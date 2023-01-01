Hell's Kitchen nereden izlenir
Hell's Kitchen nereden izlenir
18 şef. İki takım. Bir ödül. Hell's Kitchen 21. Sezon şimdi yayında—ve yarış kızışmak üzere. İşte Hell's Kitchen'ın her bölümünü izlemenin yöntemleri!
Hell's Kitchen'ın konusu ne?
Hell's Kitchen, herkesin sevdiği küfürbaz şef Gordon Ramsay'in sunduğu, uzun süredir yayınlanan bir yarışma realite dizisidir. Gelecek vaadeden şefler, Gordon'ın Hollywood restoranında (genellikle cinsiyetlerine göre) takımlara ayrılıyor, yoğun pişirme ve servis testlerinden geçiyor ve her bölümde en düşük performansı gösteren kişi eleniyor. Kazanan şef, para ödülünün yanı sıra prestijli bir restoranda baş aşçı pozisyonunu elde ediyor.
Son sezonu aynı zamanda Hell's Kitchen: Battle of the Ages olarak da biliniyor. Heyecanı artırmak amacıyla, yarışmacı şefler yaşlara göre gruplandırıldı, 20'li yaştakiler bir gruba ve 40'lı yaştakiler de diğer gruba ayrıldı. Diğer bir deyişle, daha yaşlı ve daha deneyimli şefler, daha genç ve zinde meslektaşlarına karşı yarışacak. Peki sona kalan şef kim olacak?
Hell's Kitchen ne zaman yayına giriyor?
Hell's Kitchen 21. Sezon 29 Eylül 2022'de yayına girdi ve ardından gelen bölümler 27 Ekim 2022 tarihine kadar haftalık olarak yayınlandı. Altıncı ve yedinci bölümler iki hafta sonra sırasıyla 10 Kasım ve 17 Kasım'da yayınlandı, sekizinci ve dokuzuncu bölümler ise 1 Aralık ve 8 Aralık'ta yayınlandı. Sonraki bölümün 5 Ocak 2023'te yayınlanacağı belirtiliyor. Ve önceki sezonlara bakacak olursak, bu sezonun da 16 bölümden oluşması kuvvetle muhtemel.
Hell's Kitchen internette nereden izlenir
Hell's Kitchen'ın en yeni sezonu ABD'nin kablolu ağı FOX'ta yayınlanıyor. Kablo TV'niz yok mu? Endişelenmeyin—Hulu, Pluto TV, fuboTV ve Sling'i veya Kadana'nın Citytv'sini kullanabilirsiniz. Hell's Kitchen'ın eski sezonlarını da Avustralya'da 7plus, Hindistan'da Discovery+ ve Birleşik Krallık'ta ITVX üzerinden izleyebilirsiniz.
Hell's Kitchen 2023'ü FOX'ta ücretsiz izleyin
FOX, ABD'de kablosuz olarak ücretsizdir. Hell's Kitchen 21. Sezonu internet üzerinde fox.com adresinden veya FOX NOW uygulaması üzerinden izleyebilirsiniz—ancak hizmete erişmek için bit ABD kablolu veya uydu aboneliğinin kimlik bilgilerini sağlamanız gerekecektir.
Hell's Kitchen Hulu'dan nasıl izlenir
Hulu, 1. Sezon ve 10 ile 21 (son sezon) arasındaki sezonlara sahip olduğundan dolayı, Hell's Kitchen'ı izlemek için harika bir seçenektir. Bu size yüzlerce bölümlük bol drama ve Şef Ramsay'in renkli hakaretlerinin tamamını tek bir platformda sunar! Yedi günlük bir deneme mevcuttur ancak kaydolurken geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) ve kredi kartı sağlamanız gerekebilir.
Hell's Kitchen'ın geçmiş sezonlarını Pluto TV ile ücretsiz izleyin
Hell's Kitchen'ın önceki sezonlarını izlemek istiyorsanız Pluto TV en iyi seçeneğinizdir. 1 ile 19 arasındaki tüm sezonlar ile, internet üzerinde en kapsamlı Hell's Kitchen koleksiyona sahiptir. En iyi tarafı da tamamen ÜCRETSİZ olması, fakat arada sırada reklam gösterilir.
Hell's Kitchen'ı internette fuboTV'den izleyin
Her ne kadar fuboTV esasen sporseverlere hitap etse de bu yayın akışı hizmeti, FOX gibi birçok eğlence kanalını da içermektedir. Her bölümü canlı izlemenin bir başka yöntemidir ve hatta önceki sezonlardan bölümleri talep üzerine izleyebilirsiniz. fuboTV şu anda yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır ancak geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.
YouTube TV ile Hell's Kitchen'ı internetten canlı izleyin
YouTube TV, FOX'u içermektedir ve yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır. Bu platformdan yeni bölümleri canlı izlemenin yanı sıra 21. Sezonun önceki bölümlerini de izleyebilirsiniz. Bu hizmete erişmek için geçerli bir ABD ZIP kodu (30301 veya 11222) sağlamanız gerekebileceğini lütfen unutmayın.
Sling TV'de internetten Hell's Kitchen nasıl izlenir
Başka bir popüler kablo TV alternatifi olan Sling TV, Sling Blue aboneliğinin bir parçası olarak FOX'a erişimi de içerir. Ancak, Sling bir ücretsiz deneme sunmuyor. Kaydolacağınız sırada geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.
Kanada'da Hell's Kitchen nereden izlenir
Kanada'da yaşayan kullanıcılar, Hell's Kitchen:Battle of the Ages'ı Citytv üzerinden ücretsiz olarak kolayca izleyebilirler. Yayın için yalnızca kablo aboneliği bilgilerinizi sağlamanız gerekecek.
Birleşik Krallık'ta Hell's Kitchen izleyin
21. Sezon henüz okyanusun diğer yakasında yayınlanmadığından dolayı, Birleşik Krallık'taki Hell's Kitchen hayranlarının son sezonu izlemeden önce biraz beklemeleri gerekecek. Bu esnada, 1 - 19 arasındaki sezonları ITV'nin yayın akış platformu olan ITVX (önceki adı ITV Hub) üzerinden izleyebilirsiniz. ITVX üzerinden yayın izlemek tamamen ücretsizdir—yalnızca bir hesap için kaydolduğunuz sırada geçerli bir Birleşik Krallık posta kodu (örneğin LL32 8PR, NN3 2BZ) girmeniz gerekecektir.
Avustralya'da Hell's Kitchen nereden izlenir
Hell's Kitchen'ın Avustralya'da yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda henüz bir ses çıkmadı ancak dizinin Seven Network'te ve çevrimiçi yayın platformları olan 7plus'ta yayınlanması bekleniyor. Şu anda, 7plus 8. ve 9. sezonlardan bazı bölümleri içeriyor ve kaydolmanız durumunda ücretsiz izleyebilirsiniz.
Hell's Kitchen'da kimler yarışıyor?
Hell's Kitchen'ın son sezonunda, umut vaadeden ve ilk olarak yaşlarına göre gruplandırılan (20'li yaşlardakiler vs. 40'lı yaşlardakiler) 18 aşçı bulunuyor. İşte Hell's Kitchen 21. Sezonun yarışmacıları:
Abe Sanchez, 41, Teksas
Alejandro Najar, 28, Ohio
Alex Belew, 40, Tennessee
Alyssa Osinga, 23, Illinois
Billy Trudsoe, 40, Florida
Brett Binninger-Schwartz, 24, Ohio
Charlene Sherman, 40, Wyoming
Cheyenne Nichols, 21, Kentucky
Dafne Mejia, 29, Kaliforniya
Ileana D'Silva, 23, Virginia
Mindy Livengood, 42, Ohio
Nicole Gomez, 46, Kaliforniya
O'Shay Lolley, 44, Delaware
Sakari Smithwick, 27, New York
Sommer Sellers, 24, New York
Tara Ciannella, 41, New York
Vlad Briantsev, 26, Illinois
Zeus Gordiany, 48, Delaware
SSS: Hell's Kitchen
Hell's Kitchen'ın tüm sezonlarını nereden izleyeibilirim?
Hell's Kitchen Netflix'te var mı?
Hell's Kitchen artık Netflix'te yok ancak Bling Empire: New York ve Love Is Blind gibi diğer realite TV dizilierini Netflix'ten izleyebilirsiniz.
Pluto TV'de Hell's Kitchen var mı?
Evet! Pluto TV, Hell's Kitchen'ın 1 - 19 arasındaki sezonlarını yayınlıyor ve tamamı seyrek gösterilen reklamlarla ücretsizdir. İzlemek için kaydolmanız gerekmiyor!
YouTube TV'de Hell's Kitchen var mı?
YouTube TV'de FOX kanalı yayınlıyor, böylece Hell's Kitchen'ın bölümleri yayınlandıkça izleyebilirsiniz. Hell's Kitchen 21. Sezon'un yayınlanan tüm bölümleri ayrıca talep üzerine de izlenebilir ve beş günlük ücretsiz deneme mevcuttur.
Hell's Kitchen'ı izlemek için hangi uygulamaları kullanabilirim?
FOX'tan 7plus'a kadar, bahsi geçen tüm hizmetlerin uygulamaları bulunmaktadır, böylece Hell's Kitchen'ı gittiğiniz her yerde izleyebilirsiniz. İşte mümkün olan en iyi mobil izleme deneyimini edinmenin yöntemleri.
Ramsay'in Kitchen Nightmares'ini (Mutfak Kabusları) nereden izleyebilirim?
Hayatınızda daha da fazla aşçılık çılgınlığı mı istiyorsunuz? Kitchen Nightmares, Gordon Ramsay'in yıldızı olduğu başka bir realite TV dizisidir ancak bu sefer, Ramsay'in kendisi gerçek restoranları kendine has iğneleyici üslubuyla değerlendiriyor (ve yeniden canlandırmaya çalışıyor). ABD versiyonunun tüm sezonları Hulu'da bulunuyor. Aynı zamanda, Kitchen Nightmares UK'in tüm bölümleri Pluto üzerinden talep üzerine izlenebilir.
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