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Vanderpump Rules izleyin

Vanderpump Rules Nereden İzlenir Vanderpump Rules Nereden İzlenir

Vanderpump Rules'un 10'uncu Sezonu, sıcak bir drama tabağı sunmak için hazır. Umarız ki karnınız açtır! İşte Vanderpump Rules'u internetten izlemenin tüm yöntemleri.

Vanderpump Rules'un konusu ne?

Vanderpump Rules 10. Sezona İlk Bakış! | Bravo

Vanderpump Rules, The Real Housewives of Beverly Hills'den tanıdığımız Lisa Vanderpump'ın ortağı olduğu, SUR'da bulunan ünlülerin işlettiği restoranların üzerindeki perdeyi kaldırıyor. Lisa, birbirleriyle ilişki yaşama ve ayrılma konusunda yatkın olan personeli üzerindeki kontrolü elinde tutmaya çalışıyor. Sanki Los Angeles'ta onların tanışabileceği hiç kimse yokmuş gibi. Yalnızca mutfak değil, aynı zamanda bu ilişkiler de çok dağınık.

10'uncu Sezonun da heyecan verici bir sezon olması bekleniyor: Tom Sandoval ve Tom Schwartz, kendi barlarını işletmenin ne kadar zor olduğunu anlıyor, Scheana Shay ve Brock Davies'in düğünündeki kaçamakların söylentiler çalkantı yaratmaya devam ediyor ve başrolü paylaşan Raquel Leviss ile yaşanan ayrılık sonrasında James Kennedy'nin yeni kız arkadaşı da aralarına dahil oldu. Yani, yine bir Vanderpump Rules'un özel ürünü olan drama kokteyli karşınızda.

Vanderpump Rules izleyin

Vanderpump Rules'un 10. Sezonu ne zaman yayınlanıyor?

Vanderpump Rules 10. sezon, 8 Şubat 2023'te yayınlanan ilk bölümüyle geri döndü. Sonraki bölümler haftalık olarak Çarşamba günlerinde 21:00 ET'de yayınlanacak.

Vanderpump Rules internette nereden izlenir

Vanderpump Rules'u Bravo TV, Peacock ve Hayu'dan izleyebilirsiniz.

Bravo logosu.

Vanderpump Rules'u Bravo'da canlı izleyin

ABD'li kablolu kanalı Bravo TV, Vanderpump Rules 10'uncu Sezonun her bölümünü haftalık olarak Çarşamba günlerinde 21:00'da yayınlayacak. Roku veya TV kullanıyorsanız yeni bölümler yayınlandıkça izleyebilir veya geçmiş sezonlardan her bölüme sahip olan Bravo uygulaması veya web sitesinden bir sonraki gün izleyebilirsiniz.

Peacock logosu.

Vanderpump Rules'u Peacock'ta izleyin

Peacock, Vanderpump Rules'u ve diğer popüler Bravo şovlarını izlemek için sahip olunması gereken bir video akış hizmetidir. Bu realite TV şovunun tüm sezonlarını bu hizmet üzerinden art arda izleyebilirsiniz. Yeni bölümler, Bravo'da yayınlandıkları günden bir gün sonra (yani her Perşembe günü) Peacock'ta yayınlanır. Peacock, yeni kullanıcılar için yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır.

Hayu logosu

Vanderpump Rules'u Hayu'da art artda izleyin

ABD dışındaysanız video akış hizmeti Hayu, Vanderpump Rules 10'uncu Sezonu izlemek için harikadır. Yeni bölümler, ABD'de yayınlandıkları günden bir gün sonra Hayu'da yayınlanır ve yeni kullanıcılar yedi günlük ücretsiz denemeden faydalanabilmektedir.

Şu anda, Hayu yalnızca şu ülkelerde mevcuttur: Almanya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Filipinler, Finlandiya, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Singapur.

YouTube TV logosu

Vanderpump Rules'u YouTube TV'de ücretsiz izleyin

Bir YouTube TV hesabınıza varsa Vanderpump Rules 10'uncu Sezonu yayınlandıkça izleyebilirsiniz. Yeni bölümler, Bravo'da yayınlandıkları günden bir gün sonra eklenir. Bu hizmet ayrıca Vanderpump Rules'un 5 ile 9 arasındaki Sezonlarına da sahiptir. YouTube TV'ye erişmek için geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerektiğini unutmayın.

Vanderpump Rules'da kimler yer alıyor?

Vanderpump Rules 10. Sezon izleyin

Birçok tanıdık yüz, Vanderpump 10'uncu Sezon ile geri dönüyor. Yeni boşanan çiftler, yeni ilişkiler ve birkaç yeni yüzle birlikte bu grup içerisinde yeni dinamikler bekleyebilirsiniz. 10'uncu Sezonun drama çorbası taşmak üzere!

  • Lisa Vanderpump

  • Ally Lewber

  • Ariana Madix

  • Charlu Burnett

  • James Kennedy

  • Katie Maloney

  • Kristina Kelly

  • Lala Kent

  • Raquel Leviss

  • Scheana Shay

  • Tom Sandoval

  • Tom Schwartz

Vanderpump Rules SSS

Vanderpump Rules'u Hulu'dan izleyebilir misiniz?
Vanderpump Rules'u Netflix'ten izleyebilir misiniz?
Vanderpump Rules'u Roku'dan izleyebilir misiniz?
Vanderpump Rules'u Yeni Zelanda'da nereden izleyebilirim?
Vanderpump Rules'u Kanada'da nereden izleyebilirim?
Vanderpump Rules'u hangi uygulamadan izleyebilirim?
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