Bachelor in Paradise nerede izlenir

Bachelor ve Bachelorette'in bir yan ürünü olan Bachelor in Paradise, bu seksi bekarlara aşkta bir şans daha vermek için her iki dizinin eski yarışmacılarını bir araya getiriyor—bu sefer güzel bir Meksika sahil beldesinde

Kardeş dizilerinin aksine Paradise, yarışmacılarına birbirlerine gül vermeleri için eşit fırsatlar sunuyor. Ve dramayı canlandırmak için dizi, her haftaki dizilişle yeni yarışmacıları tanıtıyor. Başka bir deyişle, tüm Bachelor hayranlarının bu diziyi mutlaka izlemesi gerekir!!