VPN per Twitter: sblocca Twitter in 3 passaggi

I firewall governativi e scolastici bloccano l'accesso a Twitter

Alcuni governi, soprattutto in Asia e Medio Oriente, utilizzano firewall e leggi sulla censura per controllare il flusso di informazioni tra i propri cittadini, soprattutto in questi tempi di disordini sociali e politici. Il tuo ISP potrebbe bloccare totalmente Twitter su richiesta del governo locale. Alcune scuole impostano firewall e filtri dei contenuti per impedire agli studenti di accedere a importanti informazioni su Twitter. E in alcuni paesi, come Germania e Francia, determinati contenuti vengono nascosti da Twitter in osservanza delle leggi locali.

Ma bloccare Twitter rappresenta un attacco diretto alla libertà di espressione. Riappropriati della tua libertà di parola grazie a una VPN.