RuPaul’s Drag Race nerede izlenir
RuPaul’s Drag Race Nerede izlenir
Motorlarını çalıştır, tatliş—RuPaul's Drag Race 15. Sezonu ile daha fazla şımarıklık ve şaşaalı yürüyüş zamanı! Rekor kıran 16 kraliçe, tonlarca ünlü konuk jüri ve şovun şimdiye kadarki en büyük nakit ödülü ile bu kaçırmak istemeyeceğiniz bir sezon olacak.
RuPaul's Drag Race 2023'ü izleme hakkında bilmeniz gereken her şey burada.
RuPaul's Drag Race neyle ilgili?
RuPaul's Drag Race, ünlü ve drag ikonu Charles RuPaul'un yer aldığı ve "bir sonraki drag süperstarı"nı aradığı rekabetçi bir realite TV dizisidir. Yarışmacılara sezon boyunca farklı zorluklar verilir ve tipik olarak her bölümde bir yarışmacı elenir. Kazanan kraliçe, önümüzdeki sezon için 200.000$'a yükselen cömert bir para ödülünü eve götürecek.
Besides hosting the show, RuPaul also serves as a judge alongside a panel of other judges; in Drag Race Season 15, the main judges will be Michelle Visage, Carson Kressley, Ross Mathews, and Ts Madison. They’re joined by a different celebrity guest judge each week, including Ariana Grande, Ali Wong, and Janelle Monáe.
RuPaul’s Drag Race 15. sezon ne zaman yayınlanacak?
RuPaul's Drag Race 15. Sezonu, **6 Ocak 2023 Cuma günü saat 20.00'**de çift bölümlük bir prömiyerle yeni yıla şık bir başlangıç yapacak. Sonraki bölümlerin her hafta aynı saatte yayınlanması bekleniyor.
RuPaul’s Drag Race internetten nerede izlenir
RuPaul's Drag Race, önümüzdeki sezondan itibaren VH1'den MTV'ye geçecek. Kablolu TV'niz yok mu? Philo, Paramount+, Hulu + Live TV, fuboTV ve Sling TV gibi kabloları ortadan kaldıran hizmetler aracılığıyla MTV'ye bağlanabilirsiniz. Bunun yerine geçmiş Drag Race sezonlarını yakalamak ister misiniz? Amazon Prime Video, normal Hulu ve Paramount+'ın tümü geçmiş bölümlerini içerir.
RuPaul’s Drag Race S15'i MTV'de izleyin
MTV, RuPaul's Drag Race'in yeni evi olan bir ABD kablolu kanaldır. Yeni sezonun her bölümünü mtv.com üzerinden veya MTV uygulamasıyla çevrimiçi olarak izleyebilirsiniz; ancak bir ABD kablo veya uydu aboneliği veya bir kabloları ortadan kaldıran hizmetin giriş bilgilerini sağlamanız gerekecek.
Paramount+'da Drag Race izleyin
Paramount+, Drag Race dozunuzu almak için mükemmel bir yerdir; MTV yayını VE Sezon 1'den 13'e kadar canlı TV yayını sunar. Yedi günlük ücretsiz denemesi bile var!
RuPaul’s Drag Race'i Philo'da izleyin
Philo, biri MTV olan 60'tan fazla canlı kanal içerir. Drag Race yayınlanır yayınlanmaz canlı izlemek için kanalı aratmanız yeterli. Hizmet ayrıca isteğe bağlı Sezon 14 izlemeye ve yedi günlük ücretsiz denemeye sahiptir, bu nedenle yeni sezon çıkmadan önce diziyi tanımak için bolca zamanınız var!
RuPaul’s Drag Race 2023 Hulu + Live TV'de nasıl izlenir
Hulu, Drag Race için birkaç izleme seçeneği sunar. Her bölümü canlı izlemeyi tercih eden hayranlar, bunu MTV içeren Hulu with Live TV ile yapabilir. Normal Hulu'da, popüler dizinin 4-9. Sezonları isteğe bağlı olarak izlenebilir.
Hulu şu anda yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor, ancak kaydolurken geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) ve kredi kartı vermeniz gerekebilir.
RuPaul’s Drag Race 15'i fuboTV'de izleyin
fuboTV öncelikle spor hayranlarına yönelik olsa da, video hizmeti ayrıca MTV gibi çeşitli eğlence kanallarını da içermektedir. Her bölümü canlı izlemenin başka bir yolu olarak yedi günlük ücretsiz deneme de sunuyor. Geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.
Drag Race internetten Sling TV'de nasıl izlenir
Diğer bir popüler kablo TV alternatifi, isteğe bağlı filmler, canlı spor karşılaşmaları ve canlı TV programları gibi çok sayıda video içeriğine sahip Sling TV'dir. Ancak, Sling TV ücretsiz deneme sunmuyor. Kaydolurken geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.
RuPaul’s Drag Race'inin geçmiş sezonlarını Amazon Prime Video'da izleyin
Amazon Prime Video, Drag Race'in geçmiş tüm bölümlerine sahiptir ve 1. - 14. Sezonlar mevcuttur; ancak hepsi ayrı satılmaktadır. Bölüme veya sezona göre satın almayı seçebilirsiniz.
RuPaul’s Drag Race'ini Birleşil Krallık ve Kanada'da İzleyin
Birleşik Krallık veya Kanada'da Drag Race izlemek mi istiyorsunuz? WOW Presents Plus, RuPaul's Drag Race bu platformda 15. Sezon premiyerini 7 Ocak 2023'te GMT 02:00'de yapması nedeniyle en iyi seçeneğiniz. Geçmiş sezonları yakalamak isterseniz WOW Presents Plus UK'de 1 - 10 ve 14. Sezonlar bulunurken, WOW Presents Plus Canada'da 1 - 13. Sezonlar bulunmaktadır.
Crave üzerinde Kanada'da Drag Race'in geçmiş sezonlarını izleyin
Crave, yalnızca Kanada'da kullanılabilen bir video hizmetidir ve Drag Race'in tüm geçmiş sezonlarına sahiptir. TV sağlayıcınızla oturum açmayı veya doğrudan abone olmayı seçebilirsiniz. Yedi günlük ücretsiz deneme mevcuttur.
RuPaul’s Drag Race Avustralya'da nasıl izlenir
Avustralya'da RuPaul's Drag Race izlemeye gelince, Stan'in rakibi yoktur. Çevrimiçi yayıncı, Drag Race'in geçmiş sezonlarının her bölümünü sunuyor ve yeni sezon 7 Ocak 2023'te başlayacak. Üstüne üstlük, 30 günlük ücretsiz bir deneme bile var!
RuPaul’s Drag Race'te kimler var?
Drag Race'in yaklaşan sezonu şimdiye kadarki en yüksek yarışmacı sayısına sahip olacak; kesin olmak gerekirse 16. İşte RuPaul's Drag Race 15. Sezonundaki kraliçelerin tam listesi:
Amethyst, Connecticut
Anetra, Nevada
Aura Mayari, Tennessee
Irene Dubois, Washington
Jax, New York
Loosey LaDuca, Connecticut
Luxx Noir London, New Jersey
Malaysia Babydoll Foxx, Florida
Marcia Marcia Marcia, New York
Mistress Isabelle Brooks, Texas
Princess Poppy, California
Robin Fierce, Connecticut
Saline EsTitties, California
Sasha Colby, California
Spice, California
Sugar, California
Tüm RuPaul’s Drag Race spinoffları
Amiral gemisi serisinin muazzam popülaritesi nedeniyle, Drag Race artık 10'dan fazla ülkede birkaç spinoff ve uluslararası alt seri içeriyor! İşte Drag Race serisindeki diğer tüm mevcut programlara hızlı bir bakış:
Spinofflar
RuPaul’s Drag Race: Untucked! —Ana diziden hemen sonra yayınlanan ve samimi kamera arkası görüntüleri sunan eş dizi.
RuPaul's Drag U — RuPaul ve diğer kraliçeler, biyolojik kadınlara tam teşekküllü baştan yaratma makyajı yapıyor.
RuPaul's Drag Race All Stars — Titanların savaşı, geçmiş sezonlardan kraliçeleri bir drag battle royale'de karşı karşıya getiriyor.
RuPaul's Drag Race All Stars: Untucked! — Drag Race All Stars eş dizisi, kamera arkası görüntüler sunuyor.
RuPaul's Drag Race Holi-Slay Spectacular — Noel temalı bir özel etkinlikte yarışan sekiz "franchise favorisi" kraliçenin yer aldığı tek seferlik bir bölüm.
RuPaul's Secret Celebrity Drag Race —"America'nın Gelecek Ünlü Drag Süperstarı" unvanı için yarışan ünlüler dışında ana programla aynı format.
RuPaul's Drag Race Vegas Revue — RuPaul ve hayranların gözdesi kraliçelerin Las Vegas'ta ikamet için oynadığı altı bölümlük bir belgesel dizisi.
Uluslararası Drag Race serileri
Drag Race Brasil
Canada's Drag Race
Drag Race España
Drag Race France
Drag Race Holland
Drag Race Italia
Drag Race Philippines
Drag Race Thailand
The Switch Drag Race
RuPaul's Drag Race Down Under
RuPaul’s Drag Race vs The World
Canada's Drag Race: Canada vs The World
SSS: RuPaul's Drag Race
RuPaul's Drag Race Netflix'te var mı?
RuPaul’s Drag Race'ini hangi sırada izlemeliyim?
Drag Race'i her zaman kronolojik sırayla izleyebilseniz de dizi sonraki sezonlarda yükseldiği için tüm sezonlar eşit değildir. Drag Race'de yeniyseniz ortak fikir birliği Sezon 6 ile başlamak, ardından Sezon 1'e geri dönmek ve oradan sonraki bölümlere geçmek yönündedir.
RuPaul’s Drag Race'in 14. Sezonunu nerede izleyebilirim?
RuPaul's Drag Race 14. Sezonu, ABD'dekiler için isteğe bağlı olarak Philo ve Prime Video aracılığıyla mevcuttur. Birleşik Krallık'taysanız, WOW Presents Plus'ı seçin; Kanada'lı kullanıcılar için en iyi yol Crave'dir. Ve son olarak, Avustralyalılar Stan'de 14. Sezonu izleyebilir.
Drag Race Disney'de var mı?
RuPaul's Drag Race Disney Plus'ta yok, ancak Encore! ve Gordon Ramsay: Uncharted gibi diğer realite TV dizilerini izleyebilirsiniz.
RuPaul's Drag Race YouTube TV'de var mı?
Evet, YouTube TV'nin Drag Race teklifleri biraz alışılmışın dışında olsa da: RuPaul's Drag Race: Vegas Revue adlı belgesel dizisinin tamamını, spinoff RuPaul's Secret Celebrity Drag Race'in üç bölümünü ve amiral gemisi RuPaul's Drag Race'in 14. Sezonunu sunuyor.
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