Neyle ilgilendiğinize bağlı! Aşk "romantizm"? Bachelor'u deneyin. Sözleri popüler hale gelen sarhoş insanlara gülmek ister misiniz? Belki Love Island veya Jersey Shore (veya İngiliz kuzeni Geordie Shore). Hem zengin hem de sarhoş olan insanlar mı? The Real Housewives serisini deneyin (14 versiyona kadar ve artmaya devam ediyor)...

İyi haber şu ki, reality TV'nin alt türlerinde kesinlikle bir eksiklik yok. Modadan yiyeceğe, dövüşe kadar, zevkinize uygun bir şey bulmanız kaçınılmaz.