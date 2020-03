Warum gibt es kostenlose Proxy-Server?

Wie bei kostenlosen VPNs müssen die Betreiber eines kostenlosen Proxy-Webservers ihre Kosten hereinholen. Sie können dies tun, indem sie Anzeigen in Ihren Traffic einschleusen oder indem sie Ihre Daten an Werbetreibende verkaufen. So oder so gibt es sehr wenig Anreiz für Online-Proxy-Webseiten, um Ihr Surfen schnell, sicher und anonym zu halten.

Denken Sie daran, dass sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Proxy-Server Ihren Datenverkehr immer mit HTTPS verschlüsseln sollten, um sicherzustellen, dass er während der Übertragung nicht ausspioniert oder geändert wird.