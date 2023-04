ExpressVPN sichert nicht nur Ihre Daten und Dateien in einem verschlüsselten Netzwerk, sondern schützt Sie beim Gaming auch vor potenziellen DDoS-Attacken (Verweigerung des Dienstes). Sie können unser VPN auch dazu verwenden, Ihre Pingzeiten zwischen den verschiedenen Gaming-Servern zu verringern, indem Sie sich mit Standorten verbinden, die sich näher am Host-Netzwerk befinden.

So einfach wechseln Sie die Server in ExpressVPN:

VPNs sind in den meisten Rechtssystemen der Welt legal und werden von Einzelpersonen viel genutzt, um persönliche Daten und vielerlei Onlineaktivitäten einschließlich Gaming zu schützen. VPNs können außerdem Beschränkungen gegenüber bestimmten Diensten umgehen, die von Internetanbietern oder lokalen Netzbetreibern in Schulen, Büros und öffentlichen Räumen eingerichtet wurden.

Kürzere Verbindungswege zwischen Ihnen und den Gaming-Servern können die Latenzzeit und den Lag insgesamt verringern. Das bedeutet, dass Datenpakete schneller zwischen Ihrem Computer und dem Game-Server übertragen werden können, wodurch eine merkliche Verzögerung zwischen Ihren Aktionen und dem Spielgeschehen verringert wird – und das verschafft Ihnen einen Vorteil. In der Regel erzielen Sie die besten Ergebnisse, wenn Sie sich mit dem VPN-Server verbinden, der dem Game-Server am nächsten ist.

