Nutzen Sie das beste Gaming-VPN für Amazon Luna

Amazon Luna-Spielekanäle

Bei Amazon Luna können Sie zwei Spielekanäle abonnieren, Luna+ und Ubisoft+ und es werden im Laufe der Zeit weitere hinzukommen. Benutzer können entweder einen oder beide Kanäle abonnieren.

Der Standard-Kanal, Luna+, hat ein Einstiegsabo zum Preis von 5,99 USD im Monat und umfasst etwa 100 Spiele. Luna+ bietet eine unbegrenzte Anzahl an Spielstunden, Streaming mit bis zu 1080p Full HD/60fps (demnächst auch 4K) und die Möglichkeit, auf zwei Geräten gleichzeitig zu streamen.

Amazon hat sich mit dem Entwickler Ubisoft zusammengetan, um einen exklusiven Kanal, Ubisoft+, in den Luna-Dienst aufzunehmen. Ubisoft+ wird ausgewählte Premium-Editionen seiner Titel und Zugang zu neuen Spielen am selben Tag, an dem sie veröffentlicht werden anbieten. Dieser Kanal bietet unbegrenzte Spielstunden, bis zu 1080p Full HD/60fps Streaming (mit 4K in Kürze) und Streaming auf einem einzigen Gerät.