Ja! Die Nutzung von VPNs verstößt nicht gegen die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung von Blizzard. Und die ultraschnellen Server von ExpressVPN sorgen für ein sicheres und privates Online-Spielerlebnis von jedem Ort aus – einschließlich Ihrer Schule , Ihres Büros oder eines öffentlichen WLANs ; zudem umgehen Sie dabei die Drosselung durch Internetanbieter . Sollten Sie beim Battle.net-Download auf Fehler stoßen oder Fragen zur Nutzung von ExpressVPN haben, wenden Sie sich einfach an den Support , der rund um die Uhr per Live-Chat oder E-Mail erreichbar ist.

Sie können Ihr Gerät nicht finden? Stöbern Sie in diesen Tutorials für manuelle Konfigurationen und Setups und entdecken Sie eine große Auswahl an anderen Geräten und Plattformen.

Kürzere Verbindungswege zwischen Ihnen und den Gaming-Servern können die Latenzzeit und den Lag insgesamt verringern. Das bedeutet, dass Datenpakete schneller zwischen Ihrem Computer und dem Game-Server übertragen werden können, wodurch eine merkliche Verzögerung zwischen Ihren Aktionen und dem Spielgeschehen verringert wird – und das verschafft Ihnen einen Vorteil. In der Regel erzielen Sie die besten Ergebnisse, wenn Sie sich mit dem VPN-Server verbinden, der dem Game-Server am nächsten ist.

Battlenet ist ein von Blizzard Entertainment entwickelter Social-Networking-Dienst, digitaler Vertrieb und Game-Launcher. Spielen Sie auf sichere Weise Games wie World of Warcraft , Overwatch 2 und Call of Duty: Warzone . Eine mobile Version ist für Android und iOS verfügbar und ermöglicht es Gamern, sich mit ihren Freunden zu verbinden, Spiele zu kaufen und die neuesten Nachrichten von Blizzard zu erhalten.

Need help? Chat with us!