Spielen Sie League of Legends mit einem VPN

Was ist League of Legends?

League of Legends ist ein teambasiertes Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel (MOBA) von Riot Games. Zwei Teams, die aus fünf Champions bestehen, treten in einer Schlacht an, um die Basen des anderen zu zerstören. Jeder Spieler steuert einen Champion, und im Laufe des Spiels können die Spieler ihre Champions aufleveln, indem sie Erfahrungspunkte sammeln, Gold verdienen und Gegenstände kaufen und verkaufen, um ihren Kampf zu unterstützen. Eine mobile Version wurde unter dem Namen League of Legends: Wild Rift 2021 für Android und iOS veröffentlicht.