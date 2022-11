Vuoden 2022 jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut eli FIFA World Cup ovat järjestyksessään 22. maailmanmestaruuskilpailut. Ne järjestetään Qatarissa 21. marraskuuta – 18. joulukuuta 2022. Mukana on 32 joukkuetta, jotka on jaettu kahdeksaan neljän joukkueen lohkoon. Vallitsevana maailmanmestarina hallitsee Ranska, jolle on luvassa tiukkaa vastustusta viisinkertaiselta maailmanmestarilta Brasilialta, Saksalta (neljä maailmanmestaruutta) ja Argentiinalta (kaksi maailmanmestaruutta). Englanti on myös kova vastus, eikä Alankomaitakaan tule unohtaa. Vai olisivatko nämä ne kisat, joissa jokin altavastaaja, kuten Belgia, yllättää kaikki? Katso, miten voit seurata pelejä ja suoratoistaa World Cup -pelejä turvallisesti VPN:ää käyttäen missä vain!

Näin suoratoistat jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuja maassasi

Televisioyhtiöt ympäri maailmaa lähettävät pelejä suorana. Voit suoratoistaa 2022 FIFA World Cupin pelejä VPN:ää käyttäen vain muutamaa vaihetta seuraten:

Hanki ExpressVPN. Yhdistä sen maan palvelinsijaintiin, joka on sama kuin tv-yhtiön, jonka lähetystä haluat katsoa. Jos esimerkiksi haluat katsoa lähetystä Isosta-Britanniasta, yhdistä lontoolaiseen palvelimeen. Katso valitsemasi tv-yhtiön, kuten BBC:n, lähetysaikataulu. Nauti jalkapallosta!

Katsotko tietokoneelta? Saat parhaan mahdollisen suoratoistokokemuksen käyttämällä ExpressVPN:n selainlaajennusta Chromelle, Firefoxille tai Edgelle.

Näin suoratoistat maailmanmestaruuspelejä ilmaiseksi netissä

Valitse alueesi:

SBS

Hinta: ilmainen

Maa: Australia

Australialainen tv-yhtiö SBS lähettää kaikki 64 World Cup -peliä ilmaiseksi. Australia-faneille tiedoksi: Australian joukkue aloittaa peliurakkansa 22. marraskuuta nykyistä maailmanmestaria Ranskaa vastaan. Yhdistä australialaiseen palvelimeen, siirry SBS On Demand -sivustolle ja ala suoratoistaa!

Näin katsot SBS:ää VPN:n kanssa

BBC iPlayer

Hinta: ilmainen

Maa: Iso-Britannia

Jos olet Isossa-Britanniassa, BBC näyttää maailmanmestaruusottelut verkossa suorana ilmaiseksi BBC iPlayer -suoratoistopalvelussa — mukaan lukien Englannin avausottelun Irania vastaan 21. marraskuuta sekä muita lohkotason ja pudotussarjan pelejä.

Näin katsot BBC iPlayeria VPN:n kanssa

Haluatko katsoa pelejä isolta tv-ruudulta? Tutustu kaikkiin tapoihin käyttää ExpressVPN:ää televisiossasi.

ITV Hub

Hinta: ilmainen

Maa: Iso-Britannia

ITV Hub on ITV:n verkkoversio, joka tarjoaa sekä milloin vain katsottavaa sisältöä että suoria lähetyksiä, mukaan lukien FIFA World Cup 2022 -pelit ilmaiseksi. Tarkasta aikataulu jo etukäteen. ITV näyttää useita lohkotason pelejä joka päivä (myös Englannin ja Walesin pelit), sekä valikoituja pudotuskierrosten pelejä.

Näin katsot ITV:tä VPN:n kanssa

RTÉ Player

Hinta: ilmainen

Maa: Irlanti

Voit katsoa valikoituja pelejä suorana ilmaiseksi RTÉ Player -palvelusta, sillä tällä irlantilaisella tv-yhtiöllä on oikeudet FIFA World Cup 2022 -peleihin Irlannissa.

Näin katsot RTÉ Playeria VPN:n kanssa

ServusTV

Hinta: ilmainen

Maa: Itävalta

ServusTV (joka lähettää myös Formula 1 -kisoja ja Mestarien liiga -pelejä) tarjoaa ilmaisia saksankielisiä jalkapallon maailmanmestaruuslähetyksiä, vaikka Itävalta ei tällä kertaa pelaakaan.

Näin katsot ServusTV:tä VPN:n kanssa

RTBF

Hinta: ilmainen

Maa: Belgia

Ranskankielisellä RTBF:llä on lähetysoikeudet FIFA World Cup -peleihin, ja se lähettää niitä suorana. Belgia on tällä hetkellä kakkossijalla ja voi hyvinkin nousta lohkonsa kärkeen. Aihetta kisojen seuraamiseen siis on, ja tv-yhtiö lähettää muitakin tärkeitä pelejä.

Näin katsot RTBF:ää VPN:n kanssa

Globoplay

Hinta: ilmainen

Maa: Brasilia

Brasilian miesten jalkapallojoukkue on rankattu maailman parhaaksi, ja sitä pidetään vuoden 2022 maailmanmestaruussarjan mahdollisena voittajana. Voit katsoa paikallisia pelilähetyksiä portugaliksi ilmaiseksi Globoplay-suoratoistopalvelusta.

Näin katsot Globoplayta VPN:n kanssa

DR TV

Hinta: ilmainen

Maa: Tanska

Ilmainen tanskalainen suoratoistopalvelu DR TV tarjoaa suoria jalkapallolähetyksiä sekä kansainvälisiä urheilutapahtumia, kuten FIFA World Cup. Käyttäjätiliä ei tarvita, mutta huomaa, että pelit selostetaan tanskaksi.

Näin katsot DR TV:tä VPN:n kanssa

TF1

Hinta: ilmainen

Maa: Ranska

Ranskan ilmainen suoratoistoalusta TF1 lähettää ilmaiseksi joitain maailmanmestaruusotteluita, joissa näet sikäläisen joukkueen puolustamassa vuoden 2018 mestaruuttaan. Luo tili ja ala katsoa pelejä, joihin TF1:llä on oikeudet. Huomaa, että lähetykset selostetaan ranskaksi.

Näin katsot TF1:tä VPN:n kanssa

ARD

Hinta: ilmainen

Maa: Saksa

Saksalainen tv-yhtiö ARD lähettää FIFA World Cup -otteluita verkossa ilmaiseksi saksaksi. Nelinkertainen maailmanmestari Saksa on yksi tämän vuoden suosikeista, joten seuraa sen otteluita ARD:stä.

Näin katsot ARD:tä VPN:n kanssa

ZDF

Hinta: ilmainen

Maa: Saksa

Saksalainen ZDF on yksi maan suurimmista yhtiöistä, joka tarjoaa ilmaisia maailmanmestaruuspelejä turnauksen aikana saksaksi.

Näin katsot ZDF:ää VPN:n kanssa

RaiPlay

Hinta: ilmainen

Maa: Italia

RaiPlay on mainio tapa katsoa jalkapallon maailmanmestaruuspelejä ilmaiseksi Italiassa. Ilmaisesta suoratoistopalvelusta voi katsoa myös muuta urheilua sekä italialaisia ohjelmia ja elokuvia. Huomaa: pelit selostetaan italiaksi.

Näin katsot RaiPlaytä VPN:n kanssa

NOS

Hinta: ilmainen

Maa: Alankomaat

Alankomailla on komea historia kansainvälisessä jalkapallossa, mutta he eivät ole vielä onnistuneet voittamaan maailmanmestaruutta, vaikka ovatkin pelanneet kolmessa finaalissa. Jos tämä vuosi on hollantilaisille suotuisa, voit nähdä kaiken hollanniksi selostettuna ilmaiseksi maan kansallisen tv-yhtiö NOS:n välityksellä.

Näin katsot NOS:ää VPN:n kanssa

NRK TV

Hinta: ilmainen

Maa: Norja

Norjan julkisella tv-yhtiö NRK TV:llä on oikeudet lähettää FIFA World Cup Qatar 2022 -pelit Norjassa suorana ja ilmaiseksi. Pelit selostetaan norjaksi.

Näin suoratoistat NRK:ta VPN:n kanssa

RTVE

Hinta: ilmainen

Maa: Espanja

Espanjalainen tv-yhtiö RTVE lähettää kaikki pelit, joissa Espanja pelaa, avauspelin Qatar vs. Ecuador sekä useita pudotuspelejä ja loppuottelun.

SVT

Hinta: ilmainen

Maa: Ruotsi

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:llä on viralliset oikeudet lähettää vuoden 2022 jalkapallon maailmanmestaruuspelejä ilmaiseksi. SVT lähettää 46 ottelua 64 ottelusta tv:ssä ja verkossa, ja ne selostetaan ruotsiksi.

Näin suoratoistat FIFA World Cup -pelejä Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa Fox Sports on virallinen jalkapallon maailmanmestaruuspelien 2022 lähettäjä. Foxilla näytetään kaikki Yhdysvaltojen pelit, ja monia muita pelejä voi suoratoistaa Fox Sports 1 (FS1) -kanavalta. Telemundo on hankkinut oikeudet lähettää pelit Yhdysvalloissa espanjaksi, ja pelit voi suoratoistaa Peacock-palvelusta. Kaikki kanavat ovat saatavilla verkkopalvelun, kuten Hulu + Live TV, Sling Blue tai DirecTV Stream, tilaajille.

Hulu + Live TV

Hinta: 70 USD/kuukausi

Kanava: Fox, FS1, Telemundo

Verkkopalvelu, kuten Hulu + Live TV, mahdollistaa jalkapallon maailmanmestaruusotteluiden suoratoiston koko turnauksen ajan kanavilta Fox ja FS1. Hulu + Live TV tarjoaa yli 75 kanavaa ja täyden pääsyn tv-sarjojen kausiin ja elokuviin, joten kyseessä on täyden palvelun viihdepaketti.

Huomaa: saatat tarvita yhdysvaltalaisen luotto- tai pankkikortin tilataksesi Hulun.

Näin katsot Hulua VPN:n kanssa

Sling Blue

Hinta: alkaen 35 USD/kuukausi

Kanavat: Fox, FS1

Sling TV:n Sling Blue -paketti sisältää runsaasti kanavia, mukaan lukien Fox Sports 1, jolta voit katsoa jalkapallon maailmanmestaruuspelejä talven aikana. Se maksaa 25 Yhdysvaltain dollaria kuukaudessa Slingin 10 dollarin kuukausitilauksen lisäksi, mutta siihen kuuluu kolmen päivän ilmainen kokeilu, jos haluat katsoa vain tietyn pelin.

Näin katsot Slingiä VPN:n kanssa

fuboTV

Hinta: 77 USD/kuukausi

Kanavat: Fox, FS1, Telemundo

FuboTV tarjoaa seitsemän päivän ilmaisen kokeilun uusille tilaajille, mikä on kätevä tapa suoratoistaa vuoden 2022 jalkapallon maailmanmestaruuspelejä verkossa kanavilta Fox ja FS1 englanniksi ja kanavalta Telemundo espanjaksi.

Huomaa: saatat tarvita yhdysvaltalaisen luotto- tai pankkikortin tilataksesi fuboTV:n.

Näin katsot fuboTV:tä VPN:n kanssa

DirecTV Stream

Hinta: alkaen 75 USD/kuukausi

Kanavat: Fox, FS1, Telemundo

DirecTV Stream on suosittu suoratoistopalvelu urheilufanien keskuudessa ja sisältää Foxin, joka lähettää jalkapallon maailmanmestaruuspelit vuonna 2022 Yhdysvalloissa. Tarjolla on myös viiden päivän ilmainen kokeilu.

Huomaa: DirecTV Streamin tilaamiseen vaaditaan mahdollisesti yhdysvaltalainen postinumero (esimerkiksi 90210, tai 10022) ja yhdysvaltalainen luotto- tai pankkikortti.

Näin katsot DirecTV Streamia VPN:n kanssa

Peacock TV

Hinta: 5 USD/kuukausi

Kanavat: Telemundo

Yhdysvallassa asuvien ja espanjaksi lähetyksiä seuraavien fanien ratkaisu on Peacock, jolta voi katsoa lähes kaikki FIFA World Cup Qatar 2022 -pelit suorana espanjaksi Telemundo-kanavalta. Peacock Premiumin hinta on vain 5 Yhdysvaltain dollaria kuussa, ja lähetyksiin kuuluvat myös monet Englannin valioliigan pelit (englanniksi).

Näin suoratoistat jalkapallon maailmanmestaruuspelejä Ranskassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa

beIN Sports

Hinta: vaihtelee

Alueet: Ranska, Lähi-itä, Pohjois-Afrikka

Fanit Ranskassa ja 24 maassa Lähi-idässä sekä Pohjois-Afrikassa (Arabiemiirikunnat, Saudi-Arabia, Algeria, Bahrain, Egypti, Irak, Jordan, Kuwait, Libanon, Libya, Marokko, Oman, Palestiina, Qatar, Tunisia, Jemen, Djibouti, Mauritania, Somalia, Etelä-Sudan, Syyria, Sudan ja Tsad) voivat suoratoistaa maailmanmestaruuspelejä suorana verkossa beIN Sports -palvelussa, jossa pelejä näytetään arabiaksi, englanniksi ja ranskaksi. Koosteita ja otteita huippuhetkistä näytetään myös beIN Sportsin sosiaalisen median kanavilla ja digitaalisilla alustoilla koko mestaruuspelien ajan.

Näin katsot beIN Sportsia VPN:n kanssa

Katso maailmanmestaruuspelien maalit ja huippuhetket ilmaiseksi

FIFA+

Hinta: ilmainen

FIFA+ ei tarjoa vuoden 2022 maailmanmestaruuspelejä ilmaiseksi, mutta sieltä voi katsoa klassikkopelejä, uusimpia uutisia ja tuloksia sekä tutkia pelitietoja eri puolilta maailmaa. FIFA:n omalta suoratoistoalustalta voi katsoa huippuhetkiä, dokumentteja ja paljon muuta sisältöä.

YouTube

Hinta: ilmainen

FIFA:n YouTube-kanavalta voi katsoa maailmanmestaruuspelien huippuhetkiä, maaleja ja muita ikimuistoisia tilanteita.

Näin katsot YouTubea VPN:n kanssa

FIFA World Cup 2022: lohkot ja joukkueet

Lohko A Lohko B Lohko C Lohko D Qatar Englanti Argentiina Ranska Ecuador Iran Saudi-Arabia Tanska Senegal Yhdysvallat Meksiko Tunisia Alankomaat Wales Puola Australia

Lohko E Lohko F Lohko G Lohko H Espanja Belgia Brasilia Portugali Saksa Kanada Serbia Ghana Japani Marokko Sveitsi Uruguay Costa Rica Kroatia Kamerun Etelä-Korea

FIFA World Cupin kisa-aikataulu 2022

Vuoden 2022 jalkapallon maailmanmestaruuspelit alkavat sunnuntaina 20. marraskuuta kello 19 paikallista aikaa isäntämaa Qatarin joukkueen kohdatessa Ecuadorin. Finaali pelataan sunnuntaina 18. joulukuuta kello 18 paikallista aikaa Lusail Stadiumilla. Löydät yksityiskohtaisen 64 pelin ohjelman täältä!

Päivämäärä Peli 20. marraskuuta Qatar vs. Ecuador (avauspeli) 3. joulukuuta Neljännesvälierät 9. joulukuuta Puolivälierät 13. joulukuuta Välierät 17. joulukuuta Pronssiottelu 18. joulukuuta Finaali

