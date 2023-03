ABD'li kablolu kanalı Bravo TV , Vanderpump Rules 10'uncu Sezonun her bölümünü haftalık olarak Çarşamba günlerinde 21:00'da yayınlayacak. Roku veya TV kullanıyorsanız yeni bölümler yayınlandıkça izleyebilir veya geçmiş sezonlardan her bölüme sahip olan Bravo uygulaması veya web sitesinden bir sonraki gün izleyebilirsiniz.

Vanderpump Rules, The Real Housewives of Beverly Hills'den tanıdığımız Lisa Vanderpump 'ın ortağı olduğu, SUR'da bulunan ünlülerin işlettiği restoranların üzerindeki perdeyi kaldırıyor. Lisa, birbirleriyle ilişki yaşama ve ayrılma konusunda yatkın olan personeli üzerindeki kontrolü elinde tutmaya çalışıyor. Sanki Los Angeles'ta onların tanışabileceği hiç kimse yokmuş gibi. Yalnızca mutfak değil, aynı zamanda bu ilişkiler de çok dağınık.

