Hell's Kitchen'ı internette fuboTV'den izleyin

Her ne kadar fuboTV esasen sporseverlere hitap etse de bu yayın akışı hizmeti, FOX gibi birçok eğlence kanalını da içermektedir. Her bölümü canlı izlemenin bir başka yöntemidir ve hatta önceki sezonlardan bölümleri talep üzerine izleyebilirsiniz. fuboTV şu anda yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır ancak geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.