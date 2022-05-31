Love Island UK 8. Sezon ABD'den nasıl izlenir

Eğer ABD'de yaşıyorsanız video hizmeti devi Hulu, önceki sezonlar da dâhil olmak üzere, Love Island UK'nin 8. sezonuna sahiptir. Hulu'ya yeni misiniz? Dizinin tüm bölümlerini arka arkaya izlemek için yeterli olacak olan bir aylık ücretsiz deneme bulunuyor.

Love Island'ın Birleşik Krallık versiyonunun yanı sıra dördüncü sezonunda olan Love Island USA de bulunuyor. Love Island USA'in en yeni sezonunu Peacock üzerinden izleyebilirsiniz!