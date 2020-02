ExpressVPN funziona con Netflix?

Sì. I server di ExpressVPN offrono un accesso veloce e senza limitazioni allo streaming di Netflix. Se riscontri un errore, chatta con il supporto di ExpressVPN per tornare online.

ExpressVPN dispone di un account Netflix?

No. Supponiamo che tu ne abbia già uno o che effettuerai la registrazione per conto tuo. ExpressVPN non dispone di un account Netflix e non sostituisce Netflix, ma si affianca al tuo account Netflix esistente aiutandoti a guardare i contenuti a una velocità fenomenale.

Su quali dispositivi posso guardare Netflix USA?

Puoi guardare Netflix USA nei seguenti modi:

Sul tuo laptop/desktop utilizzando la nostra app di ExpressVPN per Mac / Windows / Linux.

Sul tuo smartphone/tablet utilizzando le nostre app per iOS e Android

Sulle tue console di media streaming come Apple TV o Fire TV Stick.

Una VPN può rallentare lo streaming di Netflix?

Tutte le VPN potrebbero rallentare la tua connessione internet, ma ExpressVPN è tra le più veloci, per cui gli utenti raramente notano delle differenze.

In realtà, utilizzare una VPN può migliorare di molto la connessione, nel caso in cui il tuo ISP stia cercando di limitare il traffico Netflix. Ad ogni modo, se riscontri cali nella qualità video, assicurati di aver selezionato il server USA più vicino alla tua posizione reale.

Se stai utilizzando un dispositivo di streaming come una Apple TV, potresti provare a guardare Netflix utilizzando MediaStreamer, che troverai incluso in ogni abbonamento a ExpressVPN. Clicca qui per maggiori informazioni sull'utilizzo di ExpressVPN su smartTV e dispositivi di streaming.

Posso utilizzare codici DNS o proxy gratuiti per Netflix?

Potrebbe non essere una buona idea. Spesso i codici DNS gratuiti trovati online non funzionano e possono anche inviare il tuo traffico a un server che potrebbe registrare i tuoi dati esponendoti a rischi. I server proxy sono lenti, per niente sicuri e soggetti a interruzioni di connessione. Per guardare Netflix è meglio affidarsi a ExpressVPN che funziona in modo affidabile per lo streaming.

Cos'altro si può fare con Netflix?

Tanto altro! Utilizzare una VPN è il modo migliore per ampliare la tua esperienza con Netflix, ma non è l'unico. Scopri i codici segreti di Netflix e come questi possono sbloccare tanti film in più per soddisfarti al meglio. Dai un'occhiata a questa pratica guida.

Cos'altro si può fare con ExpressVPN?

Grazie a ExpressVPN puoi eludere la censura imposta da alcuni paesi che bloccano l'accesso a siti come YouTube, Twitter e Google. Puoi anche navigare su internet privatamente e in tutta sicurezza, utilizzando anche servizi come Hulu, Amazon Prime Video e HBO Go.

Non riesco ad accedere a Netflix, cosa posso fare?

Per problemi di accesso a un sito web specifico, si prega di contattare il team di supporto tramite live chat tutti i giorni, 24 ore su 24.