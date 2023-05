Nutzen Sie das beste Steam-Deck-VPN 2023

Beim Online- Gaming mit einem Steam Deck und ExpressVPN bleiben Ihre Daten vertraulich und Sie sind gleichzeitig vor DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service) geschützt. Ein VPN kann außerdem die Pingzeiten zwischen Gaming-Servern verkürzen, indem es Sie mit Standorten verbindet, die sich näher an den Netzwerk-Hosts befinden, was zu einem optimalen Spielerlebnis beiträgt.

Steam Deck ist jetzt in den USA , Kanada , Europa und dem Vereinigten Königreich erhältlich. In Japan , Südkorea , Taiwan und Hongkong kann es vorbestellt werden.

ExpressVPN funktioniert auch mit Streaming-Anbietern wie Netflix , Disney+ , Amazon Prime Video und BBC iPlayer . In Ländern, in denen eine starke Zensur herrscht, kann ein VPN Ihnen helfen, beliebte Seiten wie YouTube und Google zu entsperren. Es bietet außerdem die schnellste und einfachste Möglichkeit zum sicheren und geschützten Surfen im Internet – zum Beispiel mit einer Chrome-VPN-Erweiterung .

Sie können die Latenz und die Verzögerung insgesamt verkürzen, indem Sie die Verbindungsstrecke zwischen Ihnen und den Gaming-Servern verringern. Dann können die Datenpakete schneller zwischen Ihrem Computer und den Game-Servern ausgetauscht werden, wodurch alle spürbaren Verzögerungen zwischen Ihren Aktionen und dem, was im Spiel passiert, verkürzt werden – was Ihnen einen Vorteil verschafft. Wenn Sie sich mit einem VPN-Server verbinden, der dem Game-Server geografisch am nächsten liegt, liefert Ihnen das üblicherweise das reibungsloseste Erlebnis.

Wir bieten sichere Server in Indien , Brasilien , dem Vereinigten Königsreich, Australien und an vielen anderen Standorten.

Testen Sie uns risikofrei. Wir haben so großes Vertrauen in unser Produkt, dass wir Ihnen eine 30-Tage Geld-zurück-Garantie geben.

