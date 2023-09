Steam hat darauf hingewiesen , dass die Nutzung eines VPNs fürs Gaming den Zugriff der Steam-Client-Anwendung auf das Steam-Netzwerk beeinflussen könnte. Spiele, die Netzzugang benötigen, können davon ebenfalls betroffen sein. In diesem Fall sind Sie dazu angehalten, Ihr Netzwerk so zu konfigurieren, dass Steam-Datenverkehr zugelassen wird.

Sie können Ihr Gerät nicht finden? Stöbern Sie in diesen Tutorials für manuelle Konfigurationen und Setups und entdecken Sie eine große Auswahl an anderen Geräten und Plattformen.

Wenn Sie in Ihrer aktuellen Region keine Einkäufe tätigen können, können Sie alternative Möglichkeiten in Erwägung ziehen, wie den Kauf von Steam-kompatiblen CD-Schlüsseln oder Steam-Wallet-Codes lokaler Spieleanbieter.

Öffnen Sie die ExpressVPN-App und verbinden Sie sich mit einem von Tausenden sicheren und ultraschnellen VPN-Servern in 94 Ländern. Steam ist in Deutschland und den meisten Ländern der Welt verfügbar. Sie sollten sich daher mit dem Server verbinden, der Ihrer Wunschregion am nächsten liegt.

