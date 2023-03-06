Vanderpump Rules Nereden İzlenir Vanderpump Rules Nereden İzlenir
Vanderpump Rules'un 10'uncu Sezonu, sıcak bir drama tabağı sunmak için hazır. Umarız ki karnınız açtır! İşte Vanderpump Rules'u internetten izlemenin tüm yöntemleri.
Vanderpump Rules'un konusu ne?
Vanderpump Rules, The Real Housewives of Beverly Hills'den tanıdığımız Lisa Vanderpump'ın ortağı olduğu, SUR'da bulunan ünlülerin işlettiği restoranların üzerindeki perdeyi kaldırıyor. Lisa, birbirleriyle ilişki yaşama ve ayrılma konusunda yatkın olan personeli üzerindeki kontrolü elinde tutmaya çalışıyor. Sanki Los Angeles'ta onların tanışabileceği hiç kimse yokmuş gibi. Yalnızca mutfak değil, aynı zamanda bu ilişkiler de çok dağınık.
10'uncu Sezonun da heyecan verici bir sezon olması bekleniyor: Tom Sandoval ve Tom Schwartz, kendi barlarını işletmenin ne kadar zor olduğunu anlıyor, Scheana Shay ve Brock Davies'in düğünündeki kaçamakların söylentiler çalkantı yaratmaya devam ediyor ve başrolü paylaşan Raquel Leviss ile yaşanan ayrılık sonrasında James Kennedy'nin yeni kız arkadaşı da aralarına dahil oldu. Yani, yine bir Vanderpump Rules'un özel ürünü olan drama kokteyli karşınızda.
Vanderpump Rules'un 10. Sezonu ne zaman yayınlanıyor?
Vanderpump Rules 10. sezon, 8 Şubat 2023'te yayınlanan ilk bölümüyle geri döndü. Sonraki bölümler haftalık olarak Çarşamba günlerinde 21:00 ET'de yayınlanacak.
Vanderpump Rules internette nereden izlenir
Vanderpump Rules'u Bravo TV, Peacock ve Hayu'dan izleyebilirsiniz.
Vanderpump Rules'u Bravo'da canlı izleyin
ABD'li kablolu kanalı Bravo TV, Vanderpump Rules 10'uncu Sezonun her bölümünü haftalık olarak Çarşamba günlerinde 21:00'da yayınlayacak. Roku veya TV kullanıyorsanız yeni bölümler yayınlandıkça izleyebilir veya geçmiş sezonlardan her bölüme sahip olan Bravo uygulaması veya web sitesinden bir sonraki gün izleyebilirsiniz.
Vanderpump Rules'u Peacock'ta izleyin
Peacock, Vanderpump Rules'u ve diğer popüler Bravo şovlarını izlemek için sahip olunması gereken bir video akış hizmetidir. Bu realite TV şovunun tüm sezonlarını bu hizmet üzerinden art arda izleyebilirsiniz. Yeni bölümler, Bravo'da yayınlandıkları günden bir gün sonra (yani her Perşembe günü) Peacock'ta yayınlanır. Peacock, yeni kullanıcılar için yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır.
Vanderpump Rules'u Hayu'da art artda izleyin
ABD dışındaysanız video akış hizmeti Hayu, Vanderpump Rules 10'uncu Sezonu izlemek için harikadır. Yeni bölümler, ABD'de yayınlandıkları günden bir gün sonra Hayu'da yayınlanır ve yeni kullanıcılar yedi günlük ücretsiz denemeden faydalanabilmektedir.
Şu anda, Hayu yalnızca şu ülkelerde mevcuttur: Almanya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Filipinler, Finlandiya, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Singapur.
Vanderpump Rules'u YouTube TV'de ücretsiz izleyin
Bir YouTube TV hesabınıza varsa Vanderpump Rules 10'uncu Sezonu yayınlandıkça izleyebilirsiniz. Yeni bölümler, Bravo'da yayınlandıkları günden bir gün sonra eklenir. Bu hizmet ayrıca Vanderpump Rules'un 5 ile 9 arasındaki Sezonlarına da sahiptir. YouTube TV'ye erişmek için geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerektiğini unutmayın.
Vanderpump Rules'da kimler yer alıyor?
Birçok tanıdık yüz, Vanderpump 10'uncu Sezon ile geri dönüyor. Yeni boşanan çiftler, yeni ilişkiler ve birkaç yeni yüzle birlikte bu grup içerisinde yeni dinamikler bekleyebilirsiniz. 10'uncu Sezonun drama çorbası taşmak üzere!
Lisa Vanderpump
Ally Lewber
Ariana Madix
Charlu Burnett
James Kennedy
Katie Maloney
Kristina Kelly
Lala Kent
Raquel Leviss
Scheana Shay
Tom Sandoval
Tom Schwartz
Vanderpump Rules SSS
Vanderpump Rules'u Hulu'dan izleyebilir misiniz?
Vanderpump Rules'u Hulu'dan izleyemezsiniz. Onun yerine, bu realite TV şovunu Peacock veya YouTube TV'den izleyin.
Vanderpump Rules'u Netflix'ten izleyebilir misiniz?
Vanderpump Rules'u Netflix'ten izleyemezsiniz. Onun yerine, bu realite TV şovunu Peacock veya YouTube TV'den izleyin.
Vanderpump Rules'u Roku'dan izleyebilir misiniz?
Evet! Vanderpump Rules'u Roku cihazınızda Bravo üzerinden canlı izleyebilir veya Roku cihazınıza Peacock'ı ekleyerek daha sonra talep üzerine izleyebilirsiniz.
Vanderpump Rules'u Yeni Zelanda'da nereden izleyebilirim?
Yeni Zelanda'daki realite TV hayranları, bir ABD IP adresi kullanarak Vanderpump Rules'u Peacock, Hayu veya YouTube TV'den izleyebilirler.
Vanderpump Rules'u Kanada'da nereden izleyebilirim?
Kanadalı izleyiciler, Vanderpump Rules'un 10'uncu Sezonunu video akış hizmeti Hayu üzerinden izeyebilirler. Yeni bölümler, ABD'de yayınlandıkları günden bir gün sonra izlenebilir.
Vanderpump Rules'u hangi uygulamadan izleyebilirim?
Vanderpump Rules'un yeni sezonunu Peacock uygulaması üzerinden izleyin. ABD dışındaki realite TV hayranları, Vanderpump Rules izlemek için Hayu uygulamasını kullanabilirler.
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