F1-løpsesongen 2023 starter i Bahrain 5. mars og avsluttes i Abu Dhabi 26. november, og det er planlagt rekordslående 24 løp, med Qatar tilbake og Las Vegas som nest siste runde for et lørdagskveldsløp.

Se alle direktestrømminger av F1 gratis på nett i Belgia og Østerrike

Kanaler: RTBF og ServusTV

Pris: Gratis

Belgias RTBF og Østerrikes ServusTV sender løpene så de kan strømmes gratis med respektive franske og tyske kommentatorer.

Skaff deg ExpressVPN Koble til en serverlokasjon i Belgia (RTBF) eller Østerrike (ServusTV) Besøk RTBF eller ServusTV Følg med på løpene direkte!

Ser du på en datamaskin? Sørg for å bruke ExpressVPN-nettleserutvidelsen for Chrome, Firefox eller Edge, for den beste strømmeopplevelsen.

Tips: Hvis du vil ha engelsk kommentator til løpet, kan du lytte til BBCs Radio 5 direkte mens du ser på strømmen.

Strøm F1 direkte på ESPN 2 i USA

Pris: fra 10 USD/md.

Kanaler: ABC, ESPN og ESPN 2

Enten du har et amerikansk kabelabonnement eller har kuttet ledningen, er ABC, ESPN og ESPN 2 alle gode måter å følge med på løpene på. ESPN Deportes er tilgjengelig som et tillegg for Sling eller Hulu, og vil gi en spansk simultankringkasting av utvalgte løp. Sjekk den offisielle ESPN-sendeplanen for datoer og klokkeslett. Gratis prøveperioder er tilgjengelig på YouTube TV, Sling TV og Hulu.

De fleste F1-løp vil sendes på ESPN 2. Monaco og Storbritannias GP vil bli sendt direkte på ESPN-hovedkanalen og GP-løpene i Canada, USA og Mexico (samt ettermiddagsløpet til Monaco GP) vil bli sendt på ABC.

For å se på F1 på ESPN:

Merk: For å få den gratis prøveperioden til Sling, må du bruke Sling TV-appen i stedet for å registrere deg på nettstedet. Du kan trenge et amerikansk kreditt-/debetkort for å abonnere på YouTube TV, Sling TV eller Hulu+Live TV. Du kan fortsatt abonnere på YouTube TV via Google Play, selv om du ikke har et amerikansk kreditt-/debetkort.

Les mer om å se på Sling TV, YouTube TV og Hulu+Live TV med ExpressVPN.

Se den offisielle F1 TV Pro-strømmen direkte

Pris: 10 USD/md. eller 80 USD/år

Den offisielle F1 TV Pro-strømmen gir tilgang til hvert eneste løp, men prisen varierer avhengig av hvor du befinner deg. De tilbyr en 7-dagers gratis prøveperiode i noen land (som India), men ikke i USA. For å strømme sikkert med VPN-et ditt:

Skaff deg ExpressVPN Koble til en serverlokasjon der F1 TV Pro er tilgjengelig Gå til F1 TV-siden Følg med på løpene!

Vil du ha det på storskjerm? Les om alle måtene å få ExpressVPN på TV-en din på.

Last ned F1 TV-appen for iOS og Android

F1TVs mobil- og nettbrettapp for iOS og Android lar deg se løpene på farta og tilbyr funksjoner som «Battle»-modus (to førere, to førerhuskameraer, side ved side), som er supert for å følge spennende løp fra to synsvinkler. Du får også eksklusive dokumenterer, serier og tilgang til et stort innholdsarkiv.

Strøm F1 direkte på nederlandsk på Viaplay

Pris: Fra 10 EUR/md.

Nederlands nye strømmeplattform Viaplay vil sende en kombinasjon av direktesendt sport – inkludert F1, Bundesliga, dart og EPL – sammen med originalserier, barneinnhold og Hollywood-filmer on demand. Tjenesten ble lansert akkurat i tide til å få med seg en hel sesong av den nasjonale helten Max Verstappen. For å strømme Formel 1 direkte med nederlandsk språk:

Skaff deg ExpressVPN Koble til en serverlokasjon i Nederland Gå til Viaplay og registrer deg Se på F1!

Strøm F1 direkte i Storbritannia med NOW

Pris: fra 33 GBP/md. eller 12 GBP/dagskort

Kanaler: Sky Sports F1

NOW er den perfekte måten å strømme 11 Sky Sports-kanaler på på nett uten forpliktelser, inkludert full dekning av 2023-sesongen av Formel 1 på Sky Sports F1-kanal. Hvis du bare vil få med deg ett bestemt løp, som Abu Dhabi GP, kan du velge et dagskort for å få med deg all spenningen eller dra nytte av den syvdagers gratis prøveperioden. Sjekk den offisielle Sky Sports-sendeplanen for å vite når du skal koble deg til.

For å se F1 på NOW:

Skaff deg ExpressVPN Koble til en serverlokasjon i Storbritannia Gå til NOW og registrer deg Nyt løpene!

Se løpene på Sky Sports F1 i Storbritannia

Pris: fra 22 GBP/md.

Kanaler: Sky Sports F1

Sky Sports i Storbritannia kommer til å vise Formel 1 i 2023 på Sky Sports F1-kanal. Sjekk den offisielle Sky Sports-sendeplanen for å vite når du skal koble deg til. Det kreves imidlertid spesialutstyr for å se på TV-sendingene. Du må også oppgi et gyldig postnummer og et kreditt- eller debetkort i Storbritannia/Irland.

Hvis du allerede har et Sky-abonnement, kan du strømme innholdet på nettet via Sky Go. Med et VPN kan du se Sky Go selv når du reiser til utlandet.

For å se F1 på Sky Sports:

Skaff deg ExpressVPN Koble til en serverlokasjon i Storbritannia Gå til Sky Go og logg inn Nyt løpene!

Se høydepunkter fra F1 2023 gratis

Pris: Gratis

Både den offisielle YouTube-kanalen for Formel 1 og Channel 4 UK vil vise høydepunkter fra alle løpene.

For å se høydepunkter fra F1 på Channel 4 og YouTube:

Skaff deg ExpressVPN Koble til en serverlokasjon i Storbritannia Besøk Formel 1 YouTube-kanalen eller Channel 4 Få i gang motoren din!

Lytt til gratis kommentarer for F1 Grand Prix direkte på BBC Sounds

Pris: Gratis

BBC Sounds gir direkte lydkommentator av Formel 1 Grand Prix-løpene.

For å lytte med ekstra sikkerhet og personvern:

Skaff deg ExpressVPN Koble til den serverlokasjonen som er nærmest deg Gå til BBC Sounds Kos deg med direktekommentarer!

Sendeskjema for F1 2023

Her er en oversikt over F1-løpene i 2023 fra FIA. Sjekk den foretrukne strømmesiden din for tider. Datoer som er oppført her kan endres.

Dato Formula 1 Grand Prix Sted 5. mars 2023 Bahrains Grand Prix Bahrain International Circuit 19. mars 2023 Saudi-Arabias Grand Prix Jeddah Street Circuit 2. april 2023 Australias Grand Prix Melbourne Grand Prix Circuit 30. april 2023 Aserbajdsjans Grand Prix Baku City Circuit 7. mai 2023 Miami Grand Prix Miami International Autodrome 21. mai 2023 Gran Premio Dell’Emilia Romagna Autodromo Enzo e Dino Ferrari 28. mai 2023 Monacos Grand Prix Circuit de Monaco 4. juni 2023 Gran Premio de España Circuit de Barcelona-Catalunya 18. juni 2023 Canadas Grand Prix Circuit Gilles-Villeneuve 2. juli 2023 Østerrikes Grand Prix Red Bull Ring 9. juli 2023 Storbritannias Grand Prix Silverstone Circuit 23. juli 2023 Ungarns Grand Prix Hungaroring 39. juli 2023 Belgias Grand Prix Circuit de Spa-Francorchamps 27. august 2023 Nederlands Grand Prix Circuit Zandvoort 3. september 2023 Italias Grand Prix Autodromo Nazionale Monza 17. september 2023 Singapores Grand Prix Marina Bay Street Circuit 24. september 2023 Japans Grand Prix Suzuka International Racing Course 24. september 2023 Qatar Grand Prix Losail International Circuit 22. oktober 2023 USAs Grand Prix Circuit of the Americas 29. oktober 2023 Mexicos Grand Prix Autodromo Hermanos Rodriguez 5. november 2023 São Paulo Grand Prix Autodromo Jose Carlos Pace 18.november 2023 Las Vegas Grand Prix Nevada 26. november 2023 Abu Dhabis Grand Prix Yas Marina Circuit