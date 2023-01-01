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Hell's Kitchen nasıl ve nereden izlenir

Hell's Kitchen nereden izlenir

Hell's Kitchen nereden izlenir

18 şef. İki takım. Bir ödül. Hell's Kitchen 21. Sezon şimdi yayında—ve yarış kızışmak üzere. İşte Hell's Kitchen'ın her bölümünü izlemenin yöntemleri!

Hell's Kitchen'ın konusu ne?

Hell's Kitchen, herkesin sevdiği küfürbaz şef Gordon Ramsay'in sunduğu, uzun süredir yayınlanan bir yarışma realite dizisidir. Gelecek vaadeden şefler, Gordon'ın Hollywood restoranında (genellikle cinsiyetlerine göre) takımlara ayrılıyor, yoğun pişirme ve servis testlerinden geçiyor ve her bölümde en düşük performansı gösteren kişi eleniyor. Kazanan şef, para ödülünün yanı sıra prestijli bir restoranda baş aşçı pozisyonunu elde ediyor.

Gordon Ramsay Hell's Kitchen'da

Son sezonu aynı zamanda Hell's Kitchen: Battle of the Ages olarak da biliniyor. Heyecanı artırmak amacıyla, yarışmacı şefler yaşlara göre gruplandırıldı, 20'li yaştakiler bir gruba ve 40'lı yaştakiler de diğer gruba ayrıldı. Diğer bir deyişle, daha yaşlı ve daha deneyimli şefler, daha genç ve zinde meslektaşlarına karşı yarışacak. Peki sona kalan şef kim olacak?

Hell's Kitchen Battle of the Ages logosu

Hell's Kitchen ne zaman yayına giriyor?

Hell's Kitchen 21. Sezon 29 Eylül 2022'de yayına girdi ve ardından gelen bölümler 27 Ekim 2022 tarihine kadar haftalık olarak yayınlandı. Altıncı ve yedinci bölümler iki hafta sonra sırasıyla 10 Kasım ve 17 Kasım'da yayınlandı, sekizinci ve dokuzuncu bölümler ise 1 Aralık ve 8 Aralık'ta yayınlandı. Sonraki bölümün 5 Ocak 2023'te yayınlanacağı belirtiliyor. Ve önceki sezonlara bakacak olursak, bu sezonun da 16 bölümden oluşması kuvvetle muhtemel.

Hell's Kitchen internette nereden izlenir

Hell's Kitchen'ın en yeni sezonu ABD'nin kablolu ağı FOX'ta yayınlanıyor. Kablo TV'niz yok mu? Endişelenmeyin—Hulu, Pluto TV, fuboTV ve Sling'i veya Kadana'nın Citytv'sini kullanabilirsiniz. Hell's Kitchen'ın eski sezonlarını da Avustralya'da 7plus, Hindistan'da Discovery+ ve Birleşik Krallık'ta ITVX üzerinden izleyebilirsiniz.

FOX logosu

Hell's Kitchen 2023'ü FOX'ta ücretsiz izleyin

FOX, ABD'de kablosuz olarak ücretsizdir. Hell's Kitchen 21. Sezonu internet üzerinde fox.com adresinden veya FOX NOW uygulaması üzerinden izleyebilirsiniz—ancak hizmete erişmek için bit ABD kablolu veya uydu aboneliğinin kimlik bilgilerini sağlamanız gerekecektir.

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Hell's Kitchen Hulu'dan nasıl izlenir

Hulu, 1. Sezon ve 10 ile 21 (son sezon) arasındaki sezonlara sahip olduğundan dolayı, Hell's Kitchen'ı izlemek için harika bir seçenektir. Bu size yüzlerce bölümlük bol drama ve Şef Ramsay'in renkli hakaretlerinin tamamını tek bir platformda sunar! Yedi günlük bir deneme mevcuttur ancak kaydolurken geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) ve kredi kartı sağlamanız gerekebilir.

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Hell's Kitchen'ın geçmiş sezonlarını Pluto TV ile ücretsiz izleyin

Hell's Kitchen'ın önceki sezonlarını izlemek istiyorsanız Pluto TV en iyi seçeneğinizdir. 1 ile 19 arasındaki tüm sezonlar ile, internet üzerinde en kapsamlı Hell's Kitchen koleksiyona sahiptir. En iyi tarafı da tamamen ÜCRETSİZ olması, fakat arada sırada reklam gösterilir.

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Hell's Kitchen'ı internette fuboTV'den izleyin

Her ne kadar fuboTV esasen sporseverlere hitap etse de bu yayın akışı hizmeti, FOX gibi birçok eğlence kanalını da içermektedir. Her bölümü canlı izlemenin bir başka yöntemidir ve hatta önceki sezonlardan bölümleri talep üzerine izleyebilirsiniz. fuboTV şu anda yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır ancak geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.

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YouTube TV ile Hell's Kitchen'ı internetten canlı izleyin

YouTube TV, FOX'u içermektedir ve yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır. Bu platformdan yeni bölümleri canlı izlemenin yanı sıra 21. Sezonun önceki bölümlerini de izleyebilirsiniz. Bu hizmete erişmek için geçerli bir ABD ZIP kodu (30301 veya 11222) sağlamanız gerekebileceğini lütfen unutmayın.

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Sling TV'de internetten Hell's Kitchen nasıl izlenir

Başka bir popüler kablo TV alternatifi olan Sling TV, Sling Blue aboneliğinin bir parçası olarak FOX'a erişimi de içerir. Ancak, Sling bir ücretsiz deneme sunmuyor. Kaydolacağınız sırada geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.

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Kanada'da Hell's Kitchen nereden izlenir

Kanada'da yaşayan kullanıcılar, Hell's Kitchen:Battle of the Ages'ı Citytv üzerinden ücretsiz olarak kolayca izleyebilirler. Yayın için yalnızca kablo aboneliği bilgilerinizi sağlamanız gerekecek.

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Birleşik Krallık'ta Hell's Kitchen izleyin

21. Sezon henüz okyanusun diğer yakasında yayınlanmadığından dolayı, Birleşik Krallık'taki Hell's Kitchen hayranlarının son sezonu izlemeden önce biraz beklemeleri gerekecek. Bu esnada, 1 - 19 arasındaki sezonları ITV'nin yayın akış platformu olan ITVX (önceki adı ITV Hub) üzerinden izleyebilirsiniz. ITVX üzerinden yayın izlemek tamamen ücretsizdir—yalnızca bir hesap için kaydolduğunuz sırada geçerli bir Birleşik Krallık posta kodu (örneğin LL32 8PR, NN3 2BZ) girmeniz gerekecektir.

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Avustralya'da Hell's Kitchen nereden izlenir

Hell's Kitchen'ın Avustralya'da yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda henüz bir ses çıkmadı ancak dizinin Seven Network'te ve çevrimiçi yayın platformları olan 7plus'ta yayınlanması bekleniyor. Şu anda, 7plus 8. ve 9. sezonlardan bazı bölümleri içeriyor ve kaydolmanız durumunda ücretsiz izleyebilirsiniz.

Hell's Kitchen'da kimler yarışıyor?

Hell's Kitchen 21. Sezon yarışmacıları

Hell's Kitchen'ın son sezonunda, umut vaadeden ve ilk olarak yaşlarına göre gruplandırılan (20'li yaşlardakiler vs. 40'lı yaşlardakiler) 18 aşçı bulunuyor. İşte Hell's Kitchen 21. Sezonun yarışmacıları:

  • Abe Sanchez, 41, Teksas

  • Alejandro Najar, 28, Ohio

  • Alex Belew, 40, Tennessee

  • Alyssa Osinga, 23, Illinois

  • Billy Trudsoe, 40, Florida

  • Brett Binninger-Schwartz, 24, Ohio

  • Charlene Sherman, 40, Wyoming

  • Cheyenne Nichols, 21, Kentucky

  • Dafne Mejia, 29, Kaliforniya

  • Ileana D'Silva, 23, Virginia

  • Mindy Livengood, 42, Ohio

  • Nicole Gomez, 46, Kaliforniya

  • O'Shay Lolley, 44, Delaware

  • Sakari Smithwick, 27, New York

  • Sommer Sellers, 24, New York

  • Tara Ciannella, 41, New York

  • Vlad Briantsev, 26, Illinois

  • Zeus Gordiany, 48, Delaware

SSS: Hell's Kitchen

Hell's Kitchen'ın tüm sezonlarını nereden izleyeibilirim?
Hell's Kitchen Netflix'te var mı?
Pluto TV'de Hell's Kitchen var mı?
YouTube TV'de Hell's Kitchen var mı?
Hell's Kitchen'ı izlemek için hangi uygulamaları kullanabilirim?
Ramsay'in Kitchen Nightmares'ini (Mutfak Kabusları) nereden izleyebilirim?
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