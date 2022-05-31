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Love Island iinternetten nasıl izlenir

Love Island UK internette nereden izlenir

Kemerinizi bağlayın—Love Island UK'nin cayır cayır yakan sekizinci sezonu internette yayında! İster uzun süreli bir tutkun ister şovu yeni izlemeye başlamış olun, internetten Love Island 2022 izlemenin tüm yollarını açıklıyoruz.

Love Island'ın konusu ne?

Love Island UK villası

Love Island, heyecan dolu bir bekarlar grubunun deniz kenarındaki bir villada birbirlerini tanıyıp sonrasında “çift olmak” için favori kişilerini seçtiği bir ilişki üzerine realite TV dizisidir. Kazanan çift, romantizmin yanında birçok drama sunarak ortak bir şekilde £50.000 kazanacak.

Love Island'ın 2022 versiyonu, dizinin sekizinci sezonu oldu ve sunuculuğunu Laura Whitmore gerçekleştirdi.

Love Island UK görüntüsü

Love Island UK 8. Sezonun yayınlanma tarihi

Love Island UK 2022, 6 Haziran'da yayınlanmaya başladı ve yeni bölümler Pazar ve Cuma günleri arasında yayınlandı. Sezon finali, 8 hafta sonra 1 Ağustos'ta gerçekleşti.

Love Island UK 8. Sezon nereden izlenir

Love Island UK'nin son sezonunu dünyanın neresinde olursanız olun ITV, Hulu ve 9Now üzerinden izleyebilirsiniz.

ITV logosu.

Birleşik Krallık'ta Love Island UK ücretsiz nasıl izlenir

Birleşik Krallık'tan Love Island UK (geçmiş tüm sezonlar dahil!) izlemek için en iyi seçenek, çevrimiçi video izleme hizmeti ITVX'dir (önceki adı ITV Hub). ITVX'de video izlemek tamamen ücretsizdir, ihtiyacınız olan tek şey bir hesap açarken geçerli bir Birleşik Krallık posta kodu (örneğin LL32 8PR, NN3 2BZ) girmektir.

Hulu logosu.

Love Island UK 8. Sezon ABD'den nasıl izlenir

Eğer ABD'de yaşıyorsanız video hizmeti devi Hulu, önceki sezonlar da dâhil olmak üzere, Love Island UK'nin 8. sezonuna sahiptir. Hulu'ya yeni misiniz? Dizinin tüm bölümlerini arka arkaya izlemek için yeterli olacak olan bir aylık ücretsiz deneme bulunuyor.

Love Island'ın Birleşik Krallık versiyonunun yanı sıra dördüncü sezonunda olan Love Island USA de bulunuyor. Love Island USA'in en yeni sezonunu Peacock üzerinden izleyebilirsiniz!

9Now logosu.

Love Island UK 2022 Avustralya'da ücretsiz nasıl izlenir

Avusturalyalı Love Island UK hayranları, kutlamalara başlayın! Televizyon ağı Channel 9'un talep üzerine yayın platformu olan 9Now üzerinden tüm sezonları izleyebileceksiniz. Ve evet, tamamen ücretsiz! Yalnızca 9Now web sitesi üzerinden e-postanız ile bir hesap oluşturun ve telefonunuzdan, bilgisayarınızdan veya TV'nizden tamamını kolayca izleyin.

Bu yıl Love Island UK'de kimler yarışıyor?

Aşk dolu bir yaza hazır olan Adalılarla tanışın  | Love Island 2022

Bu yılki Love Island UK katılımcıları oldukça heyecan verici. En dikkat çekici bekarlar, şovun ilk işitme engelli yarışmacısı Tasha Ghouri ve ünlü futbolcu Michael Owen'ın kızı Gemma Owen. İşte bu sezonun ilk 11 adalısı:

  • Amber Beckford — 24, bebek bakıcısı

  • Andrew Le Page — 27, emlakçı

  • Dami Hope — 26, mikrobiyolojist

  • Davide Sanclimenti — 27, iş insanı

  • Gemma Owen — 19, iş insanı

  • Ikenna Ekwonna — 23, ilaç satış temsilcisi

  • Indiyah Polack — 22, otel garsonu

  • Liam Llewellyn — 22, öğrenci

  • Luca Bish — 23, balık satıcısı

  • Paige Thorne — 24, paramedik

  • Tasha Ghouri — 23, model ve dansçı

SSS: Love Island UK

Love Island UK'i ABD'de canlı izleyebilir miyim?
Love Island UK Netflix'te veya Hulu'da var mı?
Love Island UK Britbox'ta var mı?
Love Island UK Peacock'ta var mı?
Love Island UK Amazon Prime'da var mı?
Love Island UK'nin bir uygulaması var mı?
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