Mit ExpressVPN auf Ihrem Router können Sie die gesamte Privatsphäre und Sicherheit eines VPN auf jedes Gerät in Ihrem Zuhause, einschließlich Ihres Nintendo Switch, ausweiten. Der Schutz ist so einfach wie die Anmeldung an Ihr WLAN. (Nicht bereit für einen VPN-Router? Erwägen Sie stattdessen die Verwendung Ihres Macs oder Windows -Computers als einen “virtuellen Router”.)

Die Verbindung Ihres Nintendo Switch über einen VPN-Router bietet nicht nur Sicherheit für Ihre Daten und verbirgt diese hinter einem verschlüsselten Netzwerk, sondern schützt Sie auch vor potenziellen DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service). Sie können auch ein VPN verwenden, um Ping-Zeiten zwischen verschiedenen Gaming-Servern zu verkürzen, indem Sie eine Verbindung zu Standorten herstellen, die näher an den Netzwerkhosts liegen.

Fast! Sie können ExpressVPN derzeit mit der PlayStation 5, 4 und 3, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Xbox 360 und Nintendo Switch verwenden. Darüber hinaus können Sie ExpressVPN auf einem unterstützten Router einrichten, um den VPN-Schutz für jedes Gerät in Ihrem Zuhause zu aktivieren.

