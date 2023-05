ExpressVPN gewährleistet nicht nur die Sicherheit Ihrer Daten und Dateien in einem verschlüsselten Netzwerk, sondern schützt Sie beim Gaming auch vor potenziellen DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service). Sie können unser VPN auch dazu verwenden, Ihre Pingzeiten zwischen den verschiedenen Gaming-Servern zu verkürzen, indem Sie sich mit Standorten verbinden, die sich näher an den Netzwerk-Hosts befinden.

PUBG: Battlegrounds ist ein Free-to-play-Spiel, das heißt, Sie können es ohnehin völlig kostenlos spielen! Es ist kein Abonnement nötig, egal auf welcher Plattform Sie spielen. Das bedeutet, dass Sie weder ein PlayStation Plus -Abo benötigen, um auf der PlayStation 4 oder 5 zu spielen, noch ein Xbox Live-Abo für die Xbox One oder Xbox Series X/S.

Kürzere Verbindungswege zwischen Ihnen und den Gaming-Servern können die Latenzzeit und den Lag insgesamt verringern. Das bedeutet, dass Datenpakete schneller zwischen Ihrem Computer und dem Game-Server übertragen werden können, wodurch eine merkliche Verzögerung zwischen Ihren Aktionen und dem Spielgeschehen verringert wird – und das verschafft Ihnen einen Vorteil. In der Regel erzielen Sie die besten Ergebnisse, wenn Sie sich mit dem VPN-Server verbinden, der dem Game-Server am nächsten ist.

