizi internet (ISP) rallenta intenzionalmente la tua connessione ad internet a seconda di ciò che guardi.

Con l'aumento dei servizi di streaming video come Netflix e HBO Go che richiedono una larghezza di banda maggiore, gli ISP hanno iniziato a monitorare i dati, limitando la velocità di download se vengono rilevati pacchetti relativi a questi servizi. Gli ISP dichiarano di farlo per ridurre la congestione delle loro reti, ma la verità è molto più complessa.

La limitazione di banda colpisce i clienti

Nonostante la capacità di gestire dati extra, alcuni ISP scelgono di limitare il traffico dei fornitori di contenuti perché in conflitto con la propria libreria di contenuti in streaming. Altri ISP hanno obbligato Netflix a pagare una tassa per evitare la limitazione, consentendo all'ISP di evitare il pagamento per gli aggiornamenti necessari. La mancanza di concorrenza tra gli ISP e i provider di banda larga fa sì che le aziende possano chiedere il pagamento di un sovrapprezzo sui clienti per una connessione internet più veloce.

