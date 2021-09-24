VPN ile internetten futbol maçı izleyin

Futbol. Soccer. Güzel Oyun. Adına ne derseniz deyin, en güzel döneminde ve her zamanki gibi heyecanlı. Cristiano Ronaldo’nun Manchester United’da oynamasını, Lionel Messi’nin PSG’de Neymar’la yan yana durmasını, ayrıca her Premier League maçını, El Classico’yu ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını nasıl izleyeceğinizi öğrenin. ExpressVPN ile güvenli bir şekilde maç izlerken bir dakikasını bile kaçırmayın!

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Koyu taraftarlar için hafta sonları, en sevdiğiniz takımı, kıyasıya yerel derbileri ve en iyi oyuncuların bulunduğu müsabakaları izlemenin heyecanı yoksa aynı değildir. Öyleyse, Avrupa ve dünyadaki büyük futbol liglerinde gerçek olan büyük hikayelere bir göz atalım.

İngiltere

Premier Lig

Son şampiyon: Manchester City

Premier Lig’deki kıyasıya rekabet Premier Lig‘i dünyanın en heyecan verici liglerinden birisi yapıyor. Bu sezonun şampiyonluk yarışı çok çekişmeli görünüyor — Chelsea, Manchester United ve Liverpool son şampiyon Manchester City‘yi tahttan indirmek için iyi bir şansa sahip. Manchester United‘ın Cristiano Ronaldo‘su ve Chelsea’ye geri dönen Romelu Lukaku ile iki hayırsız evlat geri dönmüş oldu ve gol atmak için hiç zaman kaybetmediler.

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FA Kupası

Son şampiyon: Leicester City

İngiltere’nin en iyi eleme müsabakası, çeşitli turlarda daha iyi takımları yenen bazı zayıf takımlarla eğlendirmeyi asla bırakmıyor. Sezona zorlu bir başlangıç yapsa da, son şampiyon Leicester, özellikle Manchester City‘nin derinliği ve Pep Guardiola‘nın City’deki tahminen son sezonu olduğu düşünüldüğünde, önceki performansını tekrarlamayacak gibi görünüyor.

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Fransa

Ligue 1

Son şampiyon: Lille

Lille‘in Ligue 1 kupasını kaldırmak için finalde Angers’a karşı 2-1’lik skorla elde ettiği zafer, Paris Saint-Germain‘in yıllarca süren hakimiyetini sona erdirdi. Bununla birlikte, PSG Lionel Messi‘yi Kylian Mbappé ve Messi’nin Barcelona‘dan eski takım arkadaşı Neymar‘ı ölümcül forvet hattına ekleyerek yaz aylarında yükselişe geçti ve şu anda bu sezon şampiyonluk için Paris ekibini es geçmek bir hayli zor.

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Fransa Kupası

Son şampiyon: PSG

PSG, bu sezon yine Fransa’nın baskın takımı gibi görünüyor, bu yüzden Parislileri ulusal kupa finalinde görmeyi bekliyoruz. Ancak Monaco, Marsilya ve Nice gibi jokerlerin Kupayı kaldırma ihtimalini göz ardı etmeyin.

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Almanya

Bundesliga

Son şampiyon: Bayern Münih

Meisterschale‘i kaldırmak için Bayern Münih‘i kim yenebilir? Belki birisi, ligin en bitiricilerinden biri olan Erling Haaland‘a sahip Borussia Dortmund olabilir. Bayern’in yeni teknik adamı Julian Nagelsmann, geçen sezon RB Leipzig’i ikinci sıraya taşıdı, bu yüzden her iki takımın da bu sefer nasıl oynadığını görmek ilginç olacak.

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DFB-Pokal

Son şampiyon: Borussia Dortmund

Bayern Münih, doğal olarak Alman kupası’nın favorisi. Yine de Bayer Leverkusen, RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt son yıllarda finale çıkmıştı— ve Borussia Dortmund da kupanın son şampiyonu.

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İtalya

Serie A

Son şampiyon: Inter Milan

İtalyanlar yetenekleri ve tutkuları ile tanınıyor ve Serie A bu sezon da öncesinden hiç farklı değil. Massimiliano Allegri‘nin Juventus‘taki menajerlik koltuğuna oturması ve Jose Mourinho’nun AS Roma‘nın şampiyonluk tutkularını yeniden canlandırmayı umması sebebiyle Inter Milan‘ın şampiyonluğunu korumaya odaklanması gerekiyor. Ama Napoli ya da AC Milan‘ın şampiyonluk yarışına girme ihtimalini yok saymayın.

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Coppa Italia

Son şampiyon: Juventus

Allegri, Juventus‘u 2014 ve 2019 yılları arasında dört Coppa Italia kupasında şampiyonluğa taşıdı ve savunmaya geçen şampiyonlar bu yıl tekrar favori olmak zorunda.

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Büyük Avrupa müsabakaları

UEFA Şampiyonlar Ligi

Son şampiyon: Chelsea

Avrupa’nın hafta ortasında gerçekleşen en iyi maçı, kıtadaki en iyi takımlar başa baş giderken gerçekten unutulmaz oyunlara ve anlara sahne oldu. Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski‘nin Bayern Münih için yaptığı gibi Manchester United‘ı rekabetin derinliklerine sürükleyecek. Ne Paris Saint-Germain (şimdi Lionel Messi ile övünüyor) ne de Manchester City çok istedikleri bu kupayı hiç kazanmadı ve her iki takım da bu sezon büyük bir atılıma hazır.

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UEFA Avrupa Ligi

Son şampiyon: Villareal

Şampiyonlar Ligi’nden sonra Avrupa Ligi, gümüş kupa için yarışan büyük takımların olduğu diğer en iyi hafta ortası karşılaşmadır. Teknik direktör Unai Emery geçen sezon Villareal‘i Manchester United‘a karşı zafere taşıyarak dördüncü Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandı. Bu sezon müsabakanın en iyi takımları arasında Marsilya, Lazio, Napoli ve Bayer Leverkusen yer alıyor.

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UEFA Uluslar Ligi

Son şampiyon: Portekiz

Avrupa’nın en yeni kupa yarışması yeni ulusal rekabetlerin ortaya çıktığını görmek için bir şans sunuyor, bu yüzden en iyi maçları güvenli bir şekilde nasıl izleyeceğinizi bildiğinizden emin olun. Cristiano Ronaldo geçen sezon manşetleri çaldı ve Portekiz‘i Hollanda’yı eledikleri finale taşıyarak takımının ilk Uluslar Ligi şampiyonu olmasını sağladı.

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Afrika

Afrika Uluslar Kupası

Son şampiyon: Cezayir

Afrika’nın en önde gelen müsabakası iki yılda bir gerçekleştiriliyor ve kıtanın dört bir yanından gelen en iyi yetenekleri karşı karşıya getiriyor. Yedi Afrika Uluslar Kupası (AFCON) şampiyonluğuna sahip olan Mısır turnuvanın en başarılı takımı ve kadrosunda Liverpool’dan Mohamed Salah yer alıyor. Ancak, komşusu Cezayir son şampiyon olarak ölümcül bir formda görünüyor. Nijerya ve Gana her zaman izlenmesi gereken takımlardır ve birkaç oyuncuları Avrupa’nın en iyi kulüplerinde oynamaktadır. Turnuva futbolunun güzelliği, herhangi bir zayıf takımın gününde olabilmesidir: Cape Verde‘nin daha büyük takımları üzme geçmişi olmasının yanı sıra, AFCON’a yeni katılan Comoros David vs Goliath tarzı manşetler üretebilir.

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Kadın futbolu

İngiltere

FA Kadınlar Süper Ligi

Son şampiyon: Chelsea

Erkek versiyonu tarafından geri plana atılmaması gereken kadın futbolunun, Güzel Oyun hayranları için yaratacağı çok büyük bir heyecan var. İngiltere Kadınlar Süper Ligi’nde Chelsea, Manchester City ile kıyasıya süren yarışta geçen sezon dördüncü şampiyonluğunu kazandı ancak Arsenal ve Manchester United‘ın bu sefer kendisini zorlamasını bekliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri

Ulusal Kadınlar Futbol Ligi

Son şampiyon: North Carolina Courage

ABD kadın milli futbol takımının başarısı (dört Kadın Dünya Kupası, dört Olimpiyat altın madalyası), Mia Hamm gibi eski yıldızların OL Reign kaptanı Megan Rapinoe ve Orlando Pride oyuncusu Alex Morgan gibi bir jenerasyona ilham verdiği ulusal müsabakasından beslenen bir yeteneğe dayanıyor. Analistler, bu sezon OL Reign ve Portland Thorns arasında kıyasıya bir yarış öngörüyorlar — ve Washington Spirit forveti Trinity Rodman (NBA yıldızı Dennis Rodman‘ın kızı) gibi gelecek vaat eden oyunculardan büyük şeyler bekliyorlar.

Paramount Plus, Challenge Kupası da dahil olmak üzere Ulusal Kadınlar Futbol Ligi’ni izlemenize imkân sağlar ve yedi günlük bir ücretsiz deneme sunar.

Gelecek maçlar ve turnuvalar ve bunların nasıl yayınlanacağı ile ilgili güncellemeler için spor bültenimize kaydolun veya tenisten boksa, krikete ve daha fazlasına kadar diğer sporları güvenli bir şekilde nasıl izleyeceğinizi öğrenmek için spor izleme sayfamızı ziyaret edin.

Lig Tarih Premier Lig (Birleşik Krallık) 14 Ağustos 2021 – 22 Mayıs 2022 Bundesliga (DE) 13 Ağustos 2021 – 14 Mayıs 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi (EU) 14 Eylül 2021 – 28 Mayıs 2022 Serie A (IT) 13 Ağustos 2021 – 22 Mayıs 2022 Ligue 1 (FR) 7 Ağustos 2021 – 21 Mayıs 2022 Eredivisie (NL) 14 Ağustos 2021 – 15 Mayıs 2022 UEFA Avrupa Ligi (EU) 16 Eylül 2021 – 18 Mayıs 2022 Kupalar EFL Kupası (Birleşik Krallık) 9 Ağustos 2021 – 27 Şubat 2022 FA Kupası (Birleşik Krallık) 7 Ağustos 2021 – 21 Mayıs 2022 DFB-Pokal (DE) 6 Ağustos 2021 – 21 Mayıs 2022 Coppa Italia (IT) 7 Ağustos 2021 – 11 Mayıs 2022 KNVB Kupası (NL) 14 Ağustos 2021 – 17 Nisan 2022 Fransa Kupası (FR) 18 Eylül 2021 – 8 Mayıs 2022 Copa del Rey (ES) 11 Kasım 2021 – 23 Nisan 2022