Sezon wyścigowy F1 2023 rozpoczyna się w Bahrajnie 5 marca, a kończy w Abu Zabi 26 listopada. Przewidziane są 24 emocjonujące wyścigi, w tym powrót Kataru i Las Vegas jako przedostatnia runda sobotniego wyścigu nocnego.

Oglądaj Formułę 1

Obejrzyj każdy wyścig F1 2023 za darmo w Belgii i Austrii

RTBF i ServusTV

Cena: za darmo

Usługi: RTBF i ServusTV

Belgijski RTBF i austriacki ServusTV transmitują wyścigi za darmo, odpowiednio z francuskim i niemieckim komentarzem.

Aby oglądać Formułę 1 za darmo na RTBF i ServusTV:

Zdobądź ExpressVPN. Połącz się z lokalizacją serwera w Belgii (RTBF) lub Austrii (ServusTV). Wejdź na RTBF lub ServusTV. Oglądaj wyścigi na żywo!

Oglądasz na komputerze? Aby zagwarantować sobie najlepsze wrażenia, skorzystaj z rozszerzenia ExpressVPN dla przeglądarki Chrome, Firefox lub Edge.

Oglądaj RTBF na żywo

Wskazówka: Jeśli interesuje Cię angielski komentarz, możesz słuchać radia BBC 5 podczas oglądania streamu.

Oglądaj F1 na żywo na ESPN 2 w USA

Cena: od 10 USD/miesiąc

Kanały: ABC, ESPN i ESPN 2

Niezależnie od tego, czy masz amerykańską kablówkę, czy nie, na ABC, ESPN i ESPN 2 możesz obejrzeć wyścigi. ESPN Deportes, dostępne jako dodatek do Sling lub Hulu, zapewni hiszpański simulcast z wybranych wyścigów. Sprawdź oficjalny harmonogram ESPN, aby poznać daty i godziny. Darmowe wersje próbne są dostępne na YouTube TV, Sling TV i Hulu.

Większość wyścigów F1 będzie nadawana na ESPN 2. GP Monako i Wielkiej Brytanii będą transmitowane na żywo na głównym kanale ESPN, a wyścigi GP Kanady, USA i Meksyku (oraz popołudniowa powtórka GP Monako) będą transmitowane na ABC.

Aby oglądać F1 na ESPN:

Uwaga: Aby skorzystać z darmowej wersji próbnrj Sling TV, musisz użyć aplikacji Sling TV, zamiast zarejestrować się na stronie internetowej. Do subskrybowania usług YouTube TV, Sling TV lub Hulu+Live TV może być potrzebna amerykańska karta kredytowa/debetowa. Nawet jeśli nie masz amerykańskiej karty kredytowej/debetowej, możesz nadal subskrybować YouTube TV za pośrednictwem Google Play.

Dowiedz się więcej na temat oglądania Sling TV, YouTube TV i Hulu+Live TV z ExpressVPN.

Oglądaj na dużym ekranie

Oglądaj na żywo oficjalny stream F1 TV Pro

Cena: 10 USD/miesiąc albo 80 USD/rok

Oficjalny stream F1 TV Pro zapewnia dostęp do każdego wyścigu, ale cena różni się w zależności od Twojej lokalizacji. Dostępna jest siedmiodniowa darmowa wersja próbna w niektórych krajach (np. w Indiach), ale nie w USA. Aby bezpiecznie oglądać transmisję na żywo z VPN:

Zdobądź ExpressVPN. Połącz się z lokalizacją serwera, gdzie transmisja F1 TV Pro jest dostępna. Wejdż na stronę F1. Oglądaj wyścigi!

Chcesz oglądać wyścigi na dużym ekranie? Poznaj wszystkie sposoby przeniesienia ExpressVPN na telewizor.

Pobierz aplikację F1 TV na iOS i Androida

Aplikacje F1TV na urządzenia mobilne i tablety z systemem iOS i Android umożliwiają Ci oglądanie wyścigów podczas podróży, a dodatkowo oferują takie funkcje jak tryb „Battle” (dwóch kierowców i dwie kamery z kokpitu obok siebie), który doskonale nadaje się do śledzenia intensywnych wyścigów z dwóch punktów widzenia. Otrzymasz także dostęp do ekskluzywnych filmów dokumentalnych, programów i obszernego archiwum.

Zdobądź ExpressVPN

Oglądaj F1 po holendersku na Viaplay

Cena: od 10 EUR/miesiąc

Holland’s new streaming platform Viaplay will air a combination of live sports—including F1, Bundesliga, Darts, and the EPL—along with original series, kids’ content, and Hollywood movies on demand. The service launched just in time to catch a full season of national hero Max Verstappen. For Dutch language Formula 1 live streams:Nowa holenderska platforma streamingowa Viaplay będzie emitować kombinację sportów na żywo – w tym F1, Bundesligę, Darts i EPL – wraz z oryginalnymi serialami, treściami dla dzieci i hollywoodzkimi filmami na żądanie. Serwis uruchomiono w samą porę, by widzowie mogli załapać się na cały sezon z bohaterem narodowym, Maxen Verstappenem. Aby oglądać Formułę 1 na żywo po holendersku:

Zdobądź ExpressVPN. Połącz się z lokalizacją serwera w Holandii. Wejdź na viaplay.com/nl i dokonaj rejestracji. Oglądaj F1!

Zdobądź ExpressVPN

Oglądaj wyścigi F1 2023 na żywo w UK z NOW

Cena: od 33 GBP/miesiąc lub 12 GBP/dzień

Kanał: Sky Sports F1

NOW to doskonały sposób na korzystanie z 11 kanałów Sky Sports – w tym wszystkich relacji z sezonu 2023 Formuły 1 na kanale Sky Sports F1 – bez potrzeby zawierania umowy. Jeśli zależy Ci na konkretnym wyścigu (np. GP Abu Dhabi), możesz zdecydować się na przepustkę dzienną lub skorzystać z siedmiodniowej darmowej wersji próbnej. Sprawdź oficjalny harmonogram Sky Sports, aby być na bieżąco.

Aby oglądać F1 na NOW:

Zdobądź ExpressVPN. Połącz się z lokalizacją serwera w UK. Wejdź na NOW i dokonaj rejestracji. Oglądaj wyścigi!

Zdobądź ExpressVPN

Obejrzyj wyścig w UK na Sky Sports F1

Cena: od 22 GBP/miesiąc

Kanały: Sky Sports F1

Sky Sports w Wielkiej Brytanii pokaże Formułę 1 w 2023 roku na kanale Sky Sports F1. Sprawdź oficjalny harmonogram Sky Sports, aby być na bieżąco. Do oglądania transmisji telewizyjnych wymagany jest jednak specjalistyczny sprzęt. Należy również podać prawidłowy kod pocztowy oraz brytyjską bądź irlandzką kartę kredytową/debetową.

Jeśli masz już wykupioną subskrypcję Sky, możesz oglądać zawartość online za pośrednictwem Sky Go. Z VPN możesz oglądać Sky Go nawet podczas zagranicznych podróży.

Aby oglądać F1 na Sky Sports:

Zdobądź ExpressVPN. Połącz się z lokalizacją serwera w UK. Wejdź na Sky Go i zaloguj się. Baw się dobrze oglądając wyścigi!

Oglądaj Sky Go z ExpressVPN

Oglądaj za darmo najciekawsze momenty F1 z 2023 roku

Cena: za darmo

Zarówno oficjalny kanał YouTube Formuły 1, jak i Channel 4 z Wielkiej Brytanii będą pokazywać najciekawsze momenty ze wszystkich wyścigów.

Aby oglądać najlepsze momenty z wyścigów F1 na Channel 4 lub YouTube:

Jak oglądać Channel 4

Słuchaj komentarza do F1 za darmo na BBC Sounds

Cena: za darmo

BBC Sounds oferuje komentarz audio na żywo z wyścigów Grand Prix Formuły 1.

Aby słuchać z większym bezpieczeństwem i prywatnością:

Zdobądź ExpressVPN. Połącz się z lokalizacją serwera najbliżej Ciebie. Wejdź na BBC Sounds.. Słuchaj komentarza na żywo!

Harmonogram F1 na 2023 rok

Oto harmonogram zawodów Formuły 1 na rok 2023, przygotowany dzięki uprzejmości FIA. Sprawdź godziny w wybranym serwisie streamingowym. Daty podane tutaj mogą ulec zmianie.

DATA GRAND PRIX FORMUłY 1 MIEJSCE 5 marca 2023 Grand Prix Bahrajnu Bahrain International Circuit 19 marca 2023 Grand Prix Arabii Saudyjskiej Jeddah Street Circuit 2 kwietnia 2023 Grand Prix Australii Melbourne Grand Prix Circuit 30 kwietnia 2023 Grand Prix Azerbejdżanu Baku City Circuit 7 maja 2023 Grand Prix Miami Miami International Autodrome 21 maja 2023 Gran Premio Dell’Emilia Romagna Autodromo Enzo e Dino Ferrari 28 maja 2023 Grand Prix de Monaco Circuit de Monaco 4 czerwca 2023 Gran Premio de España Circuit de Barcelona-Catalunya 18 czerwca 2023 Grand Prix Kanady Circuit Gilles-Villeneuve 2 lipca 2023 Grand Prix Austrii Red Bull Ring 9 lipca 2023 Grand Prix Wielkiej Brytanii Silverstone Circuit 23 lipca 2023 Grand Prix Węgier Hungaroring 30 lipca 2023 Grand Prix Belgii Circuit de Spa-Francorchamps 27 sierpnia 2023 Grand Prix Holandii Circuit Zandvoort 3 września 2023 Grand Prix Włoch Autodromo Nazionale Monza 17 września 2023 Grand Prix Singapuru Marina Bay Street Circuit 24 września 2023 Grand Prix Japonii Suzuka International Racing Course 8 października 2023 Grand Prix Kataru Losail International Circuit 22 października 2023 Grand Prix Stanów Zjednoczonych Circuit of the Americas 29 października 2023 Grand Prix Meksyku Autodromo Hermanos Rodriguez 5 listopada 2023 Grand Prix São Paulo Autodromo Jose Carlos Pace

Transmisja F1: FAQ

Czy mogę oglądać sport na swoim komputerze?

Oczywiście! Jeśli próbujesz uzyskać dostęp do usługi streamingu z poziomu przeglądarki internetowej, zainstaluj również rozszerzenie ExpressVPN dla Chrome, Firefoxa lub Edge. Dzięki kilku przydatnym funkcjom to rozszerzenie może naprawić typowe problemy związane ze streamingiem.

Czy mogę oglądać sport na swoim telefonie lub tablecie?

Tak. ExpressVPN posiada aplikacje dla każdego popularnego urządzenia mobilnego (w tym iOS i Android).



Gdzie mogę obejrzeć transmisję wyścigu z tego tygodnia?

Sprawdź informacje dotyczące konkretnego wydarzenia na górze strony, gdzie zawsze znajdziesz datę, godzinę i platformy oferujące streaming wyścigu.

Aby oglądać F1, wykonaj następujące kroki:

Zdobądź ExpressVPN Połącz się z lokalizacją serwera w kraju preferowanego nadawcy Zaloguj się, aby skorzystać z preferowanej usługi streamingu (np. RTBF lub ESPN+) Ciesz się wyścigami na żywo!

Czy mogę oglądać Formułę 1 na Twitchu?

Mimo że Twitch jest doskonałym źródłem treści związanych z Formułą 1 i transmisjami F1 Esports, nie udostępnia on wyścigów na żywo.

Jak mogę oglądać wyścigi na swoim telewizorze z VPN?

W skrócie, istnieje pięć różnych sposobów oglądania sportu na TV dzięki ExpressVPN:

Wykorzystaj natywną aplikację na smart TV lub urządzenie do streamingu.

Uruchom streaming na swoim komputerze i połączącz się z telewizorem za pomocą kabla HDMI.

Dubluj lub przesyłaj bezprzewodowo treści na telewizor lub urządzenie do streamingu ze swojego komputera lub urządzenia mobilnego.

Łącz się z routerem obsługującym ExpressVPN (nieograniczona liczba urządzeń sprawia, że bardzo prosto możesz łączyć się z różnymi lokalizacjami serwerów).

Ciesz się MediaStreamerem, czyli rozwiązaniem ExpressVPN dla tych urządzeń, na których nie można bezpośrednio zainstalować VPN, jak np. Apple TV lub konsole do gier. Pamiętaj, że MediaStreamera wystarczy skonfigurować tylko raz, ale – w przeciwieńswtie do VPN – nie zapewnia on pełnych korzyści związanych z bezpieczeństwem. (Pamiętaj, że podłączając Apple TV lub konsolę do routera, optymalizujesz swoje doświadczenie!)

Aby uzyskać więcej informacji na temat wszystkich sposobów przeniesienia ExpressVPN na telewizor z dużym ekranem, kliknij poniżej lub po prostu skontaktuj się z pracownikiem naszej całodobowej pomocy technicznej.

Udało mi się połączyć z sugerowaną lokalizacją serwera VPN, ale nie mogę zalogować się do usługi streamingu!



Bez obaw! Obciążenie serwera szybko ulega zmianie (zwłaszcza, gdy ludzie na całym świecie próbują oglądać określone wydarzenie), ale właśnie dlatego ExpressVPN posiada szybkie serwery na całym świecie. Jeśli na przykład próbujesz uzyskać dostęp do strony w Stanach Zjednoczonych lub Niemczech, spróbuj połączyć się z inną lokalizacją serwera w tych właśnie krajach.

Jeśli próbujesz połączyć się z krajem, w którym znajduje się tylko jedna lokalizacja serwera, pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie ustawień lokalizacji. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, rozłącz się z VPN, wyłącz usługi lokalizacji, a następnie ponownie połącz się z VPN. Na komputerach z systemem Windows i Mac możesz wyłączyć usługi lokalizacji w menu ustawień Prywatność i bezpieczeństwo.

Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, zapoznaj się z tym szczegółowym artykułem lub porozmawiaj z członkiem naszej całodobowej pomocy technicznej.

Połączono mnie z VPN, ale prędkość mojego Internetu jest niska



Jeśli Twój Internet jest wolny lub streaming wydaje się opóźniony, istnieje kilka możliwych przyczyn:

odległość wybranej lokalizacji serwera VPN od Twojej fizycznej lokalizacji jest zbyt duża

Twój typ połączenia nie jest niezawodny (połączenia przewodowe są bardziej niezawodne niż połączenia bezprzewodowe )

są bardziej niezawodne niż połączenia ) łączność między VPN a Twoim dostawcą usług internetowych nie jest optymalna

prędkość połączenia internetowego w Twojej lokalizacji jest niska

typ Twojego urządzenia i moc obliczeniowa nie są wystarczające

Wypróbuj każdy z poniższych kroków, aby rozwiązać problem:

pobierz najnowszą wersję ExpressVPN

połącz się z inną lokalizacją serwera VPN

zmień protokół VPN

Jeśli wypróbowano każdą z powyższych opcji, a w dalszym ciągu występuje problem z prędkością streamingu, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, który jest dostępny 24/7 – ktoś odezwie się do Ciebie w ciągu kilku sekund.

Przeczytaj więcej o rozwiązywaniu problemów z prędkością streamingu.

Do jakich usług streamingu mogę uzyskać dostęp dzięki ExpressVPN?

ExpressVPN działa bez zarzutów ze wszystkimi najpopularniejszymi aplikacjami do streamingu z całego świata. Korzystanie z VPN do streamingu zapewnia Ci bezpieczny seans w niesamowicie szybkim HD z nieograniczonym transferem i bez „dławienia” przez dostawcę usług internetowych (co czasami może spowolnić prędkość). Jeśli chcesz kibicować swojej ulubionej drużynie z dowolnego miejsca – nawet podczas podróży lub korzystając z niezabezpieczonych sieci, takich jak publiczna sieć Wi-Fi – ExpressVPN to świetny sposób na zwiększenie jakości transmisji sportowych.