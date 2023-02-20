Love Island USA, aynı adı taşıyan Birleşik Krallık flört reality TV dizisinin spin-offudur. Bir Kaliforniya villasında bir araya gelen bir grup çekici bekar birbirlerini daha iyi tanır ve sonunda "çift olmak" için favorilerini seçerler. Her çiftin uyumluluğunu, zihinsel yeteneğini ve fizikselliğini test eden bir dizi görevle alevlenen romantizm arasında pek çok drama da mevcut. Yarışmacılar, halk oylaması ve yeniden çift olmakla elenir ve halk, son hafta oy kullanarak diziyi kimin kazanacağına karar verir. Kazanan çift toplam 100.000 $ alır. Son bir güven testi olarak kazanan çiftten yalnızca bir yarışmacı para ödülü alır ve bunu partneriyle paylaşıp paylaşmayacağına karar vermesi gerekir.