Gelişmiş korumaya sahip bir VPN edinin
Zorla gösterilen reklamları, takipçileri ve zararlı siteleri tek bir uygulamadan engelleyin.
Daha güvenli bir internet deneyimi için
Reklam engelleyici
İnternette gezinirken araya giren reklamları gizleyin
Ebeveyn kontrolü
Açık seçik ve istenmeyen içeriklere erişimi engelleyin
Gelişmiş koruma kolaylaştı
ExpressVPN'e dâhil
Ek ücret olmadan daha fazla koruma edinin. Tüm ExpressVPN planları gelişmiş koruma özellikleri içerir.
Hepsi bir uygulamada
Bu gelişmiş koruma özellikleri ExpressVPN'de yerleşiktir, ek uygulamalar yüklemeye gerek yok.
Kesintisiz VPN entegrasyonu
VPN ve gelişmiş koruma özelliklerimiz birbirini tamamlayarak en iyi hızları ve performansı sunar.
Son tehditlere karşı korunun
Sizi en son tehlikelere karşı korumak amacıyla engelleme listelerimizi düzenli bir şekilde gözden geçiriyor ve güncelliyoruz.
Bir dokunuşla kontrolü ele alın
Bu özellikleri ExpressVPNJ uygulamasının ayarlarındaki anahtarlarla kolayca etkinleştirin.
7/24 üst düzey destek
Diğer ExpressVPN hizmetlerinde olduğu gibi, bu özelliklerle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa Destek Ekibimize kolayca ulaşılabilir.
SSS
Bu gelişmiş koruma özellikleri ücretsiz mi?
Evet, bu özellikler tüm ExpressVPN planlarına dâhildir ve uygulama ayarlarından etkinleştirilebilir. Detaylı yönergeleri aşağıda bulabilirsiniz.
Bu gelişmiş koruma özelliklerini nasıl etkinleştiririm?
Gelişmiş koruma özelliklerinin tamamı şu anda Aircove'da ve iOS, Android ve Windows için ExpressVPN uygulamalarında mevcuttur.
iOS veya Android'de, Seçenekler > Ayarlar > Gelişmiş Koruma'ya dokunun
Windows'ta, menü simgesi > Seçenekler > Gelişmiş Koruma'ya tıklayın
Aircove'da, bir cihaz grubuna gidin ve dişli simgesi > Gelişmiş Koruma'yı seçin
Ayrıca, Mac ve Linux için ExpressVPN uygulamalarında Threat Manager'ı aşağıdaki adımları izleyerek etkinleştirebilirsiniz (reklam engelleme ve ebeveyn kontrolü, yakın zamanda bu platformlarda kullanılabilecek).
Mac'te, Menü simgesi> Tercihler > Threat Manager'a tıklayın
Linux'ta, Threat Manager'ı Terminal içerisinden şu komutu çalıştırarak etkinleştirebilirsiniz:
expressvpn preferences `set block_trackers true`
Gelişmiş koruma özellikleri VPN'i açmadan çalışıyor mu?
Hayır, gelişmiş koruma özellikleri yalnızca VPN açıkken ve Lightway protokolü kullanılırken çalışır. Bu özellikleri VPN'i açmadan kullanmak isteyen kullanıcılar, özgün yönlendirici ürünümüz Aircove üzerinden bunu gerçekleştirebilirler.
Bu gelişmiş koruma özelliklerini hangi cihazlarda kullanabilirim?
Threat Manager şu anda iOS, Android, Mac, Windows ve Linux için ExpressVPN uygulamalarında mevcuttur. Reklam engelleme ve ebeveyn kontrolü özellikleri Android, iOS ve Windows uygulamalarında mevcuttur ve yakında Mac ve Linux'ta kullanılabilecek. VPN yönlendiricimiz Aircove'a sahipseniz tüm bu gelişmiş koruma özellikleri varsayılan olarak kullanılır ve akıllı TV'ler ve akıllı ev aletleri de dâhil olmak üzere, Airove'a bağlı tüm cihazlara uygulanabilir.
Bu gelişmiş koruma özelliklerinin çalıştığını nasıl anlarım?
Gelişmiş koruma özellikleri, cihazlarınızın engelleme listemizdeki bilenen kötü amaçlı sitelerle, takipçilerle ve yetişkin siteleriyle iletişime geçmesini önleyerek uygulamaları ve web sitelerini engeller. Engelleme yerel olarak gerçekleşir ve engellenen alanlar asla cihazınızda çıkmaz.
Bu özelliklerin çalıştığını, engelleme listelerimizdeki sitelere erişemediğinizde doğrulayabilirsiniz.
Neyin reklam olduğunu nasıl belirliyorsunuz?
Reklam engelleme listemiz, herkese açık olan ve açık kaynaklı bilinen reklamlar listelerinden derlenmektedir. En son tehditlere karşı korunmaya devam etmeniz için, bu engelleme listelerini düzenli olarak gözden geçiriyor ve güncelliyoruz.
Neyin yetişkin sitesi olduğunu nasıl belirliyorsunuz?
Yetişkin sitesi listemiz, herkese açık olan ve açık kaynaklı bilinen reklamlar listelerinden derlenmektedir. En son tehditlere karşı korunmaya devam etmeniz için, bu engelleme listelerini düzenli olarak gözden geçiriyor ve güncelliyoruz.
Reklam açık olduğunda bile reklam görmeye devam ediyorum. Bunun nedeni nedir?
Reklam engelleyici, yalnızca engelleme listemizde belirlenen reklamları engellemektedir. Engelleme listelerimizi haftalık olarak güncelliyoruz ve engellediğimiz reklamları geliştirmeye devam edeceğiz. Kullanıcılar, Destek Ekibimiz ile iletişime geçerek reklamları bildirebilir, biz de onları engellemek için inceleyeceğiz.
Bir reklam engelleyici kullanmak web'de gezinme deneyimimi etkiler mi?
Reklam engelleme özelliğini kullanırsanız bazı hizmetler veya web siteleri düzgün çalışmayabilir. Böyle bir durumda, gelişmiş koruma ayarlarından reklam engelleyiciyi geçici olarak devre dışı bırakabilir veya yardım için Destek Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.