Google Stadia ist ein Cloud-basierter Spieleservice, der am 19. November 2019 in einem begrenzten Umfang veröffentlicht wurde. Da Kundenkonten und Spielverlauf online gespeichert sind, verspricht Google Stadia, dass keine Konsolen oder Spieldisks erforderlich sein werden. Alles, was Sie benötigen, ist ein Computer oder ein kompatibles mobiles Gerät, das über einen Chromecast Ultra an einen Fernseher angeschlossen werden kann. Bei der Verwendung von Chromecast Ultra wird ein spezieller Stadia-Controller benötigt.