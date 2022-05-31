Love Island UK internette nereden izlenir
Kemerinizi bağlayın—Love Island UK'nin cayır cayır yakan sekizinci sezonu internette yayında! İster uzun süreli bir tutkun ister şovu yeni izlemeye başlamış olun, internetten Love Island 2022 izlemenin tüm yollarını açıklıyoruz.
Love Island'ın konusu ne?
Love Island, heyecan dolu bir bekarlar grubunun deniz kenarındaki bir villada birbirlerini tanıyıp sonrasında “çift olmak” için favori kişilerini seçtiği bir ilişki üzerine realite TV dizisidir. Kazanan çift, romantizmin yanında birçok drama sunarak ortak bir şekilde £50.000 kazanacak.
Love Island'ın 2022 versiyonu, dizinin sekizinci sezonu oldu ve sunuculuğunu Laura Whitmore gerçekleştirdi.
Love Island UK 8. Sezonun yayınlanma tarihi
Love Island UK 2022, 6 Haziran'da yayınlanmaya başladı ve yeni bölümler Pazar ve Cuma günleri arasında yayınlandı. Sezon finali, 8 hafta sonra 1 Ağustos'ta gerçekleşti.
Love Island UK 8. Sezon nereden izlenir
Love Island UK'nin son sezonunu dünyanın neresinde olursanız olun ITV, Hulu ve 9Now üzerinden izleyebilirsiniz.
Birleşik Krallık'ta Love Island UK ücretsiz nasıl izlenir
Birleşik Krallık'tan Love Island UK (geçmiş tüm sezonlar dahil!) izlemek için en iyi seçenek, çevrimiçi video izleme hizmeti ITVX'dir (önceki adı ITV Hub). ITVX'de video izlemek tamamen ücretsizdir, ihtiyacınız olan tek şey bir hesap açarken geçerli bir Birleşik Krallık posta kodu (örneğin LL32 8PR, NN3 2BZ) girmektir.
Love Island UK 8. Sezon ABD'den nasıl izlenir
Eğer ABD'de yaşıyorsanız video hizmeti devi Hulu, önceki sezonlar da dâhil olmak üzere, Love Island UK'nin 8. sezonuna sahiptir. Hulu'ya yeni misiniz? Dizinin tüm bölümlerini arka arkaya izlemek için yeterli olacak olan bir aylık ücretsiz deneme bulunuyor.
Love Island'ın Birleşik Krallık versiyonunun yanı sıra dördüncü sezonunda olan Love Island USA de bulunuyor. Love Island USA'in en yeni sezonunu Peacock üzerinden izleyebilirsiniz!
Love Island UK 2022 Avustralya'da ücretsiz nasıl izlenir
Avusturalyalı Love Island UK hayranları, kutlamalara başlayın! Televizyon ağı Channel 9'un talep üzerine yayın platformu olan 9Now üzerinden tüm sezonları izleyebileceksiniz. Ve evet, tamamen ücretsiz! Yalnızca 9Now web sitesi üzerinden e-postanız ile bir hesap oluşturun ve telefonunuzdan, bilgisayarınızdan veya TV'nizden tamamını kolayca izleyin.
Bu yıl Love Island UK'de kimler yarışıyor?
Bu yılki Love Island UK katılımcıları oldukça heyecan verici. En dikkat çekici bekarlar, şovun ilk işitme engelli yarışmacısı Tasha Ghouri ve ünlü futbolcu Michael Owen'ın kızı Gemma Owen. İşte bu sezonun ilk 11 adalısı:
Amber Beckford — 24, bebek bakıcısı
Andrew Le Page — 27, emlakçı
Dami Hope — 26, mikrobiyolojist
Davide Sanclimenti — 27, iş insanı
Gemma Owen — 19, iş insanı
Ikenna Ekwonna — 23, ilaç satış temsilcisi
Indiyah Polack — 22, otel garsonu
Liam Llewellyn — 22, öğrenci
Luca Bish — 23, balık satıcısı
Paige Thorne — 24, paramedik
Tasha Ghouri — 23, model ve dansçı
SSS: Love Island UK
Love Island UK'i ABD'de canlı izleyebilir miyim?
Evet! Love Island UK'nin tüm sezonlarını Hulu üzerinden izleyebilirsiniz. Hulu'ya yeniyseniz 1 aylık ücretsiz denemesi mevcuttur.
Love Island UK Netflix'te veya Hulu'da var mı?
Love Island UK artık Netflix'te yok ama tüm sezonlarını (en son sezonu dâhil) Hulu'dan izleyebilirsiniz.
Love Island UK Britbox'ta var mı?
Love Island UK Peacock'ta var mı?
Her ne kadar Peacock, Love Island UK'e sahip olmasa da Love Island USA'in son sezonuna (yani 4. sezonuna) sahip!
Love Island UK Amazon Prime'da var mı?
Love Island UK'nin 6-8 arası sezonları Amazon Prime'da mevcuttur. Tüm sezonları izlemek istiyorsanız Hulu bu dizinin tüm sezonlarına sahip!
Love Island UK'nin bir uygulaması var mı?
Evet! Resmi Love Island UK mobil uygulaması, kullanıcıların şovdaki favori çiftlerini oylamalarını, resmi podcasti dinlemelerini, ürünler satın almalarını ve daha fazlasını sağlar. Sıkı Love Island UK hayranları için olmazsa olmaz bir uygulama!
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