Nutzen Sie das beste VPN, um FIFA online zu spielen

FIFA 20 ist für Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar und FIFA 21 für Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und Google Stadia.

ExpressVPN schützt Ihre Daten und Dateien nicht nur in einem verschlüsselten Netzwerk, sondern schützt Sie auch vor möglichen DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) beim Spielen. Sie können unser VPN auch verwenden, um die Ping-Zeiten zwischen verschiedenen Spielservern zu verkürzen, indem Sie sich mit Standorten verbinden, die näher an den Netzwerkhosts liegen.

Kürzere Verbindungswege zwischen Ihnen und den Spieleservern können die Latenzzeit und den Lag verringern. Das bedeutet, dass Datenpakete schneller zwischen Ihrem Computer und dem Spieleserver übertragen werden können, wodurch eine merkliche Verzögerung zwischen Ihren Aktionen und dem Spielgeschehen verringert wird - was Ihnen einen Vorteil verschafft. In der Regel erzielen Sie die besten Ergebnisse, wenn Sie sich mit dem VPN-Server verbinden, der dem Spieleserver am nächsten ist.

