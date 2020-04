Mit der zunehmenden Nutzung des Internets in Indien wächst auch die Bedrohung durch staatliche Überwachung und Eindringen von Unternehmen in die Privatsphäre der 1,2 Milliarden Menschen in Indien. Deshalb nutzen immer mehr Inder ein VPN, um ihre Internetfreiheit zurückzuerobern.

Egal, ob Sie indische Filme aus Übersee sehen, Cricket live streamen, wo auch immer Sie sich gerade befinden, oder einfach nur anonym im Internet surfen möchten, dieser Leitfaden für ein VPN in Indien ist der richtige für Sie.