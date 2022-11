FIFA World Cup 2022 vil være den 22. udgave af den største globale fodboldkonkurrence. Turneringen finder sted i Qatar fra den 20. november til den 18. december 2022 og har 32 hold fordelt i otte grupper på fire hold. Frankrig er den regerende VM-mester, men vil få stærk konkurrence fra de femdobbelte vindere fra Brasilien, Tyskland (fire VM-titler) og Argentina (to VM-titler). England vil også give de andre hold kamp til stregen, og Holland må aldrig undervurderes. Eller måske vil dette være den turnering, hvor en underdog som Belgien går hele vejen? Find ud af, hvordan du tager del i al handlingen og streamer VM-kampe sikkert med en VPN, uanset hvor du er!

Sådan streamer du VM-kampene live i dit land

Platforme og tv-selskaber over hele verden vil sende livestreams af kampene. Du kan streame 2022 FIFA World Cup sikkert med en VPN med et par enkle trin:

Hent ExpressVPN. Opret forbindelse til en serverplacering, der matcher den udbyder, du vil streame fra. Hvis du f.eks. vil se den britiske udsendelse, skal du oprette forbindelse til en server i London. Se sendeplanen for den platform, du vil se med hos, f.eks. BBC. Forbind og nyd kampene!

Bruger du en computer? For at få den bedste streamingoplevelse skal du bruge ExpressVPN-browserudvidelsen til Chrome, Firefox eller Edge.

Sådan streamer du VM-kampene gratis online

Vælg din region:

SBS

Pris: Gratis

Land: Australien

Den australske platform SBS sender alle 64 VM-kampe gratis. Hvis du er fan af Socceroos, vil de starte deres VM-rejse mod de regerende mestre Frankrig den 22. november. Du skal blot oprette forbindelse til en australsk server, besøge SBS On Demand-hjemmesiden og begynde at streame!

Watch SBS With a VPN

BBC iPlayer

Pris: Gratis

Land: Storbritannien

Hvis du ser med fra Storbritannien, vil BBC vise VM-streams online gratis via deres streamingtjeneste BBC iPlayer, herunder Englands åbningsgruppekamp mod Iran den 21. november og andre udvalgte kampe fra gruppen samt knockoutrunder.

Watch BBC iPlayer With a VPN

Vil du se kampene på den store skærm? Se alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit tv.

ITV Hub

Pris: Gratis

Land: Storbritannien

ITV Hub er en online platform til al ITV’s indhold, med både on-demand- og livestreambegivenheder, herunder gratis FIFA World Cup 2022-streams. Tag et kig på tidsplanen, før du begynder at se kampen. ITV vil vise flere kampe fra gruppestadiet hver dag (herunder kampe med England og Wales) samt udvalgte kampe fra knockoutrunderne.

How to Stream ITV

RTÉ Player

Pris: Gratis

Land: Irland

Du kan se udvalgte kampe live og gratis på RTÉ Player, da den irske platform har rettighederne til FIFA World Cup 2022 for Irland.

Watch RTÉ Player With a VPN

ServusTV

Pris: Gratis

Land: Østrig

ServusTV (som også sender Formel 1-løb og UEFA Champions League-kampene) leverer gratis tysksprogede VM-streams, selvom Østrig ikke vil deltage i denne udgave af turneringen.

Watch ServusTV With a VPN

RTBF

Pris: Gratis

Land: Belgien

Den franske platform RTBF har rettigheder til at sende FIFA World Cup-streams og vil sende turneringen live. Belgien er i øjeblikket rangeret nummer to i verden og kunne godt kvalificere sig til toppen af sin gruppe – endnu en grund til at se deres kampe, samt de mange andre kampe, som platformen viser.

Live Stream RTBF Online

Globoplay

Pris: Gratis

Land: Brasilien

Brasiliens herrefodboldhold er rangeret som nummer ét i verden og er blandt favoritterne, når det kommer til at vinde VM i 2022. For lokal dækning på portugisisk kan du se kampe gratis på den brasilianske streamingplatform Globoplay.

VPN for Globoplay

DR TV

Pris: Gratis

Land: Danmark

Den gratis danske streamingtjeneste DR TV har live fodboldkampe og internationale sportsbegivenheder, herunder FIFA World Cup-streams. Der kræves ingen konto, men bemærk at kommentatorerne snakker dansk.

Watch DR TV With a VPN

TF1

Pris: Gratis

Land: Frankrig

Frankrigs gratis streamingplatform TF1 vil have gratis dækning af bestemte VM-kampe, da Les Bleus forsøger at forsvare deres 2018-titel. Opret din konto for at begynde at se de udvalgte kampe, som TFI har rettighederne til. Bemærk, at denne stream er på fransk.

Get TF1 Livestreams

ARD

Pris: Gratis

Land: Tyskland

For gratis tysksprogede muligheder sender den tyske platform ARD FIFA World Cup-streams online. De firdobbelte mestre Tyskland er blandt favoritterne til at udfordre til VM i år, så følg deres rejse på ARD.

Watch ARD With a VPN

ZDF

Pris: Gratis

Land: Tyskland

Tysklands ZDF er et af landets største netværk og vil også tilbyde gratis VM-streams under turneringen – på tysk.

Watch ZDF With a VPN

RAIPlay

Pris: Gratis

Land: Italien

RaiPlay er en fantastisk måde at se livestreams af FIFA World Cup gratis i Italien. Den gratis streamingtjeneste giver dig også mulighed for at se andre sportsgrene samt italiensk tv og film. Bemærk: kommentatorerne snakker italiensk.

Watch RaiPlay With a VPN

NOS

Pris: Gratis

Land: Holland

Holland har en rig historie på internationalt plan, men har aldrig vundet VM på trods af tre finaleoptrædener. Hvis dette er året, hvor hollænderne går hele vejen, kan man se alle kampene – med hollandske kommentatorer – gratis på dem nationale platform, nos.

Watch NOS With a VPN

NRK TV

Pris: Gratis

Land: Norge

Den norske public service-platform NRK TV og betalingsudbyderen TV 2 vil dele rettighederne til at vise FIFA World Cup Qatar 2022-streams i Norge, hvor NRK TV viser deres kampe gratis. Kampene vil blive vist med norske kommentatorer.

How to Stream NRK

RTVE

Pris: Gratis

Land: Spanien

Den spanske platform RTVE vil sende alle de kampe, som Spanien spiller, foruden åbningskampen mellem Qatar vs. Ecuador og flere af knockoutstadierne til og med finalen.

SVT

Pris: Gratis

Land: Sverige

Den svenske public service-platform SVT har de officielle rettigheder til at streame VM 2022-kampene gratis. SVT sender 32 af de 64 kampe live på tv og online med kommentatorer, der snakker svensk.

TV4

Pris: Gratis

Land: Sverige

TV4 sender 32 af de 64 VM-kampe under turneringen gratis. SVT sender de andre kampe, som er gratis at streame. Kommentatorerne snakker svensk.

Sådan streamer du FIFA World Cup-kampene i USA

I USA er Fox Sports den officielle engelsksprogede platform for FIFA World Cup 2022. Alle kampe i USA vil blive sendt på Fox, mens mange andre kampe streames på Fox Sports 1 (FS1). Telemundo har samlet rettighederne til at sende kampene i USA på spansk, som kan streame på Peacock. Alle kanaler er tilgængelige ved at abonnere på streamingtjenester såsom Hulu + Live TV, Sling Blue og DirecTV Stream.

Hulu + Live TV

Pris: 70 USD/måned

Kanal: Fox, FS1, Telemundo

Med en streamingtjeneste som Hulu + Live TV kan du se FIFA World Cup-streams under hele turneringen på Fox og FS1. Hulu + Live TV tilbyder mere end 75 kanaler og giver dig også adgang til hele sæsoner af populære tv-serier og film på on-demand for en altomfattende underholdningspakke.

Bemærk: Du skal muligvis bruge et amerikansk kredit-/betalingskort for at abonnere på Hulu.

Watch Hulu With a VPN

Sling Blue

Pris: 35 USD/måned og opefter

Kanaler: Fox, FS1

Sling TV’s Sling Blue-pakke leveres med et væld af kanaler, herunder Fox Sports 1, så du kan se VM-streams under vinterturneringen. Tjenesten koster 25 USD/måned oveni Slings abonnement på 10 USD/måned, men leveres med en gratis prøveperiode på tre dage, hvis du kun ønsker at se en bestemt kamp.

How to Stream With Sling

fuboTV

Pris: 77 USD/måned

Kanaler: Fox, FS1, Telemundo

fuboTV tilbyder en gratis prøveperiode på syv dage for nye abonnenter, hvilket er en fantastisk måde at streame VM 2022-kampene live online via Fox, FS1 eller Telemundo, hvis du ønsker spansksproget dækning.

Bemærk: Du skal muligvis bruge et amerikansk kredit-/betalingskort for at abonnere på fuboTV.

Stream fuboTV With a VPN

DirecTV Stream

Pris: 75 USD/måned og opefter

Kanaler: Fox, FS1, Telemundo

DirecTV Stream er en populær streamingplatform for sportsfans og omfatter Fox, som sender FIFA World Cup 2022 i USA. Der er en gratis prøveperiode på fem dage.

Bemærk: Du skal muligvis angive et amerikansk postnummer (f.eks. 90210, 10022) og et gyldigt amerikansk kredit-/betalingskort for at abonnere på DirecTV Stream.

Watch With DirecTV Stream

Peacock TV

Pris: 5 USD/måned

Kanaler: Telemundo

Fans i USA, der ønsker at streame VM-kampe med spanske kommentatorer bør vælge Peacock, som vil streame hver FIFA World Cup Qatar 2022-kampene live på spansk på Telemundo. Peacock Premium er prissat til kun 5 USD om måneden og streamer også mange EPL-kampe (på engelsk).

Sådan streamer du FIFA World Cup-kampene i Frankrig, Mellemøsten, Nordafrika

beIN Sports

Pris: Varierer

Regioner: Frankrig, Mellemøsten, Nordafrika

Fans i Frankrig og 24 lande i Mellemøsten og Nordafrika (De Forenede Arabiske Emirater, Saudi-Arabien, Algeriet, Bahrain, Egypten, Irak, Jordan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Oman, Palæstina, Qatar, Tunesien, Yemen, Djibouti, Mauretanien, Somalia, Sydsudan, Syrien, Sudan og Tchad) kan streame VM-kampene live online på beIN Sports, som viser kampene på arabisk, engelsk og fransk. Højdepunkter og klip af mindeværdige øjeblikke vil også blive vist på beIN Sports sociale medier og digitale platforme under hele turneringen.

Watch beIN Sports With VPN

Stream VM-mål og højdepunkter gratis

FIFA+

Pris: Gratis

Selvom du ikke vil kunne se FIFA World Cup 2022 live på platformen, er FIFA+ en fantastisk app til fodboldfans, der ønsker at se klassiske VM-kampe igen, opleve de seneste nyheder og resultater og se kampdata fra kampe over hele verden. FIFA’s egen streamingplatform tilbyder højdepunkter, dokumentarfilm og masser af andet indhold til at se on-demand.

YouTube

Pris: Gratis

Du kan se højdepunkter fra kampene, mål og mindeværdige øjeblikke under hele turneringen på den officielle FIFA YouTube-kanal.

Watch YouTube With ExpressVPN

FIFA World Cup 2022: Grupper og liste over kvalificerede lande

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Qatar England Argentina Frankrig Ecuador Iran Saudi-Arabien Danmark Senegal USA Mexico Tunesien Holland Wales Polen Australien

Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H Spanien Belgien Brasilien Portugal Tyskland Canada Serbien Ghana Japan Marokko Schweiz Uruguay Costa Rica Kroatien Cameroon Sydkorea

Tidsplan for 2022 FIFA World Cup

VM i 2022 starter søndag den 20. november kl. 19.00 lokal tid (kl. 12.00 ET), når værten Qatar spiller mod Ecuador. VM-finalen afholdes søndag den 18. december kl. 18.00 lokal tid (kl. 11.00 ET) i Lusail Stadium. Find den fulde kampplan med alle 64 kampe her!

Dato Kamp 20. november Gruppestadie: Qatar vs. Ecuador (åbningskamp) 3. december 16. runde 9. december Kvartfinaler 13. december Semifinaler 17. december Playoff for tredjepladsen 18. december Finale

ExpressVPN er ikke en VPN-tjeneste, der er beregnet som et middel til omgåelse af ophavsretten. Læs tjenestevilkårene for ExpressVPN og din indholdsudbyders vilkår for brug for flere oplysninger.