Wie Sie ExpressVPN für PlayStation 5 und 4 einrichten

Verbinden Sie sich mit einem VPN-fähigen Router

Mit ExpressVPN auf Ihrem Router können Sie die volle Privatsphäre und Sicherheit eines VPNs auf jedes Gerät in Ihrem Zuhause ausweiten, einschließlich Ihrer PlayStation. Lassen Sie das VPN auf Ihrem Router jederzeit eingeschaltet; so melden Sie sich lediglich in Ihrem WLAN an und genießen den Schutz des VPNs - dies gilt auch für Ihre Gäste. Sind Sie bereit für ExpressVPN auf Ihrem Router? Es ist einfach und wir führen Sie Schritt für Schritt durch die Konfiguration.

Nutzen Sie unseren MediaStreamer-Service

Mit MediaStreamer können Sie Inhalte ansehen, die Ihnen sonst möglicherweise nicht zur Verfügung stehen. Er ist am einfachsten einzurichten, bietet jedoch nicht den Schutz oder die Gaming-Vorteile eines VPNs. (Erfahren Sie, wie Sie MediaStreamer auf der PlayStation 4 und PlayStation 3 einrichten.)