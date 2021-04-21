2022 FIFA Dünya Kupası, bu global futbol turnuvasında gerçekleşen 22’nci turnuva olacak. 20 Kasım – 18 Aralık 2022 tarhileri arasında Katar’da gerçekleşek turnuvada, dört takımdan oluşan sekiz grupta toplam 32 takım yarışacak. Son Dünya Kupası’nın şampiyonu Fransa; turnuvayı beş defa kazanan Brezilya, Almanya (dört Dünya Kupası şampiyonluğu) ve Arjantin (iki Dünya Kupası şampiyonluğu) gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak. İngiltere de güçlü bir kadroya sahip ve Hollanda asla küçümsenmeyecek bir takım. Belki de bu turnuva, Belçika gibi, kaybetmesi beklenen bir takımın sonuna kadar gideceği bir turnuva olabilir mi? Maçları nereden izleyebileceğinizi öğrenin ve nerede olursanız olun VPN kullanarak Dünya Kupası maçlarını canlı izleyin!

Dünya Kupası maçları ülkenizde canlı nasıl izlenir

Dünya etrafındaki birçok yayıncı maçları canlı yayınlayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası’nı VPN kullanarak yalnızca birkaç adımda canlı izleyebilirsiniz:

ExpressVPN Edinin. İzlemek istediğiniz yayıncı ile eşleşen bir sunucu konumuna bağlanın. Örneğin, Birleşik Krallık’taki yayını izlemek isterseniz Londra’daki bir sunucuya bağlanın. İzlemek istediğiniz yayıncının yayın akışı programını kontrol edin, örneğin BBC. Kanalı açın ve maçların tadını çıkarın!

Bir bilgisayarda mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için ExpressVPN’in Chrome, Firefox veya Edge için tarayıcı uzantılarını kullandığınızdan emin olun.

Dünya Kupası maçları internetten ücretsiz canlı nasıl izlenir

Bölgenizi seçin:

SBS

Fiyatı: Ücretsiz

Ülke: Avustralya

Avustralyalı yayıncı SBS, 64 Dünya Kupası maçını ücretsiz yayınlayacak. Avustralya Milli Takımı taraftarıysanız; Avustralya, Dünya Kupası macerasına 22 Kasım’da son dünya şampiyonu Fransa‘ya karşı oynayacağı maçla başlayacak. Avustralya’daki bir sunucuya bağlanın, SBS On Demand sitesine gidin ve izlemeye başlayın!

VPN ile SBS İzleyin

BBC iPlayer

Fiyatı: Ücretsiz

Ülke: Birleşik Krallık

Maçları Birleşik Krallık’tan izleyecekseniz; BBC, İngiltere‘nin 21 Kasım’daki grup açılış maçında İran‘a karşı oynayacağı maç ve bazı grup ve eleme maçları dâhil olmak üzere, bazı Dünya Kupası maçlarını BBC iPlayer yayın hizmeti üzerinden internetten ücretsiz olarak yayınlayacak.

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Büyük ekranda mı izlemek istiyorsunuz? TV’nizde ExpressVPN’i kullanmanın tüm yöntemleri hakkında daha fazlasını öğrenin.

ITV Hub

Fiyatı: Ücretsiz

Ülke: Birleşik Krallık

ITV Hub, ücretsiz 2022 FIFA Dünya Kupası yayınları dâhil, ITV’nin hem talep üzerine hem canlı tüm içeriklerinin çevrimiçi merkezidir. Maçları izlemeden önce yayın programını kontrol edin. ITV her gün grup aşamasındaki birçok maçın (İngiltere ve Galler‘in yer aldığı maçlar dâhil) yanı sıra, eleme turlarındaki önemli maçları yayınlayacak.

ITV Nasıl İzlenir

RTÉ Player

Fiyatı: Ücretsiz

Ülke: İrlanda

İrlanda’da 2022 Dünya Kupası yayın haklarını elinde tutan İrlandalı RTÉ Player‘da önemli maçları canlı ve ücretsiz izleyebilirsiniz.

VPN ile RTÉ Player İzleyin

ServusTV

Fiyatı: Ücretsiz

Ülke: Avusturya

ServusTV (Formula 1 yarışlarını ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını da yayınlıyor), her ne kadar Avusturya bu yıl düzenlenen turnuvada mücadele etmiyor olsa da Almanca dilinde ücretsiz Dünya Kupası yayınları gerçekleştirecek.

VPN ile ServusTV İzleyin

RTBF

Fiyatı: Ücretsiz

Ülke: Belçika

Fransızca yayın yapan RTBF, FIFA Dünya Kupası yayınlarını yayınlama hakkına sahip ve turnuvayı canlı yayınlayacak. Belçika, şu anda dünya sıralamasında 2’nci sırada ve gruptan lider olarak çıkabilir. Bu, Belçika’nın maçlarını ve bu yayıncının göstereceği diğer maçları izlemek için daha çok neden sunuyor.

İnternetten Canlı RTBF İzleyin

Globoplay

Fiyatı: Ücretsiz

Ülke: Brezilya

Brezilya Erkekler Milli Futbol Takımı dünya sıralamasında 1’inci sırada ve 2022 Dünya Kupası’nın favorileri arasında yer alıyor. Portekizce dilinde yerel yayınlar için, maçları Brezilyalı çevrimiçi yayın platformu Globoplay‘den ücretsiz izleyebilirsiniz.

Globoplay için VPN

DR TV

Fiyatı: Ücretsiz

Ülke: Danimarka

Ücretsiz Danimarkalı yayın hizmeti DR TV, canlı futbol maçlarını ve FIFA Dünya Kupası maçları dâhil uluslararası spor etkinliklerini yayınlıyor. Bir hesap gerekmiyor ancak kanalın Danca yayın yaptığını unutmayın.

VPN ile DR TV İzleyin

TF1

Fiyatı: Ücretsiz

Ülke: Fransa

Fransa’nın ücretsiz yayın platformu TF1, 2018’de kupayı kaldıran Fransa’nın bazı Dünya Kupası maçlarını ücretsiz yayınlayacak. TF1’in yayınlama hakkına sahip olduğu maçları izlemek için hesabınızı oluşturun. Bu yayının Fransızca dilinde gerçekleştirileceğini unutmayın.

Canlı TF1 İzleyin

ARD

Fiyatı: Ücretsiz

Ülke: Almanya

Ücretsiz Almanca yayın seçenekleri arasında bulunan Alman yayıncı ARD, FIFA Dünya Kupası maçlarını internetten yayınlayacak. Dört defa şampiyon olan Almanya bu yılki Dünya Kupası’nın favorileri arasında yer alıyor. Bu yüzden serüvenlerini ARD’den takip edin.

VPN ile ARD İzleyin

ZDF

Fiyatı: Ücretsiz

Ülke: Almanya

Almanyalı ZDF, ülkenin en büyük kanallarından biri ve turnuva sırasında ücretsiz Dünya Kupası yayınları sunacak. Yayınlar Almanca dilinde yayınlanacaktır.

VPN ile ZDF İzleyin

RAIPlay

Fiyatı: Ücretsiz

Ülke: İtalya

RaiPlay, FIFA Dünya Kupası canlı yayınlarını İtalya’dan ücretsiz izlemek için harika bir yöntemdir. Bu ücretsiz yayın hizmeti ayrıca diğer sporların yanı sıra İtalyan dizilerini ve filmlerini de izlemenizi sağlar. Not: Yayınlar İtalyanca dilindedir.

VPN ile RaiPlay İzleyin

NOS

Fiyatı: Ücretsiz

Ülke: Hollanda

Hollanda uluslararası kupalarda zengin bir tarihe sahip ancak üç defa finale çıkmalarına rağmen Dünya Kupası’nı hiç kazanamadılar. Hollandalılar için o yıl bu yıl ise Felemenkçe dilinde ücretsiz yayın yapan ulusal kanal NOS üzerinden tüm maçları izleyebilirsiniz.

VPN ile NOS İzleyin

NRK TV

Fiyatı: Ücretsiz

Ülke: Norveç

Norveçli kamusal yayın kurumu NRK TV, 2022 Katar Dünya Kupası’nın yayınlarını Norveç’te canlı ve ücretsiz yayınlama hakkını elde etti. Maçlar Norveççe dilinde yayınlanacak.

NRK Nasıl İzlenir

RTVE

Fiyatı: Ücretsiz

Ülke: İspanya

İspanyol yayıncı RTVE, İspanya‘nın oynadığı tüm maçlara ek olarak Katar – Ekvator arasındaki açılışı maçını ve final dâhil olmak üzere birçok eleme maçını yayınlayacaktır.

SVT

Fiyatı: Ücretsiz

Ülke: İsveç

İsveçli kamusal yayın kurumu SVT, 2022 Dünya Kupası maçlarını ücretsiz yayınlamak için resmi haklara sahiptir. SVT, 64 maçtan 46’sını televizyondan ve internetten canlı ve İsveççe dilinde yayınlayacaktır.

FIFA Dünya Kupası maçları ABD’den nasıl izlenir

Fox Sports, 2022 FIFA Dünya Kupası’nın ABD’deki resmi İngilizce yayıncısıdır. ABD’nin tüm maçları Fox’ta, diğer birçok maç ise Fox Sports 1’de (FS1) yayınlanacak. Telemundo, ABD’de maçların İspanyolca dilinde yayın haklarını elde etti ve Peacock üzerinden izlenebilir. Tüm bu kanalları; Hulu + Live TV, Sling Blue ve DirecTV Stream gibi bir kabloları ortadan kaldıran hizmete abone olarak izleyebilirsiniz.

Hulu + Live TV

Fiyatı: $70/ay

Kanallar: Fox, FS1, Telemundo

Hulu+Live TV gibi bir kabloları ortadan kaldıran hizmet ile FIFA Dünya Kupası’nı turnuva boyunca Fox ve FS1 üzerinden izleyebilirsiniz. Hulu + Live TV, 75’ten fazla kanal sunuyor ve çok kapsamlı bir eğlence paketi olarak popüler dizilerin tüm sezonlarına ve filmlere erişim de sağlıyor.

Not: Hulu’ya abone olmak için bir ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olabilir.

VPN ile Hulu İzleyin

Sling Blue

Fiyatı: $35/ay ve üzeri

Kanallar: Fox, FS1

Sling TV’nin Sling Blue paketi, Fox Sports 1 dâhil birçok kanalı içermektedir ve bu kış sezonundaki turnuva sırasında Dünya Kupası yayınlarını izlemenizi sağlayacak. Sling’in aylık $10 aboneliğine ek olarak $25/ay ücreti bulunuyor ancak yalnızca belirli bir maçı izlemeniz durumunda üç günlük deneme süresi ile birlikte geliyor.

Sling ile Nasıl İzlenir

fuboTV

Fiyatı: $77/ay

Kanallar: Fox, FS1, Telemundo

FuboTV yeni aboneler için yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor ve bu, 2022 Dünya Kupası maçlarını Fox, FS1 veya İspanyolca dilinde yayın yapan Telemundo üzerinden canlı izlemek için harika bir yöntemdir.

Not: FuboTV’ye abone olmak için bir ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olabilir.

VPN ile fuboTV İzleyin

DirecTV Stream

Fiyatı: $75/ay ve üzeri

Kanallar: Fox, FS1, Telemundo

DirecTV Stream, spor tutkunları için popüler bir yayın platformudur ve ABD’de 2022 FIFA Dünya Kupası’nı yayınlayan Fox kanalını içermektedir. Beş günlük ücretsiz deneme de mevcuttur.

Not: DirecTV Stream’a abone olmak için bir ABD ZIP koduna (örneğin 90210, 10022) ve geçerli bir ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olabilir.

DirecTV Stream ile İzleyin

Peacock TV

Fiyatı: $5/ay

Kanallar: Telemundo

ABD’de bulunan ve Dünya Kupası maçlarını İspanyolca konuşan spikerlerin yorumlarıyla izlemek isteyen taraftarlar, Katar’daki 2022 FIFA Dünya Kupası’nın tüm maçlarını Telemundo’da İspanyolca yorumlarla canlı olarak yayınlayacak olan Peacock‘ı tercih edebilirler. Peacock Premium, ayda yalnızca $5 gibi cüzi bir ücrete sahip ve ayrıca birçok EPL maçlarını (İngilizce dilinde) yayınlamaktadır.

FIFA Dünya Kupası maçları Fransa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da nasıl izlenir

beIN Sports

Fiyatı: Değişiklik gösteriyor

Bölgeler: Fransa, Orta Doğu, Kuzey Afrika

Fransa’daki ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da bulunan 24 ülkedeki (BAE, Suudi Arabistan, Cezayir, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Fas, Umman, Filistin, Katar, Tunus, Yemen, Cibuti, Moritanya, Somali, Güney Sudan, Suriye, Sudan ve Çad) taraftarlar, Dünya Kupası maçlarını Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerinde yayınlayan beIN Sports üzerinden internetten canlı olarak izleyebilirler. Maç özetleri ve önemli anlar turnuva boyunca beIN Sports’un sosyal medya kanallarında ve dijital platformlarında yayınlanacak.

VPN ile beIN Sports İzleyin

Dünya Kupası gollerini ve özetlerini ücretsiz izleyin

FIFA+

Fiyatı: Ücretsiz

Her ne kadar 2022 Dünya Kupası’nı buradan canlı izleyemeyecek olsanız da FIFA+; eski Dünya Kupası maçlarını tekrar izlemek, son haberleri ve sonuçları takip etmek ve tüm maçların verilerini incelemek isteyen futbol taraftarları için harika bir rehber uygulamasıdır. FIFA’nın kendine ait video izleme platformu; maç özetlerini, belgeselleri ve diğer birçok içeriği talep üzerine izlemenizi sağlar.

YouTube

Fiyatı: Ücretsiz

Turnuva boyunca resmi FIFA Youtube kanalından maçların özetlerini, golleri ve unutulmaz anları izleyebilirsiniz.

ExpressVPN ile YouTube İzleyin

2022 FIFA Dünya Kupası: Gruplar ve turnuvaya katılan ülkelerin listesi

A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu Katar İngiltere Arjantin Fransa Ekvator İran Suudi Arabistan Danimarka Senegal ABD Meksika Tunus Netherlands Wales Poland Australia

E Grubu F Grubu G Grubu H Grubu İspanya Belçika Brezilya Portekiz Almanya Kanada Sırbistan Gana Japonya Fas İsviçre Uruguay Kosta Rika Hırvatistan Kamerun Güney Kore

2022 FIFA Dünya Kupası takvimi

2022 Dünya Kupası 20 Kasım Pazar günü yerel saatle 19:00‘da (12:00 ET) ev sahibi Katar ile Ekvator arasındaki maç ile başlayacak. Dünya Kupası finali 18 Aralık Pazar günü yerel saatle 18:00‘da (11:00 ET) Lusail Stadyumu‘nda oynanacak. 64 maçın tamamının detaylarını gösteren tam takvimi buradan inceleyebilirsiniz!

Tarih Maç 20 Kasım Grup Maçları: Katar vs. Ekvator (Açılış Maçı) 3 Aralık Son 16 9 Aralık Çeyrek finaller 13 Aralık Yarı finaller 17 Aralık Üçüncülük maçı 18 Aralık Final

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