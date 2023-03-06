Vanderpump Rules, The Real Housewives of Beverly Hills'den tanıdığımız Lisa Vanderpump'ın ortağı olduğu, SUR'da bulunan ünlülerin işlettiği restoranların üzerindeki perdeyi kaldırıyor. Lisa, birbirleriyle ilişki yaşama ve ayrılma konusunda yatkın olan personeli üzerindeki kontrolü elinde tutmaya çalışıyor. Sanki Los Angeles'ta onların tanışabileceği hiç kimse yokmuş gibi. Yalnızca mutfak değil, aynı zamanda bu ilişkiler de çok dağınık.

10'uncu Sezonun da heyecan verici bir sezon olması bekleniyor: Tom Sandoval ve Tom Schwartz, kendi barlarını işletmenin ne kadar zor olduğunu anlıyor, Scheana Shay ve Brock Davies'in düğünündeki kaçamakların söylentiler çalkantı yaratmaya devam ediyor ve başrolü paylaşan Raquel Leviss ile yaşanan ayrılık sonrasında James Kennedy'nin yeni kız arkadaşı da aralarına dahil oldu. Yani, yine bir Vanderpump Rules'un özel ürünü olan drama kokteyli karşınızda.