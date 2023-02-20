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Love Island USA 4. Sezon

Love Island USA Nereden İzlenir

Şimdi Love Island USA 4. Sezonu art arda izlemenin zamanı! İster dizinin uzun süredir hayranı olun ister yeni izlemeye başlayın, Love Island USA'yı internetten izlemenin tüm yollarını size sunuyoruz.

Love Island USA nedir?

Love Island USA 4. Sezon Love Island USA 4. Sezon

Love Island USA, aynı adı taşıyan Birleşik Krallık flört reality TV dizisinin spin-offudur. Bir Kaliforniya villasında bir araya gelen bir grup çekici bekar birbirlerini daha iyi tanır ve sonunda "çift olmak" için favorilerini seçerler. Her çiftin uyumluluğunu, zihinsel yeteneğini ve fizikselliğini test eden bir dizi görevle alevlenen romantizm arasında pek çok drama da mevcut. Yarışmacılar, halk oylaması ve yeniden çift olmakla elenir ve halk, son hafta oy kullanarak diziyi kimin kazanacağına karar verir. Kazanan çift toplam 100.000 $ alır. Son bir güven testi olarak kazanan çiftten yalnızca bir yarışmacı para ödülü alır ve bunu partneriyle paylaşıp paylaşmayacağına karar vermesi gerekir.

Love Island USA 4. Sezon

Love Island USA yayın tarihi

Sarah Hyland tarafından sunulan Love Island USA 4. Sezonunun 12 bölümünün tamamı Temmuz ve Eylül 2022 arasında yayınlandı. Dizinin hayranları, Love Island USA 5. Sezon prömiyerinin yapılacağı 2023 Yazını dört gözle bekleyebilir.

Love Island USA'in tüm sezonlarını nereden izleyebilirim?

Love Island USA 4. Sezon Peacock'ta, eski sezonlar ise Paramount Plus'ta yayınlanıyor. Avustralyalı yayın platformu 9Now diziyi ücretsiz sunuyor ve ayrca Birleşik Krallık'taki izleyiciler de diziyi ITVX'te ücretsiz olarak izleyebilir.

Peacock logosu.

Love Island 4. Sezonu internetten Peacock'ta izleyin

ABD'de Love Island USA 2022 izlemek söz konusu olduğunda, Peacock sahip olunması gereken platformdur. Video izleme platformu, Love Island USA'in yeni evidir ve gelecek sezonlar yalnızca platformda çıkacaktır.

9Now logosu.

9Now'da Love Island USA'yi ücretsiz izleyin

Avustralya yayın hizmeti 9Now, Love Island USA'in her sezonunu izlemek için harika olup ücretsizdir! Kolayca bir hesap oluşturun ve Love Island USA izlemeye başlayın.

ITVX Logosu

ITVX'te ücretsiz Love Island USA izleyin

ITV'nin geçmiş bölümleri izleme hizmeti ITVX, Love Island USA'in tüm sezonlarını ücretsiz olarak sunar. Tek ihtiyacınız olan, izlemeyi başlatmak için bir ITVX hesabı ve Birleşik Krallık'tan bir IP adresi.

Paramount+ logosu.

Love Island USA'in eski sezonlarını Paramount+ üzerinden izleyin

Love Island USA'da yeniyseniz Sezon 1-3'ü izlemek isteyeceksiniz. Paramount+, diğer pek çok harika realite içeriğiyle birlikte bunları ücretsiz olarak bulabileceğiniz bir yerdir. Paramount+'ta yeniyseniz yedi günlük ücretsiz denemeden yararlandığınızdan emin olun!

CTV logosu

Love Island USA 4. sezonu internetten CTV'de izleyin

Kanadalı yayıncı CTV ile Love Island USA 2022'yi izleyebilirsiniz. İzlemeyi başlatmak için CTV web sitesini ziyaret etmeniz veya CTV Go uygulamasını kullanmanız yeterli. CTV, herkesin izleyebileceği reklamlı bir içerik kitaplığına sahipken Love Island USA gibi bazı içerikler için mevcut bir kablo aboneliği gerekir.

NEON New Zealand Logosu

NEON üzerinde Love Island USA 2022 izleyin

Yayın hizmeti NEON'da Love Island USA 3. ve 4. sezonlarını izleyin. İzlemeyi başlatmak için Yeni Zelanda'da bir IP adresine ve bir NEON hesabına ihtiyacınız olacak. NEON, yedi günlük ücretsiz deneme sürümüyle birlikte gelir.

Love Island 4. Sezon yarışmacıları kimler?

Love Island USA Season 4 oyuncular

Love Island USA 4. Sezon, ekranlarımızı ısıtmak için çok sıcak bir Adalı grubu getirdi. İşte Love Island USA 2022 yarışmacılarının listesi:

  • Felipe — 32, uluslararası model

  • Andy — 23, emlakçı

  • Jesse — 27, kurye

  • Isaiah — 21, garson

  • Timmy — 29, eğitmen ve emlakçı

  • Sydney — 22, tech startup'ında yönetici

  • Zeta — 29, bakıcı ve model

  • Deborah (Deb) — 26, asistan

  • Courtney — 24, stilist

  • Sereniti — 28, barmen

Love Island USA SSS

Hulu'da Love Island USA izleyebilir misiniz?
HBO Max'ta Love Island USA var mı?
Love Island USA'yi Netflix'te izleyebilir miyim?
Love Island USA Birleşik Krallık TV'lerinde var mı?
Love Island USA Britbox'ta var mı?
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