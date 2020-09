1. Utilizzare l'autenticazione a due fattori

Non importa quanto sia "forte" la tua password, c'è sempre la possibilità che venga compromessa. La verifica in due step aggiunge un ulteriore livello di sicurezza ai tuoi account online, costringendoti a utilizzare la tua password e anche un codice temporaneo di accesso che viene inviato al tuo telefono quando esegui l'accesso da un nuovo dispositivo. Così, nel caso in cui qualcuno venisse a conoscenza della tua password, non sarà in grado di accedere al tuo account, a meno che non sia in possesso anche del tuo telefonino.