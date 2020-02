Tutti i notiziari turchi in tempo reale e senza censura

Utilizzare un VPN in Turchia, è un ottimo modo per sbloccare i notiziari censurati, guardare eventi sportivi o la TV turca locale, tutto grazie alla protezione VPN contro il monitoraggio e la registrazione dati degli ISP. Puoi anche utilizzare una VPN per goderti servizi di streaming come Netflix indipendentemente dal fatto che tu ti trovi a casa o per strada.