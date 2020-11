Perché utilizzare un Proxy messicano?

In Messico, internet viene utilizzato da oltre 58 milioni di utenti, che rappresenta il 45% della popolazione totale. Questo equivale a un aumento di oltre il 100% della diffusione di internet negli ultimi dieci anni. Sfortunatamente, minacce digitali come la sorveglianza da parte del governo,la registrazione dei dati e gli attacchi di hacker sono cresciute nella stessa proporzione.

Ecco perché oggi è più importante che mai per gli internauti del Messico utilizzare una VPN (rete privata virtuale) per proteggere la propria privacy. ExpressVPN utilizza una crittografia AES a 256-bit e crea un tunnel VPN sicuro fino alla tua connessione internet, rendendo illeggibile il tuo traffico internet per hacker e provider di servizi internet in Messico o in qualsiasi altro luogo.

La parte migliore è che ExpressVPN nasconde il tuo indirizzo IP, aggiungendo un ulteriore livello di privacy e anonimato a tutto ciò che fai online. Puoi utilizzare ExpressVPN per ottenere un indirizzo IP messicano anche quando non ti trovi in Messico o un indirizzo IP americano mentre sei in Messico. Oppure puoi scegliere tra 160 posizioni in 94 paesi di tutto il mondo.

Scopri i 5 modi migliori per utilizzare una VPN.