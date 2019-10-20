F1 2023 yarış sezonu 5 Mart‘ta Bahreyn‘de başlıyor ve 26 Kasım‘da Abu Dabi‘de sona erecek. Bu sezonda yeni rekor olan 24 yarış yer alacak ve Katar‘ın yarış takvimine dönmesinin yanı sıra Las Vegas Cumartesi gecesi yarışıyla sondan bir önceki yarış olarak takvime katılacak.

Hemen Formula 1 İzleyin

Tüm F1 2023 canlı yayınlarını Belçika ve Avusturya’da internetten ücretsiz izleyin

RTBF ve ServusTV

Fiyat: Ücretsiz

Belçikalı RBTF ve Avusturyalı ServusTV, yarışları ücretsiz olarak sırasıyla Fransızca ve Almanca yorumlarla yayınlamaktadır.

Formula 1’i RTBF’de veya ServusTV’de ücretsiz izlemek için:

ExpressVPN edinin Belçika’daki (RTBF) veya Avusturya’daki (servusTV) bir sunucu konumuna bağlanın RTBF veya ServusTV ‘yi ziyaret edin. Yarışları canlı izleyin!

Bilgisayarda mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullandığınızdan emin olun.

Profesyonel ipucu: Yarış için İngilizce yorum isterseniz izlerken BBC Radio 5’i canlı olarak dinleyebilirsiniz.

Formula 1 yayınlarını ABD’de ESPN 2’den izleyin

Fiyat: 10 USD/ay ve üzeri

Kanallar: ABC, ESPN ve ESPN 2

Amerikan kablolu yayın aboneliğiniz varsa veya kablolu yayın hizmetini internetten izliyorsanız ABC, ESPN ve ESPN 2 kanalları, yarışları izlemenin iyi bir yöntemidir. Sling veya Hulu için bir eklenti olarak kullanılabilen ESPN Deportes, önemli yarışları aynı anda İspanyolca dilinde yayınlayacaktır. Tarihler ve saatler için resmi ESPN programını kontrol edin. YouTube TV, Sling TV ve Hulu’da ücretsiz denemeler mevcuttur.

Çoğu F 1 yarışı ESPN 2’de yayınlanacak. Monaco ve Britanya GP ana ESPN kanalında canlı yayınlanacak ve Kanada, ABD ve Meksika GP yarışları (ve Monaco GP’nin öğleden sonraki tekrarı) ABC’de yayınlanacak.

Formula 1’i ESPN’de izlemek için:

Not: Sling TV’nin ücretsiz denemesini edinmek için Sling’in web sitesinden kaydolmak yerine Sling TV uygulamasını kullanmanız gerekmektedir. YouTube TV, Sling TV veya Hulu+Live TV’ye abone olmak için ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olabilir. ABD kredi/banka kartınız olmasa bile Google Play üzerinden YouTube TV’ye abone olabilirsiniz.

ExpressVPN ile Sling TV, YouTube TV ve Hulu+Live TV izleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Resmi F1 TV Pro yayınını canlı izleyin

Fiyat: 10 USD/ay veya 80 USD/yıl

Resmi F1 TV Pro, her yarışa erişim sağlar ancak fiyatı bulunduğunuz yere göre değişir. Bazı ülkelerde (örneğin Hindistan) ücretsiz deneme sunmaktadır ancak bunu ABD’de sunmuyor. VPN’inizle güvenli bir şekilde izlemek için:

ExpressVPN edinin F1 TV Pro’nun kullanılabilir olduğu bir sunucu konumuna bağlanın F1 TV sitesi ‘ne gidin Yarışları izleyin!

Büyük ekranda izlemek ister misiniz? TV’nizde ExpressVPN edinmenin tüm yolları hakkında bilgi edinin.

iOS ve Android için F1 TV uygulamasını indirin

F1TV iOS ve Android için mobil ve tablet uygulamaları, yarışları hareket hâlinde izlemenizi sağlar ve heyecanlı yarışları iki bakış açısından izlemek için harika olan “Mücadele” modu (iki pilot, iki kokpit kamerası yanyana) gibi özellikler sunar. Üstelik ayrıcalıklı belgeseller, şovlar ve çok derin bir içerik arşivi de elde edersiniz.

ExpressVPN Edinin

Viaplay’de F1 canlı yayınlarını Flemenkçe dilinde izleyin

Fiyat: 10 EUR/ay’dan başlıyor

Hollanda’nın yeni yayın platformu Viaplay; F1, Bundesliga, Dart ve EPL gibi canlı sporların yanı sıra özgün diziler, çocuk içerikleri ve Hollywood filmlerini talep üzerine yayınlayacaktır. Bu hizmet, ulusal kahraman Max Verstappen’ın tüm sezonunu yakalamak için tam zamanında yayına başladı. Flemenkçe dilinde Formula 1 canlı yayınları için:

ExpressVPN Edinin Hollanda’daki bir sunucu konumuna bağlanın viaplay.com/nl sayfasına gidin ve kaydolun F1 izleyin!

NOW ile 2023 F1 canlı yayınlarını Birleşik Krallık’ta izleyin

Fiyat: 33 GBP/ay veya 12GBP/günlük paso

Kanal: Sky Sports F1

NOW, 2023 Formula 1 sezonunun Sky Sports F1 kanalındaki tüm yayınları dâhil olmak üzere, 11 Sky Sports kanalını internetten kontratsız olarak izlemenin mükemmel yöntemidir. Yalnızca Abu Dabi GP gibi belirli bir yarışı izlemek istiyorsanız aksiyonun tamamını izlemek için günlük pasoyu tercih edebilirsiniz veya yedi günlük ücretsiz denemeden faydalanabilirsiniz. Ne zaman izlemeniz gerektiğini öğrenmek için resmi Sky Sports programına göz atın.

NOW üzerinden F1 izlemek için:

ExpressVPN Edinin Birleşik Krallık’taki bir sunucu konumuna bağlanın NOW sitesine gidin ve kaydolun Yarışların tadını çıkarın!

Yarışı Sky Sports F1 ile Birleşik Krallık’ta izleyin

Fiyat: 22 GBP/ay ve üzeri

Kanallar: Sky Sports F1

Birleşik Krallık’taki Sky Sports, 2023’te Sky Sports F1 kanalında Formula 1’i yayınlayacak. Ne zaman izleyebileceğinizi öğrenmek için resmi Sky Sports programını kontrol edin. Ancak TV yayınlarını izlemek için özel ekipman gerekir. Ayrıca geçerli bir posta kodu ve Birleşik Krallık/İrlanda kredi veya banka kartı sağlamanız gerekecektir.

Hâlihazırda bir Sky aboneliğiniz varsa içeriklerini Sky Go aracılığıyla internetten izleyebilirsiniz. VPN ile yurt dışına seyahat ederken bile Sky Go izleyebilirsiniz.

Formula 1’i Sky Sports’ta izlemek için:

ExpressVPN edinin Birleşik Krallık’taki bir sunucu konumuna bağlanın Sky Go sitesine gidin ve giriş yapın Yarışların keyfini çıkarın!

ExpressVPN ile Sky Go izleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

2022 Formula 1’in önemli anlarını ücretsiz izleyin

Fiyat: Ücretsiz

Hem Formula 1 Resmi YouTube Kanalı hem de Channel 4 UK, tüm yarışlardan önemli anları gösterir.

F1’in önemli anlarını Channel 4’da izlemek için:

ExpressVPN edinin Birleşik Krallık’taki bir sunucu konumuna bağlanın Formula 1 YouTube kanalını veya Channel 4 sitesini ziyaret edin Yarış heyecanının keyfini çıkarın!

BBC Sounds’da canlı Formula 1 Grand Prix yorumlarını ücretsiz dinleyin

Fiyat: Ücretsiz

BBC Sounds, Formula 1 Grand Prix yarışlarının canlı sesli yorumunu sağlar.

İlave güvenlik ve gizlilik ile dinlemek için:

ExpressVPN edinin Size en yakın olan güvenli sunucu konumuna bağlanın BBC Sounds sitesine gidin Canlı yorumun keyfini çıkarın!

2023 F1 takvimi

İşte FIA tarafından açıklanan F1 2022 yarış takvimi. Yayın saatlerini öğrenmek için tercih ettiğiniz yayın sitesini kontrol edin. Burada belirtilen tarihler değişiklik gösterebilir.

Tarih Formula 1 Grand Prix Pist 5 Mart 2023 Bahreyn Grand Prix’si Bahreyn Uluslarası Pisti 19 Mart 2023 Suudi Arabistan Grand Prix’si Cidde Sokak Pisti 2 Nisan 2023 Avustralya Grand Prix’si Melbourne Grand Prix Pisti 30 Nisan 2023 Azerbaycan Grand Prix’si Bakü Şehir Pisti 7 Mayıs 2023 Miami Grand Prix’si Miami Uluslararası Otodromu 21 Mayıs 2023 Gran Premio Dell’Emilia Romagna Enzo ve Dino Ferrari Uluslararası Pisti 28 Mayıs 2023 Monako Grand Prix’si Monako Pisti 4 Haziran 2023 İspanya Grand Prix’si Barselona-Katalonya Pisti 18 Haziran 2023 Kanada Grand Prix’si Gilles-Villeneuve Pisti 2 Temmuz 2023 Avusturya Grand Prix’si Red Bull Ring Pisti 9 Temmuz 2023 Britanya Grand Prix’si Silverstone Pisti 23 Temmuz 2023 Macaristan Grand Prix’si Hungaroring Pisti 30 Temmuz 2023 Belçika Grand Prix’si Spa-Francorchamps Pisti 27 Ağustos 2023 Hollanda Grand Prix’si Zandvoort Pisti 3 Eylül 2023 İtalya Grand Prix’si Monza Uluslararası Otodromu 17 Eylül 2023 Singapur Grand Prix’si Marina Bay Sokak Pisti 24 Eylül 2023 Japonya Grand Prix’si Suzuka Uluslararası Yarış Pisti 8 Ekim 2023 Katar Grand Prix’si Losail Uluslararası Pisti 22 Ekim 2023 ABD Grand Prix’si Circuit of the Americas Pisti 29 Ekim 2023 Meksika Grand Prix’si Hermanos Rodriguez Otodromu 5 Kasım 2023 São Paulo Grand Prix’si Jose Carlos Pace Otodromu 18 Kasım 2023 Las Vegas Grand Prix’si Nevada 26 Kasım 2023 Abu Dabi Grand Prix’si Yas Marina Pisti

F1 canlı yayınları için SSS

Bilgisayarımda canlı spor izleyebilir miyim?

Elbette! Yayın hizmetine bir web tarayıcısından erişiyorsanız Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN uzantısını yüklediğinizden emin olun. Bu uzantı, genel yayın sorunlarını giderebilen birkaç özelliğe sahiptir.

Telefonumda veya tabletimde canlı spor izleyebilir miyim?

Evet. iOS ve Android dahil tüm mobil cihazlar için ExpressVPN uygulamaları bulunmaktadır.



Bu haftaki yarışı nereden izleyebilirim?

Bu sayfanın en üstünde bulunan ve tarih, saat ve yarışı izleyebileceğiniz yayın platformların listelendiği etkinlik bilgilerine göz atın.

F1 izlemek için şu adımları izleyin:

ExpressVPN Edinin Tercih ettiğiniz yayıncının bulunduğu ülkedeki bir sunucu konumunu seçin Tercih ettiğiniz yayın hizmetine (RTBF veya ESPN+ gibi) giriş yapın Yarışları canlı izleyin!

Formula 1 yarışlarını Twitch’ten izleyebilir miyim?

Twitch her ne kadar Formula 1 içerikleri ve F1 Esports yayınları için harika bir kaynak olsa da yarışları canlı yayınlamaz.

VPN kullanarak televizyonumdan nasıl izleyebilirim?

Özetleyecek olursak, ExpressVPN ile TV’nizde spor izlemek için beş farklı yöntem bulunmaktadır:

Akıllı TV veya yayın izleme cihazı için yerel uygulamayı kullanarak

Bilgisayarınızı TV’ye bir HDMI kablosu ile bağlayarak

Bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan TV’nize veya yayın izleme cihazınıza yansıtarak veya kablosuz şekilde yayınlayarak

Sınırsız sayıda cihaz bağlanabilen ve aynı anda farklı sunucu konumlarına bağlanmayı çok kolaylaştıran ExpressVPN etkinleştirilmiş bir yönlendiriciye bağlanarak

Apple TV veya oyun konsolları gibi, VPN’i yükleyemeyen cihazlar için ExpressVPN’in çözümü olan MediaStreamer ile. MediaStreamer, her ne kadar VPN’in tüm güvenlik faydalarını sunmasa da yalnızca bir defa kurulur. (Apple TV’nizi veya oyun konsolunuzu bir yönlendiriciye bağlayarak bir taşta iki kuş vurabileceğinizi unutmayın!)

ExpressVPN’i büyük ekran TV’nizde kullanmanın tüm yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki butona tıklayabilir veya adım adım yönergeler için bir Destek temsilcisine 7/24 ulaşabilirsiniz.

Önerilen VPN sunucusu konumuna bağlandım ama video hizmetine giriş yapamıyorum!



Endişelenmeyin! Sunucu yükü hızlı bir şekilde değişiyor (özellikle dünyanın her yerinden birçok insan belirli bir etkinliği izlemeye çalıştığında) ama ExpressVPN tam olarak bu nedenle dünya çapında yüksek hızlı sunuculara sahiptir. Örneğin, ABD veya Almanya’daki bir siteye erişmeye çalışıyorsanız o ülkedeki farklı bir sunucu konumuna bağlanmayı deneyin.

Yalnızca bir sunucu konumuna sahip bir ülkeye bağlanmaya çalışıyorsanız ilk adım olarak konum ayarlarınızı kontrol edin. Bir mobil cihazdan bağlanmaya çalışıyorsanız VPN bağlantısını sonlandırın, konum hizmetlerini kapatın ve sonra VPN’e tekrar bağlanın. Hem Windows hem Mac için Konum Hizmetleri’ni Gizlilik ve Güvenlik ayarları menüsünden kapatabilirsiniz.

Daha fazla yardım için Destek Merkezi’mizin detaylı makalesine göz atabilir veya canlı sohbet üzerinden 7/24 ulaşabileceğiniz Destek Ekibi’nin bir üyesiyle konuşabilirsiniz.

VPN’e bağlandım ama internet hızım yavaş



İnternet hızınız yavaşsa veya yayın takılıyorsa bunun birkaç nedeni olabilir:

Seçtiğiniz VPN sunucusu konumunun fiziksel konumunuza uzaklığı

Bağlantı türünüz ( kablolu bağlantılar kablosuz bağlantılardan daha sağlıklıdır)

bağlantılar bağlantılardan daha sağlıklıdır) VPN ve İSS’niz arasındaki yetersiz bağlantısallık

Bölgenizdeki yavaş internet bağlantısı hızı

Cihazınızın türü ve işlemci gücü

Sorunu gidermek için aşağıdaki adımların her birini deneyin:

ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin

Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

VPN protokolünüzü değiştirin

Yukarıdakilerin her birini denemenize rağmen yayın hızıyla ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyorsanız ExpressVPN Destek Ekibi’ne 7/24 ulaşabilir ve saniyeler içinde yardım alabilirsiniz.

Yayın izleme hızlarıyla ilgili sorunları giderme hakkında daha fazlasını okuyun.

ExpressVPN ile hangi yayın hizmetlerini izleyebilirim?

ExpressVPN, dünyanın her yerinden tüm popüler yayın uygulamaları ile sorunsuz çalışır. Yayın izlemek için VPN kullanmak, sınırsız bant genişliğiyle ve İSS yavaşlatması (indirme hızlarını etkiler) olmadan güvenli bir şekilde ve HD kalitede izlemenizi sağlar. Favori takımınızı seyahat ederken veya herkese açık Wi-Fi gibi güvenli olmayan ağlarda bile her yerden izlemek istiyorsanız; ExpressVPN, spor yayınlarını izleme deneyiminizi iyileştirmek için harika bir yoldur.