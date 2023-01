Hayatınızda daha da fazla aşçılık çılgınlığı mı istiyorsunuz? Kitchen Nightmares, Gordon Ramsay 'in yıldızı olduğu başka bir realite TV dizisidir ancak bu sefer, Ramsay'in kendisi gerçek restoranları kendine has iğneleyici üslubuyla değerlendiriyor (ve yeniden canlandırmaya çalışıyor). ABD versiyonunun tüm sezonları Hulu 'da bulunuyor. Aynı zamanda, Kitchen Nightmares UK'in tüm bölümleri Pluto üzerinden talep üzerine izlenebilir.

Kanada 'da yaşayan kullanıcılar, Hell's Kitchen:Battle of the Ages'ı Citytv üzerinden ücretsiz olarak kolayca izleyebilirler. Yayın için yalnızca kablo aboneliği bilgilerinizi sağlamanız gerekecek.

Her ne kadar fuboTV esasen sporseverlere hitap etse de bu yayın akışı hizmeti, FOX gibi birçok eğlence kanalını da içermektedir. Her bölümü canlı izlemenin bir başka yöntemidir ve hatta önceki sezonlardan bölümleri talep üzerine izleyebilirsiniz. fuboTV şu anda yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır ancak geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.

Son sezonu aynı zamanda Hell's Kitchen: Battle of the Ages olarak da biliniyor. Heyecanı artırmak amacıyla, yarışmacı şefler yaşlara göre gruplandırıldı, 20'li yaştakiler bir gruba ve 40'lı yaştakiler de diğer gruba ayrıldı. Diğer bir deyişle, daha yaşlı ve daha deneyimli şefler, daha genç ve zinde meslektaşlarına karşı yarışacak. Peki sona kalan şef kim olacak?

Hell's Kitchen, herkesin sevdiği küfürbaz şef Gordon Ramsay 'in sunduğu, uzun süredir yayınlanan bir yarışma realite dizisidir. Gelecek vaadeden şefler, Gordon'ın Hollywood restoranında (genellikle cinsiyetlerine göre) takımlara ayrılıyor, yoğun pişirme ve servis testlerinden geçiyor ve her bölümde en düşük performansı gösteren kişi eleniyor. Kazanan şef, para ödülünün yanı sıra prestijli bir restoranda baş aşçı pozisyonunu elde ediyor.

