FAQ: Come guardare Disney+ con una VPN

Una VPN mi consente di guardare Disney+ gratis? No. Dovrai abbonarti a Disney+, se non lo hai già fatto. ExpressVPN integrerà il tuo abbonamento a Disney+ per consentirti di guardare tutti i contenuti che desideri, senza le limitazioni da parte dell'ISP.

Disney+ sarà disponibile in tutto il mondo? Oltre al servizio di streaming negli Stati Uniti, Disney+ sarà inizialmente disponibile in Canada, Paesi Bassi, Australia e Nuova Zelanda. In futuro però, arriverà anche in molti altri paesi.

Posso guardare lo sport dal vivo con Disney+? Sì! L'abbonamento a Disney+ include ESPN+, che offre un'ampia gamma di programmi sportivi dal vivo. Con ExpressVPN, sarai in grado di guardare in streaming NFL, NBA, MLB, sport universitari e molto altro, con grande velocità e privacy. Scopri di più sull'uso di ExpressVPN per guardare lo sport dal vivo.

La connessione rallenterà utilizzando Disney+ e una VPN? Tutti i servizi VPN aggiungono un livello di crittografia che può rallentare la tua connessione. Tuttavia, ExpressVPN offre una rete ottimizzata costantemente per una maggiore velocità, così probabilmente non noterai alcuna differenza. Se il tuo ISP è famoso per limitare i servizi di streaming, utilizzando una VPN per guardare Disney+ puoi aumentare la tua velocità di connessione.

Cos'altro si può fare con ExpressVPN? ExpressVPN funziona anche con altri servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e BBC iPlayer. È anche il modo più semplice e veloce per navigare in internet in modo privato e sicuro.