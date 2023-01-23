Ne yazık ki The Bachelor'ın tüm sezonlarına sahip tek bir platform yok. Çoğu popüler video hizmetinin her biri birkaç sezonu içeriyor:

Amazon Prime Video, bölüm veya sezon olarak satın alabileceğiniz 13 ile 26 arasındaki sezonlar ile açık ara en geniş Bachelor koleksiyonuna sahiptir.

Hulu daha mütevazı bir koleksiyona sahip ve bu platformda 14, 15, 16, 20, 22 ve 23'üncü sezonlar bulunuyor.

HBO Max, üç yakın tarihli Bachelor sezonunu içeriyor: 21'inci sezon (Nick Viall), 24'üncü sezon (Peter Weber) ve 25'inci sezon (Matt James). Ayrıca, Avustralya'dan Kanada'ya kadar, tüm uluslararası uyarlamaları da izleyebilirsiniz!

Son olarak, Tubi, The Bachelor'ın bir sezonuna sahip ama bu sezon çok heyecanlı bir sezon: Arie Luyendyk Jr.'ın yer aldığı 22'inci sezon. En iyi yanı da ücretsiz izleyebilmeniz!

The Bachelor'ın ABD bölümlerinin tamamını izlediniz mi? Avustralya'dan Network Ten'e ait ücretsiz video akış hizmeti 10play, The Bachelor Australia'nın tüm sezonlarını içeriyor—bölyece daha fazla Bachelor'ı ücretsiz izleyebilirsiniz!