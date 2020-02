FAQ: Accedere a Facebook con una VPN

Perché non posso accedere a Facebook?

Ci possono essere tre motivi per cui potresti non riuscire ad accedere a Facebook:

Ti stai collegando da un paese che limita l'accesso a Facebook e altri social media

Ti stai collegando da una rete che blocca Facebook per motivi di sicurezza

Lavori o studi in un istituto che non consente di accedere a Facebook

È bene utilizzare una VPN?

Utilizzare una VPN è perfettamente legittimo - milioni di persone in tutto il mondo accedono ad internet tramite una VPN ogni giorno. Le reti VPN sono utilizzate dalle aziende per tenere al sicuro i dati sensibili, e i consumatori utilizzano le VPN per accedere a siti sottoposti a censura come Facebook.

Scopri di più sul perché una VPN è più sicura e più affidabile dei server proxy gratuiti.

Posso accedere a Facebook da qualunque luogo?

Si! Una VPN si consente di accedere a Facebook da qualsiasi parte del mondo.

Se ti stai recando in un paese dove pensi che l'accesso a Facebook possa essere bloccato, registrati su ExpressVPN prima di partire e assicurati di poter accedere a tutti i tuoi social media e siti streaming, ovunque ti trovi.

Posso sbloccare Facebook a scuola?

Certo che si può! Con una VPN, puoi accedere a Facebook senza preoccuparti delle restrizioni internet locali. Basta collegarti a un server sicuro di ExpressVPN in una posizione in cui Facebook è ancora disponibile e avrai immediatamente accesso alla piattaforma.

In quale altro modo una VPN mi aiuta ad utilizzare Facebook?

Oltre ad aiutarti ad accedere a Facebook da qualsiasi parte del mondo, una VPN ti consente di comunicare con i tuoi amici in modo privato e sicuro.

Molte reti Wi-Fi locali lasciano i tuoi dati esposti a terze parti, consentendogli di vedere cosa condividi online. Tuttavia, una VPN crittografa il traffico del tuo dispositivo e tiene lontano hacker e spioni.

A quali altri siti posso accedere con una VPN?

Una volta ottenuto l'accesso alla VPN, non sarà solo Facebook ad essere disponibile in tutto il mondo. Potrai anche avere accesso ad altri siti internet censurati come Google, Gmail, YouTube e Twitter.