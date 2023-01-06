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RuPaul's Drag Race internetten nerede ve nasıl izlenir

RuPaul’s Drag Race nerede izlenir

RuPaul’s Drag Race Nerede izlenir

Motorlarını çalıştır, tatliş—RuPaul's Drag Race 15. Sezonu ile daha fazla şımarıklık ve şaşaalı yürüyüş zamanı! Rekor kıran 16 kraliçe, tonlarca ünlü konuk jüri ve şovun şimdiye kadarki en büyük nakit ödülü ile bu kaçırmak istemeyeceğiniz bir sezon olacak.
RuPaul's Drag Race 2023'ü izleme hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

RuPaul's Drag Race neyle ilgili?

RuPaul's Drag Race, ünlü ve drag ikonu Charles RuPaul'un yer aldığı ve "bir sonraki drag süperstarı"nı aradığı rekabetçi bir realite TV dizisidir. Yarışmacılara sezon boyunca farklı zorluklar verilir ve tipik olarak her bölümde bir yarışmacı elenir. Kazanan kraliçe, önümüzdeki sezon için 200.000$'a yükselen cömert bir para ödülünü eve götürecek.

15. Sezon Trailer ve Konuk Jüri Ariana Grande! 🏁✨ RuPaul’s Drag Race

Besides hosting the show, RuPaul also serves as a judge alongside a panel of other judges; in Drag Race Season 15, the main judges will be Michelle Visage, Carson Kressley, Ross Mathews, and Ts Madison. They’re joined by a different celebrity guest judge each week, including Ariana Grande, Ali Wong, and Janelle Monáe.

RuPaul's Drag Race ve Charles RuPaul

RuPaul’s Drag Race 15. sezon ne zaman yayınlanacak?

RuPaul's Drag Race 15. Sezonu, **6 Ocak 2023 Cuma günü saat 20.00'**de çift bölümlük bir prömiyerle yeni yıla şık bir başlangıç ​​yapacak. Sonraki bölümlerin her hafta aynı saatte yayınlanması bekleniyor.

RuPaul’s Drag Race internetten nerede izlenir

RuPaul's Drag Race, önümüzdeki sezondan itibaren VH1'den MTV'ye geçecek. Kablolu TV'niz yok mu? Philo, Paramount+, Hulu + Live TV, fuboTV ve Sling TV gibi kabloları ortadan kaldıran hizmetler aracılığıyla MTV'ye bağlanabilirsiniz. Bunun yerine geçmiş Drag Race sezonlarını yakalamak ister misiniz? Amazon Prime Video, normal Hulu ve Paramount+'ın tümü geçmiş bölümlerini içerir.

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RuPaul’s Drag Race S15'i MTV'de izleyin

MTV, RuPaul's Drag Race'in yeni evi olan bir ABD kablolu kanaldır. Yeni sezonun her bölümünü mtv.com üzerinden veya MTV uygulamasıyla çevrimiçi olarak izleyebilirsiniz; ancak bir ABD kablo veya uydu aboneliği veya bir kabloları ortadan kaldıran hizmetin giriş bilgilerini sağlamanız gerekecek.

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Paramount+'da Drag Race izleyin

Paramount+, Drag Race dozunuzu almak için mükemmel bir yerdir; MTV yayını VE Sezon 1'den 13'e kadar canlı TV yayını sunar. Yedi günlük ücretsiz denemesi bile var!

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RuPaul’s Drag Race'i Philo'da izleyin

Philo, biri MTV olan 60'tan fazla canlı kanal içerir. Drag Race yayınlanır yayınlanmaz canlı izlemek için kanalı aratmanız yeterli. Hizmet ayrıca isteğe bağlı Sezon 14 izlemeye ve yedi günlük ücretsiz denemeye sahiptir, bu nedenle yeni sezon çıkmadan önce diziyi tanımak için bolca zamanınız var!

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RuPaul’s Drag Race 2023 Hulu + Live TV'de nasıl izlenir

Hulu, Drag Race için birkaç izleme seçeneği sunar. Her bölümü canlı izlemeyi tercih eden hayranlar, bunu MTV içeren Hulu with Live TV ile yapabilir. Normal Hulu'da, popüler dizinin 4-9. Sezonları isteğe bağlı olarak izlenebilir.

Hulu şu anda yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor, ancak kaydolurken geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) ve kredi kartı vermeniz gerekebilir.

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RuPaul’s Drag Race 15'i fuboTV'de izleyin

fuboTV öncelikle spor hayranlarına yönelik olsa da, video hizmeti ayrıca MTV gibi çeşitli eğlence kanallarını da içermektedir. Her bölümü canlı izlemenin başka bir yolu olarak yedi günlük ücretsiz deneme de sunuyor. Geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.

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Drag Race internetten Sling TV'de nasıl izlenir

Diğer bir popüler kablo TV alternatifi, isteğe bağlı filmler, canlı spor karşılaşmaları ve canlı TV programları gibi çok sayıda video içeriğine sahip Sling TV'dir. Ancak, Sling TV ücretsiz deneme sunmuyor. Kaydolurken geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.

Oynatma butonu sembolü.

RuPaul’s Drag Race'inin geçmiş sezonlarını Amazon Prime Video'da izleyin

Amazon Prime Video, Drag Race'in geçmiş tüm bölümlerine sahiptir ve 1. - 14. Sezonlar mevcuttur; ancak hepsi ayrı satılmaktadır. Bölüme veya sezona göre satın almayı seçebilirsiniz.

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RuPaul’s Drag Race'ini Birleşil Krallık ve Kanada'da İzleyin

Birleşik Krallık veya Kanada'da Drag Race izlemek mi istiyorsunuz? WOW Presents Plus, RuPaul's Drag Race bu platformda 15. Sezon premiyerini 7 Ocak 2023'te GMT 02:00'de yapması nedeniyle en iyi seçeneğiniz. Geçmiş sezonları yakalamak isterseniz WOW Presents Plus UK'de 1 - 10 ve 14. Sezonlar bulunurken, WOW Presents Plus Canada'da 1 - 13. Sezonlar bulunmaktadır.

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Crave üzerinde Kanada'da Drag Race'in geçmiş sezonlarını izleyin

Crave, yalnızca Kanada'da kullanılabilen bir video hizmetidir ve Drag Race'in tüm geçmiş sezonlarına sahiptir. TV sağlayıcınızla oturum açmayı veya doğrudan abone olmayı seçebilirsiniz. Yedi günlük ücretsiz deneme mevcuttur.

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RuPaul’s Drag Race Avustralya'da nasıl izlenir

Avustralya'da RuPaul's Drag Race izlemeye gelince, Stan'in rakibi yoktur. Çevrimiçi yayıncı, Drag Race'in geçmiş sezonlarının her bölümünü sunuyor ve yeni sezon 7 Ocak 2023'te başlayacak. Üstüne üstlük, 30 günlük ücretsiz bir deneme bile var!

RuPaul’s Drag Race'te kimler var?

SEZON 15 KRALİÇELERİYLE TANIŞIN! 🚘 | RuPaul’s Drag Race 👠✨

Drag Race'in yaklaşan sezonu şimdiye kadarki en yüksek yarışmacı sayısına sahip olacak; kesin olmak gerekirse 16. İşte RuPaul's Drag Race 15. Sezonundaki kraliçelerin tam listesi:

  • Amethyst, Connecticut

  • Anetra, Nevada

  • Aura Mayari, Tennessee

  • Irene Dubois, Washington

  • Jax, New York

  • Loosey LaDuca, Connecticut

  • Luxx Noir London, New Jersey

  • Malaysia Babydoll Foxx, Florida

  • Marcia Marcia Marcia, New York

  • Mistress Isabelle Brooks, Texas

  • Princess Poppy, California

  • Robin Fierce, Connecticut

  • Saline EsTitties, California

  • Sasha Colby, California

  • Spice, California

  • Sugar, California

Tüm RuPaul’s Drag Race spinoffları

RuPaul's Drag Race All Stars kadrosu

Amiral gemisi serisinin muazzam popülaritesi nedeniyle, Drag Race artık 10'dan fazla ülkede birkaç spinoff ve uluslararası alt seri içeriyor! İşte Drag Race serisindeki diğer tüm mevcut programlara hızlı bir bakış:

Spinofflar

  • RuPaul’s Drag Race: Untucked! —Ana diziden hemen sonra yayınlanan ve samimi kamera arkası görüntüleri sunan eş dizi.

  • RuPaul's Drag U — RuPaul ve diğer kraliçeler, biyolojik kadınlara tam teşekküllü baştan yaratma makyajı yapıyor.

  • RuPaul's Drag Race All Stars — Titanların savaşı, geçmiş sezonlardan kraliçeleri bir drag battle royale'de karşı karşıya getiriyor.

  • RuPaul's Drag Race All Stars: Untucked!Drag Race All Stars eş dizisi, kamera arkası görüntüler sunuyor.

  • RuPaul's Drag Race Holi-Slay Spectacular — Noel temalı bir özel etkinlikte yarışan sekiz "franchise favorisi" kraliçenin yer aldığı tek seferlik bir bölüm.

  • RuPaul's Secret Celebrity Drag Race —"America'nın Gelecek Ünlü Drag Süperstarı" unvanı için yarışan ünlüler dışında ana programla aynı format.

  • RuPaul's Drag Race Vegas Revue — RuPaul ve hayranların gözdesi kraliçelerin Las Vegas'ta ikamet için oynadığı altı bölümlük bir belgesel dizisi.

Uluslararası Drag Race serileri

  • Drag Race Brasil

  • Canada's Drag Race

  • Drag Race España

  • Drag Race France

  • Drag Race Holland

  • Drag Race Italia

  • Drag Race Philippines

  • Drag Race Thailand

  • The Switch Drag Race

  • RuPaul's Drag Race Down Under

  • RuPaul’s Drag Race vs The World

  • Canada's Drag Race: Canada vs The World

SSS: RuPaul's Drag Race

RuPaul's Drag Race Netflix'te var mı?
RuPaul’s Drag Race'ini hangi sırada izlemeliyim?
RuPaul’s Drag Race'in 14. Sezonunu nerede izleyebilirim?
Drag Race Disney'de var mı?
RuPaul's Drag Race YouTube TV'de var mı?
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