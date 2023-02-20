My 600-lb Life'ı Hulu + Live TV üzerinde izleyin

Adından da anlaşılacağı gibi, Hulu + Live TV, TLC de dahil olmak üzere çeşitli TV kanalları sunan popüler bir kabloları ortadan kaldırma seçeneğidir. Programları izlemek için TLC'yi aramanız yeterlidir; ancak kaydolurken geçerli bir ABD Posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebileceğini unutmayın.

Geçmiş sezonları izlemeyi tercih ederseniz standart Hulu'da My 600-lb Life'ın 1. ve 2. sezonları mevcuttur ve hatta 30 günlük ücretsiz deneme süresi dahi vardır.