2024 UEFA Avrupa Şampiyonası’nı BBC ve ITV’den çevrimiçi canlı izleyin

Ücreti: Ücretsiz

Kanallar: BBC ve ITV

BBC ve ITV, UEFA Euro 2021’in resmi İngilizce yayıncılarıdır. Ücretsiz İngilizce yayını izlemek için:

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Not: Ne zaman izlemeniz gerektiğini öğrenmek için BBC TV Rehberi ve ITV TV Rehberi’nden resmi programı kontrol ettiğinizden emin olun.

UEFA Euro 2024 ne zaman oynanacak?

UEFA Euro 2021’in 11 Haziran 2021’de başlaması ve 11 Temmuz’da sona ermesi planlanmaktadır. Turnuva, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’ne (UEFA) bağlı ülkelerden 24 erkek milli takımının katılımı ile gerçekleşecek. Maçlar dünyanın her yerinde televizyon ve radyo yayınları üzerinden yayınlanacaktır.

Başka bir ülkeden Euro 2024 maçlarını izlemek için VPN kullanabilir miyim?

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