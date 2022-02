Miglior servizio VPN per la Grecia

Nonostante i greci possano navigare in internet senza molte restrizioni, una VPN rappresenta comunque una buona idea per proteggere i tuoi dati, mantenendoti al sicuro dagli hacker anche durante l'utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche .

Come posso ottenere una VPN in Grecia?

Non trovi il tuo dispositivo? Dai un'occhiata alle configurazioni manuali e ai tutorial di installazione per un'ampia gamma di altri dispositivi e piattaforme.

Un singolo abbonamento ExpressVPN comprende soluzioni software per ogni dispositivo di casa, inclusi console di gioco come PlayStation e Xbox e sistemi smart TV come Apple TV e Amazon Fire TV Stick .

*ExpressVPN è un servizio VPN non destinato ad essere utilizzato come mezzo di elusione del copyright. Leggi i Termini di Servizio di ExpressVPN e i Termini di Servizio del tuo provider di contenuti per maggiori informazioni.

Connettiti a un indirizzo IP greco o a una qualsiasi delle 160 posizioni dei server ExpressVPN per sbloccare contenuti censurati e accedere a servizi limitati in Europa, Stati Uniti e altro senza limitazioni di larghezza di banda.

Poiché ExpressVPN si impegna a offrire una privacy completa, non conserva né i registri sulle attività né quelli sulle connessioni . I nostri server sono specificamente progettati affinché tutti i dati vengano cancellati ad ogni riavvio. Anche la nostra politica sulla privacy è stata verificata in modo indipendente.

ExpressVPN crittografa la tua connessione internet quando sei collegato a una rete Wi-Fi non sicura , aumentando la privacy e proteggendoti da hacker e terze parti intenzionate a leggere le tue comunicazioni. Con ExpressVPN puoi navigare online in tutta tranquillità ovunque tu sia.

