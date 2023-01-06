RuPaul’s Drag Race 2023 Hulu + Live TV'de nasıl izlenir

Hulu, Drag Race için birkaç izleme seçeneği sunar. Her bölümü canlı izlemeyi tercih eden hayranlar, bunu MTV içeren Hulu with Live TV ile yapabilir. Normal Hulu'da, popüler dizinin 4-9. Sezonları isteğe bağlı olarak izlenebilir.

Hulu şu anda yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor, ancak kaydolurken geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) ve kredi kartı vermeniz gerekebilir.