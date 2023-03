Formel 1-sæsonen 2023 starter i Bahrain den 5. marts og afsluttes i Abu Dhabi den 26. november. Sæsonen byder på rekordmange løb i år med hele 24 grandprixer, hvor Qatar vender tilbage og Las Vegas er kommet med på programmet som sæsonens næstsidste løb.

Se alle Formel 1-livestreams i 2023 gratis online i Belgien og Østrig

RTBF og ServusTV

Pris: Gratis

Du kan streame alle løbene gratis på den belgiske RTBF og den østriske ServusTV med henholdsvis franske og tyske kommentatorer.

Sådan ser du Formel 1 gratis på RTBF og ServusTV:

Hent ExpressVPN Opret forbindelse til en serverplacering i Belgien (RTBF) eller i Østrig (ServusTV) Besøg RTBF eller ServusTV Se løbene live!

Bruger du en computer? For at få den bedste streamingoplevelse skal du bruge ExpressVPN-browserudvidelsen til Chrome, Firefox eller Edge.

Eksperttip: Hvis du vil have engelsk kommentator på løbet, kan du lytte til BBC’s Radio 5 live , mens du streamer.

Se Formel 1-livestreams på ESPN 2 i USA .

Pris: Prisen starter fra 10 USD pr. måned

Kanaler: ABC, ESPN, og ESPN 2

Uanset om du har et abonnement på amerikansk kabel-tv eller har adgang til kabelfrie tv-kanaler, er ABC, ESPN og ESPN 2 gode måder at se Formel 1-løbene på. ESPN Deportes er tilgængelig som en tilføjelse til Sling eller Hulu, og her kan du få spansk simulcast af udvalgte løb. Tjek den officielle ESPN-oversigt over datoer og tidspunkter. Du kan få gratis prøveperioder på YouTube TV, Sling TV og Hulu.

De fleste Formel 1-løb sendes på ESPN 2. Monacos og Storbritanniens grandprix sendes live på den primære ESPN-kanal, og grandprixerne fra Canada, USA og Mexico (samt genudsendelsen af Monacos grandprix) sendes på ABC.

Sådan ser du Formel 1 på ESPN:

Bemærk! For at få Sling TV’s gratis prøveperiode skal du bruge Sling TV-appen i stedet for at tilmelde dig på webstedet. Du skal muligvis bruge et amerikansk kredit-/betalingskort for at abonnere på YouTube TV, Sling TV eller Hulu+Live TV. Du kan stadig abonnere på YouTube TV via Google Play, selvom du ikke har et amerikansk kredit-/betalingskort.

Lær mere om, hvordan du ser Sling TV, YouTube TV og Hulu+Live TV med ExpressVPN.

Livestream den officielle F1 TV Pro-stream

Pris: 10 USD pr. måned eller 80 USD pr. år

Kanaler: ABC, ESPN og ESPN 2

Den officielle F1 TV Pro-stream giver adgang til alle løb, men prisen varierer afhængigt af din placering. I nogle lande kan du få en syv-dages gratis prøveperiode (bl.a. i Indien), men ikke i USA. Sådan livestreamer du sikkert med VPN:

Hent ExpressVPN Opret forbindelse til en serverplacering, hvor F1 TV Pro er tilgængelig Gå til F1 TV-hjemmesiden Nyd løbene!

Vil du se løbene på den store skærm? Lær alt om, hvordan du kan få ExpressVPN på dit tv.

Download F1 TV-appen til iOS og Android

F1TV-appen til mobiltelefoner og tablets til iOS og Android giver dig mulighed for at se løbene, mens du er på farten og tilbyder funktioner som “Battle”-tilstand (to kørere, to cockpit-kameraer, side om side), og det er en fantastisk mulighed for at følge de spændende løb fra to forskellige synsvinkler. Du får også eksklusive dokumentarer, programmer og adgang til et stort arkiv med indhold.

Livestream Formel 1 på hollandske Viaplay

Pris: Priserne starter fra 10 euro pr. måned

Hollands nye streamingplatform Viaplay tilbyder en kombination af livesport (inklusive Formel 1, Bundesligaen, Darts og EPL) samt originale serier, børneindhold og Hollywoodfilm. Tjenesten blev lancerede lige i tide til at fange en hel sæson med Hollands nationale helt Max Verstappen. Sådan ser du hollandske Formel 1-streams:

Tilmeld dig ExpressVPN Opret forbindelse til en serverplacering i Holland Tilmeld dig på viaplay.com/nl Se Formel 1!

Se Formel 1-livestreams i 2023 i Storbritannien med NOW

Pris: 33 GBP pr. måned eller 12 GBP pr. dag

Kanal: Sky Sports F1

NOW er den perfekte måde at streame 11 Sky Sports-kanaler online uden abonnement, inklusive al dækning af Formula 1-sæsonen 2023 på Sky Sports F1-kanalen. Hvis du kun vil se et bestemt løb som f.eks. Abu Dhabi grandprix, kan du vælge at betale for én dag for at se dagens action eller benytte dig af den syv-dages gratis prøveperiode. Tjek den officielle Sky Sports-oversigt for at se, hvornår du skal tune ind.

Sådan ser du Formel 1 på NOW:

Tilmeld dig ExpressVpn Opret forbindelse til en serverplacering i Storbritannien Besøg NOW for at tilmelde dig Nyd løbene!

Se Formel 1-løbene på Sky Sports F1 i Storbritannien

Pris: Priserne starter fra 22 GBP pr. måned

Kanaler: Sky Sports F1

Sky Sports i Storbritannien viser Formel 1 i 2023 på Sky Sports F1-kanalen. Tjek den officielle Sky Sports-oversigt for at vide, hvornår du skal tune ind. Du skal dog være opmærksom på, at du har brug for specialudstyr for at se tv-udsendelserne. Du bliver også nødt til at angive en gyldig postkode og et britisk/Irlandsk kredit- eller betalingskort.

Hvis du allerede har et Sky-abonnement, kan du streame indholdet online via Sky Go. Med en VPN kan du se Sky Go, selv når du rejser til udlandet.

Sådan ser du Formel 1 på Sky Sports:

Tilmeld dig ExpressVpn Opret forbindelse til en serverplacering i Storbritannien Gå til Sky Go og log ind Nyd løbene!

Se Formel 1-højdepunkterne i 2023 gratis

Pris: Gratis

Både Formel 1’s officielle YouTube-kanal og Channel 4 UK viser højdepunkter fra alle løbene.

Sådan ser du Formel 1-højdepunkter på Channel 4:

Tilmeld dig ExpressVPN. Opret forbindelse til en serverplacering i Storbritannien Besøg Formel 1 YouTube-kanalen eller Channel 4 Gas op for spændingen!

Lyt til Formel 1-livestreamreportager gratis med BBC Sounds

Pris: Gratis

BBC Sounds har live lydkommentator af Formel 1 Grand Prix-løb, og du kan lytte med, uanset hvor du er i verden.

Sådan lytter du med ekstra sikkerhed og privatliv:

Tilmeld dig ExpressVPN Opret forbindelse til en serverplacering, der er tættest på dig Gå til BBC Sounds Nyd livereportagerne!

Formel 1-kalenderen 2023

Her er en oversigt over F1-begivenheder i 2023 fra FIA. Tjek din foretrukne streamingside for tidspunkter. De datoer, der er angivet her, er underlagt ændringer.

Dato Formel 1 Grand Prix Sted 5. marts 2023 Bahrain Grand Prix Bahrain International Circuit 19. marts 2023 Saudi Arabian Grand Prix Jeddah Street Circuit 2. april 2023 Australian Grand Prix Melbourne Grand Prix Circuit 30. april 2023 Azerbaijan Grand Prix Baku City Circuit 7. maj 2023 Miami Grand Prix Miami International Autodrome 21. maj 2023 Gran Premio Dell’Emilia Romagna Autodromo Enzo e Dino Ferrari 28. maj, 2023 Grand Prix de Monaco Circuit de Monaco 4. juni 2023 Gran Premio de España Circuit de Barcelona-Catalunya 18. juni, 2023 Canadian Grand Prix Circuit Gilles-Villeneuve 2. juni 2023 Austrian Grand Prix Red Bull Ring 9. juli, 2023 British Grand Prix Silverstone Circuit 23. juli 2023 Hungarian Grand Prix Hungaroring 30 juli 2023 Belgian Grand Prix Circuit de Spa-Francorchamps 27. august 2023 Dutch Grand Prix Circuit Zandvoort 3. september 2023 Italian Grand Prix Autodromo Nazionale Monza 17. september 2023 Singapore Grand Prix Marina Bay Street Circuit 24. september 2023 Japanese Grand Prix Suzuka International Racing Course 8. oktober 2023 Qatar Grand Prix Losail International Circuit 22. oktober 2023 United States Grand Prix Circuit of the Americas 29. oktober 2023 Mexican Grand Prix Autodromo Hermanos Rodriguez 5. november 2023 São Paulo Grand Prix Autodromo Jose Carlos Pace 18. november 2023 Las Vegas Grand Prix Nevada 26. november 2023 Abu Dhabi Grand Prix Yas Marina Circuit

Ofte stillede spørgsmål om Formel 1-livestreams

Kan jeg streame sport på min computer?

Helt bestemt! Hvis du tilgå streamingtjenesten fra en webbrowser, skal du også installere ExpressVPN-udvidelsen til Chrome, Firefox eller Edge. Udvidelsen har et par funktioner, der kan løse normale streamingproblemer.

Kan jeg streame sport på min telefon eller tablet?

Ja. ExpressVPN har apps til alle kendte mobilenheder, herunder iOS og Android.

Hvor kan jeg streame denne uges løb?

Tjek de begivenhedsspecifikke oplysninger øverst på denne side, som altid viser dato, klokkeslæt og streamingplatforme, hvor du kan se løbet.

For at se F1, skal du følge disse trin:

Hent ExpressVPN Opret forbindelse til en serverplacering i det land, hvor din foretrukne stream befinder sig Log ind på dine foretrukne streamingtjenester (f.eks. RTBF eller ESPN+) Se løbene live!

Kan jeg streame Formel 1 løb på Twitch?

Selvom Twitch er en fremragende kilde til Formel 1-relateret indhold og F1 Esports-streams, sender de ikke løbene live.

Hvordan streamer jeg på mit tv med en VPN?

Kort sagt: der er fem forskellige måder at streame sport på dit TV med ExpressVPN:

Med den indbyggede app til et smart-tv eller en streamingenhed

Ved at streame på din computer og forbinde til tv’et med et HDMI-kabel

Ved at spejle eller caste trådløst til dit tv eller din streamingenhed fra din computer eller mobilenhed

Ved at oprette forbindelse til en router, der har ExpressVPN installeret, hvilket giver mulighed for et ubegrænset antal enheder og gør det super nemt at oprette forbindelse til forskellige serverplaceringer på samme tid

Med MediaStreamer, som er ExpressVPN’s løsning til enheder, der ikke kan installere en VPN, såsom Apple TV eller spilkonsoller. MediaStreamer skal kun opsættes én gang, selvom softwaren ikke giver alle sikkerhedsfordelene ved en VPN (bemærk, at ved at tilslutte dit Apple TV eller din spillekonsol til en router kan du få det bedste fra begge verdener!)

For flere oplysninger om alle de måder, du kan få ExpressVPN på din store skærm, skal du klikke nedenfor, eller kontakte en 24/7-supportagent for trinvis vejledning.

Jeg er forbundet til den foreslåede VPN-serverplacering, men jeg kan ikke logge ind på streamingtjenesten!

Ingen grund til bekymring! Serverbelastningen ændrer sig hurtigt (især når folk over hele verden forsøger at se bestemte begivenheder), men det er netop derfor, at ExpressVPN har højhastighedsservere over hele verden. Hvis du f.eks. forsøger at tilgå en hjemmeside i USA eller Tyskland, kan du prøve at oprette forbindelse til en anden serverplacering i disse lande.

Hvis du forsøger at oprette forbindelse til et land med én serverplacering, er det første trin at tjekke dine placeringsindstillinger. Hvis du er på en mobilenhed, skal du afbryde forbindelsen til VPN’en, slå placeringstjenester fra og derefter oprette forbindelse til VPN’en igen. På både Windows- og Mac-computere kan du slå placeringstjenester fra i menuen “Privatlivs- og sikkerhedsindstillinger”.

Hvis du vil have mere hjælp, kan du se denne dybdegående artikel fra vores supportcenter eller tale med et medlem af vores supportteam, der er tilgængeligt 24/7 via livechat.

Jeg er forbundet til VPN’en, men min internethastighed er langsom

Hvis din internethastighed er langsom, eller din streaming ser ud til at halte, er der et par mulige grunde:

Afstanden til din valgte VPN-serverplacering fra din fysiske placering

Din forbindelsestype ( kabelforbindelser er mere pålidelige end trådløse forbindelser )

er mere pålidelige end ) Suboptimal forbindelse mellem VPN’en og din internetudbyder

Langsom internetforbindelseshastighed på din placering

Din enhedstype og processorkraft

Prøv hvert af følgende trin for at fejlfinde:

Download den nyeste version af ExpressVPN

Opret forbindelse til en anden VPN-serverplacering

Skift din VPN-protokol

Hvis du prøver hvert af ovenstående og stadig oplever problemer med din streaminghastighed, kan du kontakte ExpressVPN’s supportteam døgnet rundt.

Læs mere om fejlfinding af problemer med streaminghastighed.

Hvilke streamingtjenester kan jeg bruge med ExpressVPN?

ExpressVPN fungerer problemfrit med alle de mest populære streamingapps fra hele verden. Brug af en VPN til streaming sikrer, at du ser sikkert i lynhurtig HD med ubegrænset båndbredde, fri for begrænsninger fra din internetudbyder (som undertiden kan reducere hastigheder). Hvis du vil se dit yndlingsteam, uanset hvor du er – selv når du rejser eller er på usikre netværk som f.eks. offentlige wi-fi-netværk – er ExpressVPN en fantastisk måde at forbedre din sportsstreamingoplevelse på.