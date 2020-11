Warum einen mexikanischen Proxy nutzen?

Das mexikanische Internet hat mehr als 58 Millionen Nutzer, was 45 % der Gesamtbevölkerung entspricht. Das ist mehr als ein Anstieg der Internetdurchdringung um 100 % in den letzten 10 Jahren. Leider haben digitale Bedrohungen wie die Überwachung durch die Regierung, Datenvorratsspeicherung und Angriffe von Hackern verhältnismäßig auch stark zugenommen.

Daher ist es wichtiger denn je, dass Internetnutzer in Mexiko ein VPN (Virtual Private Network) nutzen, um sich selbst zu schützen. ExpressVPN versieht Ihre Internetverbindung mit einer 256-Bit-AES-Verschlüsselung und einem sicherem VPN-Tunnel, sodass Ihr Internetverkehr unlesbar für Hacker und Internetanbieter in Mexiko oder überall sonst wird.

Das Allerbeste ist, dass ExpressVPN Ihre IP-Adresse verbirgt und eine weitere Schicht für Datenschutz und Anonymität für alles, was Sie online machen, hinzufügt. Sie können ExpressVPN nutzen, um eine mexikanische IP-Adresse außerhalb von Mexiko zu erhalten oder eine US-IP-Adresse in Mexiko zu nutzen. Oder wählen Sie aus 160 Standorten in 94 Ländern weltweit.

Erfahren Sie mehr über die 5 besten Möglichkeiten ein VPN zu nutzen.