The Bachelor 2023 nereden izlenir
The Bachelor 2023 nereden izlenir
Bachelor severlerin dikkatine—The Bachelor 27. Sezon yayınlanmak üzere! Cayır cayır yakan dramayı kaçırmak istemiyor musunuz? 2023'te The Bachelor'ı haftalık olarak nasıl izleyeceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.
The Bachelor'ın konusu ne?
The Bachelor, bekar bir erkeğin bir grup kadınla flört ettiği ve aralarından birini eşi olarak seçtiği realite TV dizisidir. Yarışmacılar, erkeğin finalist için aşkını ilan ettiği ve ona evlilik teklifinde bulunduğu sezon finaline kadar şovdan haftalık olarak elenir. Bu şovun büyük başarısı, The Bachelorette ve Bachelor in Paradise gibi birçok uyarlamanın ortaya çıkmasına neden oldu.
Yeni sezonun bekar erkeği, The Bachelorette'in 19. Sezonunda Rachel Recchia için son ikiye kalan Zach Shallcross'un ta kendisi. Bu sırada, ESPN analisti ve Bachelor mezunu Jesse Palmer şovun sunucusu olarak geri dönecek.
The Bachelor 27. Sezon ne zaman yayınlanacak?
The Bachelor 27. Sezon 23 Ocak 2023'te saat 20:00'da (ET) başlayacak. İlk bölüm iki saat sürecek ve sonraki bölümler her hafta aynı zamanda yayınlanacak.
The Bachelor 27. Sezonu internette nereden izleyebilirim?
The Bachelor 2023, 23 Ocak'tan itibaren her Pazartesi günü saat 20:00'da (ET) ABC'de yayınlanacak. Hulu + Live TV, fuboTV, YouTube TV veya Sling TV gibi kabloları ortadan kaldıran hizmetler üzerinden veya sonraki gün normal Hulu üzerinden izleyebileceksiniz.
The Bachelor 2023'ü ABC'de ücretsiz izleyin
ABC, ABD'de kablosuz yayın üzerinden ücretsizdir. Şovu internette abc.com sayfası üzerinden veya ABC uygulaması ile izleyebilirsiniz—ancak bir ABD kablo veya uydu aboneliğinin veya kabloları ortadan kaldıran hizmetin giriş bilgilerini sağlamanız gerekecektir. Kablolu yayın aboneliğiniz yok mu? Daha fazla izleme seçeneği için okumaya devam edin.
The Bachelor 2023 Hulu'da nasıl izlenir
Hulu, The Bachelor için birkaç izleme seçeneği sunuyor. Her bölümü canlı izlemek isteyen hayranlar bunu ABC'yi de içeren Hulu with Live TV ile gerçekleştirebilirler. Bölümler, sonraki gün normal Hulu'da talep üzerine izlenebilecek.
Hulu ayrıca yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor ancak kayıt sırasında geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) ve kredi kartı sağlamanız gerekebilir.
fuboTV'de The Bachelor 27. Sezon izleyin
Her ne kadar fuboTV esasen sporseverlere hitap etse de bu yayın akışı hizmeti, ABC gibi birçok eğlence kanalını da içermektedir. Her bölümü canlı izlemenin bir başka yöntemidir ve yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır. Geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.
YouTube TV ile The Bachelor'ı internetten canlı izleyin
YouTube TV, ABC'yi içermektedir ve yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır. Bu hizmete erişmek için geçerli bir ABD ZIP kodu (30301 veya 11222) sağlamanız gerekebileceğini lütfen unutmayın.
Sling TV'de internetten The Bachelor nasıl izlenir
Başka bir popüler kablo TV alternatifi olan Sling TV; talep üzerine film, canlı spor ve canlı TV şovları gibi birçok yayın içeriğine sahiptir. Ancak, Sling bir ücretsiz deneme sunmuyor. Kaydolacağınız sırada geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.
Bekar Zach Shallcross kimdir?
Kaliforniya'dan 26 yaşındaki teknoloji şirketi yöneticisi Zach Shallcross, "doğru kadınla sonsuza dek paylaşmaya hazır bir kalp" sahibi bir "umutsuz romantik" olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda The Bachelorette'in son sezonunda bir yarışmacı olarak Rachel Recchia'nın kalbini kazanmaya çalışmıştı.
Her ne kadar Zach son ikiye kalmış olsa da sallantılı yatılı buluşmaları sonrasında şovdan ayrıldı. Zach artık en yeni Bekar olarak aşkta ikinci bir şans yakalıyor!
The Bachelor 2023'te kimler yarışıyor?
The Bachelor 27. Sezon için, Amerika'nın her yerinden 32 kadın Zach'in kalbini kazanmak için rekabet edecek. İşte The Bachelor 27. Sezonun yarışmacıları:
Alyssa, 26, Georgia
Anastasia, 30, Maryland
Ariel, 28, New York
Bailey, 27, Tennessee
Brianna, 24, New Jersey
Brooklyn, 25, Teksas
Cara, 27, Pennsylvania
Catherine, 26, New York
Charity, 26, Georgia
Christina, 26, Tennessee
Davia, 25, Güney Carolina
Gabriella, 26, Vermont
Genevie, 26, Maryland
Greer, 25, Teksas
Holland, 24, Florida
Jessica, 23, Florida
Kaitlyn, 27, Ontario, Canada
Katherine, 26, Florida
Kimberly, 30, Kaliforniya
Kylee, 25, Güney Carolina
Lekha, 29, Florida
Madison, 26, Kuzey Dakota
Mercedes, 24, Iowa
Olivia L, 24, New York
Olivia M, 25, Ohio
Rebecca, 25, California
Sloan, 24, Teksas
Sonia, 29, New York
Vanessa D, 23, Louisiana
Vanessa E, 26, Arizona
Victoria, 30, Teksas
Viktoria, 28, Illinois
The Bachelor'ın tüm sezonlarını nereden izleyebilirim?
Ne yazık ki The Bachelor'ın tüm sezonlarına sahip tek bir platform yok. Çoğu popüler video hizmetinin her biri birkaç sezonu içeriyor:
Amazon Prime Video, bölüm veya sezon olarak satın alabileceğiniz 13 ile 26 arasındaki sezonlar ile açık ara en geniş Bachelor koleksiyonuna sahiptir.
Hulu daha mütevazı bir koleksiyona sahip ve bu platformda 14, 15, 16, 20, 22 ve 23'üncü sezonlar bulunuyor.
HBO Max, üç yakın tarihli Bachelor sezonunu içeriyor: 21'inci sezon (Nick Viall), 24'üncü sezon (Peter Weber) ve 25'inci sezon (Matt James). Ayrıca, Avustralya'dan Kanada'ya kadar, tüm uluslararası uyarlamaları da izleyebilirsiniz!
Son olarak, Tubi, The Bachelor'ın bir sezonuna sahip ama bu sezon çok heyecanlı bir sezon: Arie Luyendyk Jr.'ın yer aldığı 22'inci sezon. En iyi yanı da ücretsiz izleyebilmeniz!
The Bachelor'ın ABD bölümlerinin tamamını izlediniz mi? Avustralya'dan Network Ten'e ait ücretsiz video akış hizmeti 10play, The Bachelor Australia'nın tüm sezonlarını içeriyor—bölyece daha fazla Bachelor'ı ücretsiz izleyebilirsiniz!
Daha fazla The Bachelor ister misiniz?
Önceki tüm sezonları yakalamak (veya tekrar izlemek) dışında, Bachelor dozunuzu resmi Bachelor Nation podcastleri aracılığıyla da alabilirsiniz:
Bachelor Happy Hour, sunucu olarak eski Bachelorette Becca Kufrin'i içeriyor. Her hafta farklı bir misafir sunucunun katıldığı programda, ilişki tavsiyelerinden en ilginç kamerası arkası eğlencelerine kadar her konuyu dinleyebilirsiniz.
Click Bait with Bachelor Nation'da, Bachelor hayranlarının gözdeleri olan Natasha Parker, Tayshia Adams ve Joe Amabile en çılgın pop hikayelerini, olayları ve haftanın başlıklarını analiz ediyor.
Talking It Out, Bachelor yıldızlarını misafir ederek yaşam ve aşk hakkında anektodlar ve derin diyaloglar paylaşan Bachelorette karakterleri Mike Johnson ve Dr. Bryan Abasolo tarafından sunuluyor.
‘İdeal’ bir Bekar nasıl görünmeli? Bir Bachelor ilişkisinin ortalama süresi ne? Bachelor çiftleri gerçekten daimi mutlulukları buluyor mu? Tüm soruları The Bachelor'ın son 12 yılı için özel analimizden yanıtlayın.
Realite TV hayranları için olmazsa olmaz
Realite TV şovlarını seviyor musunuz? ExpressVPN kullanarak sevdiğiniz şovları güvenli bir şekilde ve ultra hızlı HD kalitede izleyin. 30 günlük para iade garantisi ile hemen risksiz deneyin!