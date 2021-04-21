2022 FIFA Dünya Kupası, bu global futbol turnuvasında gerçekleşen 22’nci turnuva olacak. 20 Kasım – 18 Aralık 2022 tarhileri arasında Katar’da gerçekleşek turnuvada, dört takımdan oluşan sekiz grupta toplam 32 takım yarışacak. Son Dünya Kupası’nın şampiyonu Fransa; turnuvayı beş defa kazanan Brezilya, Almanya (dört Dünya Kupası şampiyonluğu) ve Arjantin (iki Dünya Kupası şampiyonluğu) gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak. İngiltere de güçlü bir kadroya sahip ve Hollanda asla küçümsenmeyecek bir takım. Belki de bu turnuva, Belçika gibi, kaybetmesi beklenen bir takımın sonuna kadar gideceği bir turnuva olabilir mi? Maçları nereden izleyebileceğinizi öğrenin ve nerede olursanız olun VPN kullanarak Dünya Kupası maçlarını canlı izleyin!
Dünya Kupası maçları ülkenizde canlı nasıl izlenir
Dünya etrafındaki birçok yayıncı maçları canlı yayınlayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası’nı VPN kullanarak yalnızca birkaç adımda canlı izleyebilirsiniz:
- ExpressVPN Edinin.
- İzlemek istediğiniz yayıncı ile eşleşen bir sunucu konumuna bağlanın. Örneğin, Birleşik Krallık’taki yayını izlemek isterseniz Londra’daki bir sunucuya bağlanın.
- İzlemek istediğiniz yayıncının yayın akışı programını kontrol edin, örneğin BBC.
- Kanalı açın ve maçların tadını çıkarın!
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Dünya Kupası maçları internetten ücretsiz canlı nasıl izlenir
Bölgenizi seçin:
- Avustralya
- Birleşik Krallık
- İrlanda
- Avusturya
- Belçika
- Brezilya
- Danimarka
- Fransa
- Almanya
- İtalya
- Hollanda
- Norveç
- İspanya
- İsveç
SBS
Fiyatı: Ücretsiz
Ülke: Avustralya
Avustralyalı yayıncı SBS, 64 Dünya Kupası maçını ücretsiz yayınlayacak. Avustralya Milli Takımı taraftarıysanız; Avustralya, Dünya Kupası macerasına 22 Kasım’da son dünya şampiyonu Fransa‘ya karşı oynayacağı maçla başlayacak. Avustralya’daki bir sunucuya bağlanın, SBS On Demand sitesine gidin ve izlemeye başlayın!
BBC iPlayer
Fiyatı: Ücretsiz
Ülke: Birleşik Krallık
Maçları Birleşik Krallık’tan izleyecekseniz; BBC, İngiltere‘nin 21 Kasım’daki grup açılış maçında İran‘a karşı oynayacağı maç ve bazı grup ve eleme maçları dâhil olmak üzere, bazı Dünya Kupası maçlarını BBC iPlayer yayın hizmeti üzerinden internetten ücretsiz olarak yayınlayacak.
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ITV Hub
Fiyatı: Ücretsiz
Ülke: Birleşik Krallık
ITV Hub, ücretsiz 2022 FIFA Dünya Kupası yayınları dâhil, ITV’nin hem talep üzerine hem canlı tüm içeriklerinin çevrimiçi merkezidir. Maçları izlemeden önce yayın programını kontrol edin. ITV her gün grup aşamasındaki birçok maçın (İngiltere ve Galler‘in yer aldığı maçlar dâhil) yanı sıra, eleme turlarındaki önemli maçları yayınlayacak.
RTÉ Player
Fiyatı: Ücretsiz
Ülke: İrlanda
İrlanda’da 2022 Dünya Kupası yayın haklarını elinde tutan İrlandalı RTÉ Player‘da önemli maçları canlı ve ücretsiz izleyebilirsiniz.
ServusTV
Fiyatı: Ücretsiz
Ülke: Avusturya
ServusTV (Formula 1 yarışlarını ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını da yayınlıyor), her ne kadar Avusturya bu yıl düzenlenen turnuvada mücadele etmiyor olsa da Almanca dilinde ücretsiz Dünya Kupası yayınları gerçekleştirecek.
RTBF
Fiyatı: Ücretsiz
Ülke: Belçika
Fransızca yayın yapan RTBF, FIFA Dünya Kupası yayınlarını yayınlama hakkına sahip ve turnuvayı canlı yayınlayacak. Belçika, şu anda dünya sıralamasında 2’nci sırada ve gruptan lider olarak çıkabilir. Bu, Belçika’nın maçlarını ve bu yayıncının göstereceği diğer maçları izlemek için daha çok neden sunuyor.
Globoplay
Fiyatı: Ücretsiz
Ülke: Brezilya
Brezilya Erkekler Milli Futbol Takımı dünya sıralamasında 1’inci sırada ve 2022 Dünya Kupası’nın favorileri arasında yer alıyor. Portekizce dilinde yerel yayınlar için, maçları Brezilyalı çevrimiçi yayın platformu Globoplay‘den ücretsiz izleyebilirsiniz.
DR TV
Fiyatı: Ücretsiz
Ülke: Danimarka
Ücretsiz Danimarkalı yayın hizmeti DR TV, canlı futbol maçlarını ve FIFA Dünya Kupası maçları dâhil uluslararası spor etkinliklerini yayınlıyor. Bir hesap gerekmiyor ancak kanalın Danca yayın yaptığını unutmayın.
TF1
Fiyatı: Ücretsiz
Ülke: Fransa
Fransa’nın ücretsiz yayın platformu TF1, 2018’de kupayı kaldıran Fransa’nın bazı Dünya Kupası maçlarını ücretsiz yayınlayacak. TF1’in yayınlama hakkına sahip olduğu maçları izlemek için hesabınızı oluşturun. Bu yayının Fransızca dilinde gerçekleştirileceğini unutmayın.
ARD
Fiyatı: Ücretsiz
Ülke: Almanya
Ücretsiz Almanca yayın seçenekleri arasında bulunan Alman yayıncı ARD, FIFA Dünya Kupası maçlarını internetten yayınlayacak. Dört defa şampiyon olan Almanya bu yılki Dünya Kupası’nın favorileri arasında yer alıyor. Bu yüzden serüvenlerini ARD’den takip edin.
ZDF
Fiyatı: Ücretsiz
Ülke: Almanya
Almanyalı ZDF, ülkenin en büyük kanallarından biri ve turnuva sırasında ücretsiz Dünya Kupası yayınları sunacak. Yayınlar Almanca dilinde yayınlanacaktır.
RAIPlay
Fiyatı: Ücretsiz
Ülke: İtalya
RaiPlay, FIFA Dünya Kupası canlı yayınlarını İtalya’dan ücretsiz izlemek için harika bir yöntemdir. Bu ücretsiz yayın hizmeti ayrıca diğer sporların yanı sıra İtalyan dizilerini ve filmlerini de izlemenizi sağlar. Not: Yayınlar İtalyanca dilindedir.
NOS
Fiyatı: Ücretsiz
Ülke: Hollanda
Hollanda uluslararası kupalarda zengin bir tarihe sahip ancak üç defa finale çıkmalarına rağmen Dünya Kupası’nı hiç kazanamadılar. Hollandalılar için o yıl bu yıl ise Felemenkçe dilinde ücretsiz yayın yapan ulusal kanal NOS üzerinden tüm maçları izleyebilirsiniz.
NRK TV
Fiyatı: Ücretsiz
Ülke: Norveç
Norveçli kamusal yayın kurumu NRK TV, 2022 Katar Dünya Kupası’nın yayınlarını Norveç’te canlı ve ücretsiz yayınlama hakkını elde etti. Maçlar Norveççe dilinde yayınlanacak.
RTVE
Fiyatı: Ücretsiz
Ülke: İspanya
İspanyol yayıncı RTVE, İspanya‘nın oynadığı tüm maçlara ek olarak Katar – Ekvator arasındaki açılışı maçını ve final dâhil olmak üzere birçok eleme maçını yayınlayacaktır.
SVT
Fiyatı: Ücretsiz
Ülke: İsveç
İsveçli kamusal yayın kurumu SVT, 2022 Dünya Kupası maçlarını ücretsiz yayınlamak için resmi haklara sahiptir. SVT, 64 maçtan 46’sını televizyondan ve internetten canlı ve İsveççe dilinde yayınlayacaktır.
FIFA Dünya Kupası maçları ABD’den nasıl izlenir
Fox Sports, 2022 FIFA Dünya Kupası’nın ABD’deki resmi İngilizce yayıncısıdır. ABD’nin tüm maçları Fox’ta, diğer birçok maç ise Fox Sports 1’de (FS1) yayınlanacak. Telemundo, ABD’de maçların İspanyolca dilinde yayın haklarını elde etti ve Peacock üzerinden izlenebilir. Tüm bu kanalları; Hulu + Live TV, Sling Blue ve DirecTV Stream gibi bir kabloları ortadan kaldıran hizmete abone olarak izleyebilirsiniz.
Hulu + Live TV
Fiyatı: $70/ay
Kanallar: Fox, FS1, Telemundo
Hulu+Live TV gibi bir kabloları ortadan kaldıran hizmet ile FIFA Dünya Kupası’nı turnuva boyunca Fox ve FS1 üzerinden izleyebilirsiniz. Hulu + Live TV, 75’ten fazla kanal sunuyor ve çok kapsamlı bir eğlence paketi olarak popüler dizilerin tüm sezonlarına ve filmlere erişim de sağlıyor.
Not: Hulu’ya abone olmak için bir ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olabilir.
Sling Blue
Fiyatı: $35/ay ve üzeri
Kanallar: Fox, FS1
Sling TV’nin Sling Blue paketi, Fox Sports 1 dâhil birçok kanalı içermektedir ve bu kış sezonundaki turnuva sırasında Dünya Kupası yayınlarını izlemenizi sağlayacak. Sling’in aylık $10 aboneliğine ek olarak $25/ay ücreti bulunuyor ancak yalnızca belirli bir maçı izlemeniz durumunda üç günlük deneme süresi ile birlikte geliyor.
fuboTV
Fiyatı: $77/ay
Kanallar: Fox, FS1, Telemundo
FuboTV yeni aboneler için yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor ve bu, 2022 Dünya Kupası maçlarını Fox, FS1 veya İspanyolca dilinde yayın yapan Telemundo üzerinden canlı izlemek için harika bir yöntemdir.
Not: FuboTV’ye abone olmak için bir ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olabilir.
DirecTV Stream
Fiyatı: $75/ay ve üzeri
Kanallar: Fox, FS1, Telemundo
DirecTV Stream, spor tutkunları için popüler bir yayın platformudur ve ABD’de 2022 FIFA Dünya Kupası’nı yayınlayan Fox kanalını içermektedir. Beş günlük ücretsiz deneme de mevcuttur.
Not: DirecTV Stream’a abone olmak için bir ABD ZIP koduna (örneğin 90210, 10022) ve geçerli bir ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olabilir.
Peacock TV
Fiyatı: $5/ay
Kanallar: Telemundo
ABD’de bulunan ve Dünya Kupası maçlarını İspanyolca konuşan spikerlerin yorumlarıyla izlemek isteyen taraftarlar, Katar’daki 2022 FIFA Dünya Kupası’nın tüm maçlarını Telemundo’da İspanyolca yorumlarla canlı olarak yayınlayacak olan Peacock‘ı tercih edebilirler. Peacock Premium, ayda yalnızca $5 gibi cüzi bir ücrete sahip ve ayrıca birçok EPL maçlarını (İngilizce dilinde) yayınlamaktadır.
FIFA Dünya Kupası maçları Fransa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da nasıl izlenir
beIN Sports
Fiyatı: Değişiklik gösteriyor
Bölgeler: Fransa, Orta Doğu, Kuzey Afrika
Fransa’daki ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da bulunan 24 ülkedeki (BAE, Suudi Arabistan, Cezayir, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Fas, Umman, Filistin, Katar, Tunus, Yemen, Cibuti, Moritanya, Somali, Güney Sudan, Suriye, Sudan ve Çad) taraftarlar, Dünya Kupası maçlarını Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerinde yayınlayan beIN Sports üzerinden internetten canlı olarak izleyebilirler. Maç özetleri ve önemli anlar turnuva boyunca beIN Sports’un sosyal medya kanallarında ve dijital platformlarında yayınlanacak.
Dünya Kupası gollerini ve özetlerini ücretsiz izleyin
FIFA+
Fiyatı: Ücretsiz
Her ne kadar 2022 Dünya Kupası’nı buradan canlı izleyemeyecek olsanız da FIFA+; eski Dünya Kupası maçlarını tekrar izlemek, son haberleri ve sonuçları takip etmek ve tüm maçların verilerini incelemek isteyen futbol taraftarları için harika bir rehber uygulamasıdır. FIFA’nın kendine ait video izleme platformu; maç özetlerini, belgeselleri ve diğer birçok içeriği talep üzerine izlemenizi sağlar.
YouTube
Fiyatı: Ücretsiz
Turnuva boyunca resmi FIFA Youtube kanalından maçların özetlerini, golleri ve unutulmaz anları izleyebilirsiniz.
2022 FIFA Dünya Kupası: Gruplar ve turnuvaya katılan ülkelerin listesi
|A Grubu
|B Grubu
|C Grubu
|D Grubu
|Katar
|İngiltere
|Arjantin
|Fransa
|Ekvator
|İran
|Suudi Arabistan
|Danimarka
|Senegal
|ABD
|Meksika
|Tunus
|Netherlands
|Wales
|Poland
|Australia
|E Grubu
|F Grubu
|G Grubu
|H Grubu
|İspanya
|Belçika
|Brezilya
|Portekiz
|Almanya
|Kanada
|Sırbistan
|Gana
|Japonya
|Fas
|İsviçre
|Uruguay
|Kosta Rika
|Hırvatistan
|Kamerun
|Güney Kore
2022 FIFA Dünya Kupası takvimi
2022 Dünya Kupası 20 Kasım Pazar günü yerel saatle 19:00‘da (12:00 ET) ev sahibi Katar ile Ekvator arasındaki maç ile başlayacak. Dünya Kupası finali 18 Aralık Pazar günü yerel saatle 18:00‘da (11:00 ET) Lusail Stadyumu‘nda oynanacak. 64 maçın tamamının detaylarını gösteren tam takvimi buradan inceleyebilirsiniz!
|Tarih
|Maç
|20 Kasım
|Grup Maçları: Katar vs. Ekvator (Açılış Maçı)
|3 Aralık
|Son 16
|9 Aralık
|Çeyrek finaller
|13 Aralık
|Yarı finaller
|17 Aralık
|Üçüncülük maçı
|18 Aralık
|Final
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SSS: 2022 FIFA Dünya Kupası
2022 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
Katar’daki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım’da yerel saatle 19:00’da (12:00 ET) A Grubu’ndaki ev sahibi ülke Katar ve Ekvator arasında oynanacak maçla başlayacak. Turnuva, 18 Aralık Pazar günü yerel saatle 18:00’da (11:00 ET) oynanacak finale kadar devam edecek.
2022 FIFA Dünya Kupası nerede oynanacak?
2022 Dünya Kupası 20 Kasım – 18 Aralık tarihleri arasında Katar’da gerçekleşecek. Maçlar sekiz stadyumda oynanacak. Doha’nın kuzeyindeki Al Khor’da yer alan 60.000 seyirci kapasiteli Al Bayt Stadyumu, Katar – Ekvator açılış maçı dâhil birçok büyük maça ev sahipliği yapacak. 18 Aralık 2022’deki final 80.000 seyirci kapasiteli Lusail Stadyumu’nda oynanacak. Maçlara ev sahipliği yapacak diğer stadyumlar: Ahmad Bin Ali Stadyumu, Al Janoub Stadyumu, Al Thumama Stadyumu, Eğitim Şehri Stadyumu, Halife Uluslararası Stadyumu, 974 Stadyumu.
2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının bilet fiyatları nedir?
Bireysel maç biletleri için kategorilerin (1, 2, 3 ve 4) yanı sıra engelli biletleri (AT) de mevcuttur. Ancak, 4. kategori biletleri Katar vatandaşları için ayrılmıştır. Fiyatlar, bilet kategorisinin yanı sıra maçın yer aldığı turnuva aşamasına bağlı olarak değişiklik göstermektedir; örneğin, açılış maçı için 1. kategori biletler 2,250 Katar riyali’ne kadar çıkarken (yaklaşık 600 Amerikan doları) (Cat 1), final maçında 5.850 Katar riyali’ne kadar çıkmaktadır (yaklaşık 1600 Amerikan doları) (Cat 1). Daha fazla bilgi için fifa.com/tickets adresini ziyaret edin.
FIFA Dünya Kupası’nı en çok hangi ülke kazandı?
Dünya Kupası’nın en başarılı takımı Brezilya, kupayı beş defa kazandı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). İtalya (1934, 1938, 1982, 2006) ve Almanya’nın (1954, 1974, 1990, 2014) her birinin dört şampiyonluğu bulunuyor. Arjantin (1978, 1986), Fransa (1998, 2018) ve Uruguay (1930, 1950) kupayı iki kez müzesine götürürken, İspanya (2010) ve İngiltere (1966) birer defa kazandı.
FIFA Dünya Kupası’nda verilen Kupa nerede saklanıyor?
Orijinal Jules Rimet Kupası, İsviçre’nin Zürih şehrindeki FIFA Dünya Futbol Müzesi’nde daimi olarak saklanıyor. Bu kupa, Dünya Kupası açılış maçı ve finali sırasında sahada yeni kupanın yanında sergileniyor. Günümüzde, şampiyon takımlar bu Dünya Kupası ödülünün altın yerine bronzdan yapılan ve altın kaplamaya sahip bir kopyasını kazanıyor.
FIFA takımlar sıralaması nedir?
Dünya Kupası öncesinde, güncel ilk 10 şu şekildedir:
1. Brezilya
2. Belçika
3. Arjantin
4. Fransa
5. İngiltere
6. İtalya (Dünya Kupası’na katılamadı)
7. İspanya
8. Hollanda
9. Portekiz
10. Danimarka
Bir sonraki FIFA Dünya Kupası nerede oynanacak?
Bir sonraki FIFA Dünya Kupası 2026’da Kanada, ABD ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek.