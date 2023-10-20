Threat Manager şu anda iOS, Android, Mac, Windows ve Linux için ExpressVPN uygulamalarında mevcuttur. Reklam engelleme ve ebeveyn kontrolü özellikleri Android, iOS ve Windows uygulamalarında mevcuttur ve yakında Mac ve Linux'ta kullanılabilecek. VPN yönlendiricimiz Aircove'a sahipseniz tüm bu gelişmiş koruma özellikleri varsayılan olarak kullanılır ve akıllı TV'ler ve akıllı ev aletleri de dâhil olmak üzere, Airove'a bağlı tüm cihazlara uygulanabilir.