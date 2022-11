Fotball-VM 2022 vil være den 22. utgaven av den fremste globale fotballkonkurransen. Turneringen finner sted i Qatar fra 20. november – 18. desember 2022, og har 32 lag, fordelt på åtte grupper på fire lag. Frankrike er den regjerende verdenscupmesteren, men vil ha sterk konkurranse fra andre som den femdobbelte vinneren Brasil, Tyskland (fire VM-titler), og Argentina (to VM-titler). England vil også bringe en sterk tropp, mens Nederland aldri kan utelukkes. Eller kanskje dette blir turneringen der en underdog som Belgia kan gå hele veien? Finn ut hvordan du får med deg all spenningen og strøm VM-kampene direkte og sikkert med et VPN uansett hvor du er!

Slik kan du strømme VM-kampene direkte der du bor

Kringkastere over hele verden vil sende kampene direkte. Du kan trygt direktestrømme fotball-VM 2022 med et VPN med bare noen få enkle trinn:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til en serverlokasjon som samsvarer med kringkasteren du vil se. Hvis du for eksempel vil se den britiske kringkastingen, kobler du til en server i London. Sjekk sendeskjemaet til kringkasteren du vil se, for eksempel BBC. Sett på og nyt kampene!

Ser du på en datamaskin? For den beste strømmeopplevelsen, sørg for å bruke ExpressVPNs nettleserutvidelse for Chrome, Firefox eller Edge.

Slik kan du strømme VM-kampene direkte på nettet

Velg din region:

SBS

Pris: Gratis

Land: Australia

Den australske kringkasteren SBS vil sende alle de 64 VM-kampene gratis. Hvis du er en Socceroos-fan, vil de begynne sitt VM-oppdrag mot regjerende mester Frankrike 22. november. Bare koble til en australsk server, gå til SBS On Demand-siden og begynn å strømme!

Se SBS med et VPN

BBC iPlayer

Pris: Gratis

Land: Storbritannia

Hvis du følger med fra Storbritannia, vil BBC vise VM-strømmer på nettet gratis via sin strømmetjeneste BBC iPlayer – inkludert Englands åpningsgruppekamp mot < strong>Iran 21. november og andre utvalgte kamper fra gruppespillet og utslagsrunder.

Se BBC iPlayer med et VPN

Vil du se det på en stor skjerm? Les om alle måtene du kan få ExpressVPN på TV-en din på.

ITV Hub

Pris: Gratis

Land: Storbritannia

ITV Hub er netthjemmet til alt av ITVs innhold, med både on-demand og direktesendinger, inkludert gratis fotball-VM 2022-strømming. Sjekk sendeplanen før du setter på kampene. ITV vil vise flere kamper fra gruppespillet hver dag (inkludert kampene til England og Wales), samt utvalgte kamper fra utslagsrundene.

Slik kan du strømme ITV

RTÉ Player

Pris: Gratis

Land: Irland

Du kan se utvalgte kamper direkte og gratis på RTÉ Player ettersom den irske kringkasteren innehar rettighetene til fotball-VM 2022 for Irland.

Se RTÉ Player med et VPN

ServusTV

Pris: Gratis

Land: Østerrike

ServusTV (som også sender Formel 1-løp og UEFA Champions League-spill) gir gratis tyskspråklig VM-strømmer, selv om Østerrike selv ikke skal delta i denne utgaven av turneringen.

Se ServusTV med et VPN

RTBF

Pris: Gratis

Land: Belgia

Den franskspråklige kringkasteren RTBF har free-to-air-rettigheter for fotball-VM-strømmer og vil sende turneringen direkte. Belgia er for øyeblikket rangert som nr. 2 i verden og kan godt kvalifisere seg til toppen av gruppen sin – desto større grunn til å få med seg kampene deres, så vel som mange andre kringkasteren viser gjennom turneringen.

Strøm RTBF direkte på nett

Globoplay

Pris: Gratis

Land: Brasil

Brasils fotballag for menn er rangert som nr. 1 i verden og blant favorittene til å vinne verdensmesterskapet i 2022. For lokal dekning på portugisisk kan du se kampene gratis på den brasilianske strømmeplattformen Globoplay.

VPN for Globoplay

DR TV

Pris: Gratis

Land: Danmark

Den gratis danske strømmetjenesten DR TV har direktesendte fotballkamper og internasjonale sportsbegivenheter, inkludert fotball-VM-strømming. Ingen konto er nødvendig, men merk at kommentatorene snakker dansk.

Se DR TV med et VPN

TF1

Pris: Gratis

Land: Frankrike

Frankrikes gratis strømmeplattform TF1 vil gi free-to-air-dekning av noen VM-kamper mens Les Bleus prøver å forsvare 2018-tittelen sin. Opprett din konto for å begynne å se utvalgte kamper TFI har rettighetene til. Merk at denne strømmen er på fransk.

Skaff deg TF1

ARD

Pris: Gratis

Land: Tyskland

For gratis tyskspråklige alternativer, viser den tyske kringkasteren ARD fotball-VM-strømmer på nett. Den firedoble mesteren Tyskland er blant favorittutfordrerne til VM-tittelen i år, så følg reisen deres på ARD.

Se ARD med et VPN

ZDF

Pris: Gratis

Land: Tyskland

Tysklands ZDF er et av landets største nettverk og vil også tilby gratis VM-strømmer under turneringen – på tysk.

Se ZDF med et VPN

RAIPy

Pris: Gratis

Land: Italia

RaiPlay er en fin måte å se direktesending av fotball-VM på gratis i Italia. Den gratis strømmetjenesten lar deg også se annen sport, samt italiensk TV og filmer. Merk: Kommentatorene snakker italiensk.

Se RaiPlay med et VPN

NOS

Pris: Gratis

Land: Nederland

Nederland har en rik historie i landskamper – men har aldri vunnet verdensmesterskapet, til tross for tre finaleopptredener. Hvis dette er året nederlenderne går hele veien, kan du få med deg all spenningen – med nederlandske kommentarer – når du strømmer gratis hos den nasjonale kringkasteren, NOS.

Se NOS med et VPN

NRK TV + TV 2

Pris: Gratis

Land: Norge

Den norske allmennkringkasteren NRK TV har sammen med TV 2 sikret seg rettighetene til vise fotball-VM 2022 i Norge, direkte og gratis. Kampene vises med norske kommentatorer.

Slik kan du strømme NRK

RTVE

Pris: Gratis

Land: Spania

Den spanske kringkasteren RTVE vil kringkaste alle kampene Spania spiller, i tillegg til åpningskampen mellom Qatar mot Ecuador og flere av utslags-etappene frem til og med finalen.

SVT

Pris: Gratis

Land: Sverige

Den svenske allmennkringkasteren SVT har den offisielle rettigheter til å strømme VM 2022-kampene gratis. SVT vil sende 46 av de 64 kampene direkte på TV og nett, med kommentarer på svensk.

Slik kan du strømme fotball-VM-kampene i USA

I USA er Fox Sports den offisielle engelskspråklige kringkasteren av FIFA World Cup 2022. Alle USAs kamper vil sendes på Fox, med mange andre kamper som strømmes på Fox Sports 1 (FS1). Telemundo har skaffet seg rettighetene til å kringkaste kampene i USA på spansk, tilgjengelig for strømming på Peacock. Alle kanaler er tilgjengelige ved å abonnere på kabelkuttende tjenester som Hulu + Live TV, Sling Blue og DirecTV Stream.

Hulu + Live TV

Pris: 70 USD/måned

Kanal: Fox, FS1, Telemundo

Med en kabelkuttende tjeneste som Hulu+Live TV kan du se fotball-VM-strømmer gjennom hele turneringen på Fox og FS1. Hulu + Live TV tilbyr mer enn 75 kanaler og gir deg også tilgang til hele sesonger med populære TV-serier og filmer on-demand for en allsidig underholdningspakke.

Merk: Det kan hende du trenger et amerikansk kreditt-/debetkort for å abonnere på Hulu.

Se Hulu med et VPN

Sling Blue

Pris: 35 USD/måned og oppover

Kanaler: Fox, FS1

Sling TVs Sling Blue-pakke kommer med en rekke kanaler, inkludert Fox Sports 1, som lar deg se VM-strømmer under vinterturneringen. Det koster 25 USD/måned på toppen av Slings 10 USD/måned-abonnement, men kommer med en tre-dagers gratis prøveperiode, i tilfelle du bare vil se en spesifikk kamp.

Slik kan du strømme med Sling

fuboTV

Pris: 77 USD/måned

Kanaler: Fox, FS1, Telemundo

FuboTV tilbyr en sju dagers gratis prøveperiode for nye abonnenter, noe som er en fin måte å direktestrømme VM 2022-kamper på på nett gjennom Fox, FS1 eller Telemundo hvis du vil ha spanskspråklig dekning.

Merk: Du kan trenge et amerikansk kreditt-/debetkort for å abonnere på fuboTV.

Strøm fuboTV med et VPN

DirecTV Stream

Pris: 75 USD/måned og oppover

Kanaler: Fox, FS1, Telemundo

DirecTV Stream er en populær strømmeplattform for sportsfans og inkluderer Fox, som kringkaster fotball-VM 2022 i USA. En fem-dagers gratis prøveperiode er også tilgjengelig.

Merk: Du må kanskje oppgi et amerikansk postnummer (f.eks. 90210, 10022) og et gyldig amerikansk kreditt-/debetkort for å abonnere på DirecTV Stream.

Se med DirecTV Stream

Peacock TV

Pris: 5 USD/måned

Kanaler: Telemundo

Fans i USA som ønsker å strømme VM-kamper med spansk kommentar bør ikke se lenger enn til Peacock, som vil strømme hver fotball-VM-kamp i Qatar 2022 direkte på spansk på Telemundo. Peacock Premium er rimelig priset til bare 5 USD per måned og strømmer også mange EPL-kamper (på engelsk).

Slik kan du strømme fotball-VM-kamper i Frankrike, Midtøsten, Nord-Afrika

beIN Sports

Pris: Varierer

Regioner: Frankrike, Midtøsten, Nord-Afrika

Fans i Frankrike og 24 land i Midtøsten og Nord-Afrika (UAE, Saudi-Arabia, Algerie, Bahrain, Egypt, Irak, Jordan, Kuwait, Libanon, Libya, Marokko, Oman, Palestina, Qatar, Tunisia, Yemen, Djibouti, Mauritania, Somalia, Sør-Sudan, Syria, Sudan og Tsjad) kan strømme VM-kamper direkte på nettet på beIN Sports, som viser kampene på arabisk, engelsk og fransk. Høydepunkter og klipp av minneverdige øyeblikk vil også bli vist på beIN Sports sosiale mediekanaler og digitale plattformer gjennom hele turneringen.

Se beIN Sports med et VPN

Strøm VM-mål og høydepunkter gratis

FIFA+

Pris: Gratis

Selv om du ikke vil kunne se fotball-VM 2022 direkte der, er FIFA+ en flott følgesvenn-app for fotballfans som ønsker å se klassiske VM-kamper på nytt, se gjennom de siste nyhetene og resultatene, og studere kampdata fra kamper over hele verden. FIFAs egen strømmeplattform tilbyr høydepunkter, dokumentarer og mye annet innhold å se på on-demand.

YouTube

Pris: Gratis

Du kan se høydepunkter fra kamper, straffespark og minneverdige øyeblikk gjennom hele turneringen på den offisielle YouTube-kanalen til FIFA.

Se YouTube med ExpressVPN

Fotball-VM 2022: Grupper og liste over kvalifiserte land

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Qatar England Argentina Frankrike Ecuador Iran Saudi-Arabia Danmark Senegal USA Mexico Tunisia Nederland Wales Polen Australia

Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H Spania Belgia Brasil Portugal Tyskland Canada Serbia Ghana Japan Marokko Sveits Uruguay Costa Rica Kroatia Kamerun Sør-Korea

Sendeskjema for fotball-VM 2022

Verdensmesterskapet i 2022 starter søndag 20. november kl. 19:00 lokal tid (17:00 CET) når vertsnasjonen Qatar møter Ecuador. Verdenscupfinalen avholdes søndag 18. desember kl. 18:00 lokal tid (kl. 16.00 CET) i Lusail Stadium. Finn hele kampoppsettet med detaljer om alle de 64 kampene her!

Dato Kamp 20. november Gruppekamp: Qatar vs. Ecuador (åpningskamp) 3. desember Åttendedelsfinaler 9. desember Kvartfinaler 13. desember Semifinaler 17. desember Bronsefinale 18. desember Finale

ExpressVPN er en VPN-tjeneste som ikke er ment å brukes for omgåelse av opphavsrettigheter. Les ExpressVPNs tjenestevilkår og innholdsleverandørens brukervilkår for mer informasjon.