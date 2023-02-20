My 600-lb Life Nerede İzlenir
Dr. Now, hayatlarını değiştirmek isteyen yepyeni kadın ve erkek kadrosuyla geri döndü. My 600-lb Life Sezon 11'i internetten izlemenin tüm yolları için okumaya devam edin.
My 600-lb Life ne hakkında?
My 600-lb Life, morbid obez bireylerin kilo verme yolculuklarını izleyen bir ABD realite TV dizisidir. Dr. Younan Nowzaradan'ın (kısaca Dr. Now olarak da bilinir) bakımı ve rehberliği altında; her bölüm, kilo verme girişimleri ve yolculuklarının sonuçları da dahil olmak üzere her hastanın hayatındaki bir yılı inceliyor.
My 600-lb Life ne zaman çıkar?
My 600-lb Life 11. Sezon prömiyeri 1 Şubat 2023 Çarşamba saat ET 20:00'de yayınlandı. Sonraki bölümlerin de haftalık olarak aynı saatte yayınlanması bekleniyor.
My 600-lb Life nerede izlenir
My 600-lb Life, Discovery+'da aynı gün yayınlanacak bölümlerle TLC kablolu TV'de yayınlanıyor. Her bölümü canlı izlemeyi tercih ediyorsunuz ama kablolu TV'niz yok mu? Ayrıca Philo, YouTube TV ve Hulu + Live TV gibi kabloları ortadan kaldıran hizmetler aracılığıyla TLC'yi canlı izleyebilirsiniz.
TLC'de My 600-lb Life izleyin
TLC (veya The Learning Channel), 2012'den beri My 600-lb Life'ı yayınlayan ABD merkezli bir kablo kanalıdır. My 600-lb'nin son sezonunu (ve tüm geçmiş sezonları) go.tlc.com üzerinden veya TLC GO uygulamasıyla izleyebilirsini. Bir ABD kablo TV veya uydu aboneliği ya da bir kabloları kaldırma hizmetinin giriş bilgilerini sağlamanız gerekeceğini unutmayın.
Discovery Plus üzerinde My 600-lb Life nasıl izlenir
Discovery+, Discovery Channel'ın çevrimiçi izleme hizmetidir. My 600-lb Life hayranları her bölümü (geçmiş sezonlar dahil) Discovery+'da TLC'de yayınlandığı gün izleyebilir. Ayrıca yedi günlük ücretsiz deneme de mevcuttur. Discovery+ şu anda ABD, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Hindistan, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç ve İspanya'da kullanılabilmektedir.
Philo'da My 600-lb Life izleyin
Philo, biri TLC olan 60'tan fazla canlı kanal içerir. Bunun da ötesinde*, My 600-lb Life*'ın tüm geçmiş bölümleri de istek üzerine izlenebilir. Yararlanmak için yedi günlük ücretsiz deneme bile var!
My 600-lb Life'ı YouTube TV'de izleyin
YouTube TV ayrıca TLC gibi çeşitli eğlence kanallarını içerir ve hatta My 600-lb Life'ın tüm geçmiş sezonlarını taşır. My 600-lb Life Sezon 11'in her bölümünü canlı izlemenin başka bir yoludur ve ayrıca yedi günlük ücretsiz deneme var. Geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.
My 600-lb Life'ı Hulu + Live TV üzerinde izleyin
Adından da anlaşılacağı gibi, Hulu + Live TV, TLC de dahil olmak üzere çeşitli TV kanalları sunan popüler bir kabloları ortadan kaldırma seçeneğidir. Programları izlemek için TLC'yi aramanız yeterlidir; ancak kaydolurken geçerli bir ABD Posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebileceğini unutmayın.
Geçmiş sezonları izlemeyi tercih ederseniz standart Hulu'da My 600-lb Life'ın 1. ve 2. sezonları mevcuttur ve hatta 30 günlük ücretsiz deneme süresi dahi vardır.
My 600-lb Life SSS
My 600-lb Life kurmaca mı?
Dizinin yapımcıları dizinin senaryosuz olduğunu iddia etse de hayranlar belirli sahnelerin gerçekliğinden şüphe ediyor. 2018'de program katılımcısı Steven Assanti, işin içinde oyunculuk olmasa da, önemli anların birçok kez yeniden çekildiğini açıkladı. Başka bir deyişle, realite TV'den bekleyebileceğiniz kadar "gerçek".
My 600-lb Life Netflix veya Hulu'da var mı?
My 600 Pound Life'ın Hulu'da kaç sezonu var?
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