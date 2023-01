Talking It Out , Bachelor yıldızlarını misafir ederek yaşam ve aşk hakkında anektodlar ve derin diyaloglar paylaşan Bachelorette karakterleri Mike Johnson ve Dr. Bryan Abasolo tarafından sunuluyor.

Bachelor Happy Hour , sunucu olarak eski Bachelorette Becca Kufrin 'i içeriyor. Her hafta farklı bir misafir sunucunun katıldığı programda, ilişki tavsiyelerinden en ilginç kamerası arkası eğlencelerine kadar her konuyu dinleyebilirsiniz.

The Bachelor'ın ABD bölümlerinin tamamını izlediniz mi? Avustralya 'dan Network Ten 'e ait ücretsiz video akış hizmeti 10play , The Bachelor Australia'nın tüm sezonlarını içeriyor—bölyece daha fazla Bachelor'ı ücretsiz izleyebilirsiniz!

Ne yazık ki The Bachelor'ın tüm sezonlarına sahip tek bir platform yok. Çoğu popüler video hizmetinin her biri birkaç sezonu içeriyor:

The Bachelor 27. Sezon için, Amerika'nın her yerinden 32 kadın Zach'in kalbini kazanmak için rekabet edecek. İşte The Bachelor 27. Sezonun yarışmacıları:

Her ne kadar fuboTV esasen sporseverlere hitap etse de bu yayın akışı hizmeti, ABC gibi birçok eğlence kanalını da içermektedir. Her bölümü canlı izlemenin bir başka yöntemidir ve yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır. Geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.

Hulu , The Bachelor için birkaç izleme seçeneği sunuyor. Her bölümü canlı izlemek isteyen hayranlar bunu ABC'yi de içeren Hulu with Live TV ile gerçekleştirebilirler. Bölümler, sonraki gün normal Hulu'da talep üzerine izlenebilecek.

The Bachelor 2023, 23 Ocak'tan itibaren her Pazartesi günü saat 20:00'da (ET) ABC 'de yayınlanacak. Hulu + Live TV , fuboTV , YouTube TV veya Sling TV gibi kabloları ortadan kaldıran hizmetler üzerinden veya sonraki gün normal Hulu üzerinden izleyebileceksiniz.

The Bachelor 27. Sezon 23 Ocak 2023'te saat 20:00'da (ET) başlayacak. İlk bölüm iki saat sürecek ve sonraki bölümler her hafta aynı zamanda yayınlanacak.

The Bachelor, bekar bir erkeğin bir grup kadınla flört ettiği ve aralarından birini eşi olarak seçtiği realite TV dizisidir. Yarışmacılar, erkeğin finalist için aşkını ilan ettiği ve ona evlilik teklifinde bulunduğu sezon finaline kadar şovdan haftalık olarak elenir. Bu şovun büyük başarısı, The Bachelorette ve Bachelor in Paradise gibi birçok uyarlamanın ortaya çıkmasına neden oldu.

