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Gelişmiş korumaya sahip bir VPN edinin

Zorla gösterilen reklamları, takipçileri ve zararlı siteleri tek bir uygulamadan engelleyin.

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Jenerik gelişmiş koruma görseli

Daha güvenli bir internet deneyimi için

Threat Manager

gelişmiş koruma threat manager görsel

Çevrimiçi trafiğinizi kötü amaçlı sitelerden ve takip edicilerden koruyun

Reklam engelleyici

gelişmiş koruma reklam engelleyici görsel website web sayfa engelleme

İnternette gezinirken araya giren reklamları gizleyin

Ebeveyn kontrolü

jenerik gelişmiş koruma yetişkin siteleri engelleyici görseli

Açık seçik ve istenmeyen içeriklere erişimi engelleyin

Threat Manager, ExpressVPN Aircove ve iOS, Android, Mac, Windows ve Linux uygulamalarımzda mevcuttur. Reklam engelleyici ve ebeveyn kontrolü özellikleri Android, iOS, Windows ve Aircove'da mevcuttur ve yakında Mac ve Linux uygulamalarında kullanılabilecek.

ExpressVPN Edinin

Gelişmiş koruma kolaylaştı

ExpressVPN'e dâhil

Ek ücret olmadan daha fazla koruma edinin. Tüm ExpressVPN planları gelişmiş koruma özellikleri içerir.

Hepsi bir uygulamada

Bu gelişmiş koruma özellikleri ExpressVPN'de yerleşiktir, ek uygulamalar yüklemeye gerek yok.

Kesintisiz VPN entegrasyonu

VPN ve gelişmiş koruma özelliklerimiz birbirini tamamlayarak en iyi hızları ve performansı sunar.

Son tehditlere karşı korunun

Sizi en son tehlikelere karşı korumak amacıyla engelleme listelerimizi düzenli bir şekilde gözden geçiriyor ve güncelliyoruz.

Bir dokunuşla kontrolü ele alın

Bu özellikleri ExpressVPNJ uygulamasının ayarlarındaki anahtarlarla kolayca etkinleştirin.

7/24 üst düzey destek

Diğer ExpressVPN hizmetlerinde olduğu gibi, bu özelliklerle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa Destek Ekibimize kolayca ulaşılabilir.

SSS

Bu gelişmiş koruma özellikleri ücretsiz mi?
Bu gelişmiş koruma özelliklerini nasıl etkinleştiririm?
Gelişmiş koruma özellikleri VPN'i açmadan çalışıyor mu?
Bu gelişmiş koruma özelliklerini hangi cihazlarda kullanabilirim?
Bu gelişmiş koruma özelliklerinin çalıştığını nasıl anlarım?
Neyin reklam olduğunu nasıl belirliyorsunuz?
Neyin yetişkin sitesi olduğunu nasıl belirliyorsunuz?
Reklam açık olduğunda bile reklam görmeye devam ediyorum. Bunun nedeni nedir?
Bir reklam engelleyici kullanmak web'de gezinme deneyimimi etkiler mi?

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