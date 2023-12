Warum benötigen Sie ein neues Riot-Games-Konto?

Spiele wie League of Legends: Wild Rift sind aus verschiedenen Gründen an eine bestimmte Region gebunden. Dazu zählen Serverinfrastruktur, Veröffentlichungsvereinbarungen oder die lokale Gesetzgebung in bestimmten Regionen. Andere Faktoren können unterschiedliche kulturelle Werte der einzelnen Regionen, Spielweisen oder Sprachbarrieren sein.

Da jedes Riot-Konto global einzigartig ist und an eine bestimmte Region von League of Legends: Wild Rift gebunden ist, können nur Server verwendet werden, die der Region entsprechen, in der das Konto erstellt wurde. Das bedeutet, dass wenn Ihr Riot-Konto beispielsweise in den USA erstellt wurde, können Sie nur auf US-Servern spielen.

Dabei ist zu beachten, dass die amerikanischen Server von Wild Rift (einschließlich Nordamerika und Lateinamerika) sich von den Servern der restlichen Welt unterscheiden, da diese eine komplett andere Infrastruktur nutzen. Somit lassen sich die Konten grundsätzlich in zwei Kategorien aufgeteilt: den amerikanischen Kontinent und alle anderen Regionen.

Um mit Freunden aus anderen Regionen spielen zu können, müssen Sie ein neues Konto bei Riot Games speziell für diese Region erstellen. Wenn Sie also League of Legends: Wild Rift über Ihr Hauptkonto in einer anderen Region spielen wollen, müssen Sie dieses Konto transferieren.