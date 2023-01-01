Bachelor in Paradise nerede izlenir
Bachelor in Paradise nerede izlenir
Bachelor Nation hayranları için heyecan verici bir yıl oldu, özellikle de Bachelor in Paradise 8. Sezon sona erdiği için. Kaçırdıysanız (veya sadece tüm bölümleri yeniden izlemek istiyorsanız), 2022'nin Bachelor in Paradise'ı çevrimiçi olarak nasıl izleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır!
Bachelor in Paradise ne hakkında?
Bachelor ve Bachelorette'in bir yan ürünü olan Bachelor in Paradise, bu seksi bekarlara aşkta bir şans daha vermek için her iki dizinin eski yarışmacılarını bir araya getiriyor—bu sefer güzel bir Meksika sahil beldesinde
Kardeş dizilerinin aksine Paradise, yarışmacılarına birbirlerine gül vermeleri için eşit fırsatlar sunuyor. Ve dramayı canlandırmak için dizi, her haftaki dizilişle yeni yarışmacıları tanıtıyor. Başka bir deyişle, tüm Bachelor hayranlarının bu diziyi mutlaka izlemesi gerekir!!
Bachelor in Paradise 8. Sezon ne zaman çıkıyor?
Bachelor in Paradise'ın sekizinci sezonu 27 Eylül 2022 saat 20:00 (ET)'de gösterime girdi. Sonraki bölümler her hafta aynı saatte yayınlandı ve final iki ay sonra 22 Kasım'da yayınlandı.
Bachelor in Paradise nasıl izlenir
Bachelor in Paradise'ın tüm sezonları Amazon Prime Video'da mevcuttur. Bachelor in Paradise sezonlarının izlenebildiği diğer izleme hizmetleri arasında Hulu, HBO Max, ABC ve Citytv yer alır.
Bachelor in Paradise'ı Hulu'da izleyin
Hulu'da birkaç Bachelor in Paradise sezonu var, yani 1., 2., 3. ve 8. sezonlar (en son sezon). Hulu'da yeniyseniz 30 günlük ücretsiz deneme fırsatından yararlanabilirsiniz!
Bachelor in Paradise'ı Amazon Prime Video'da izleyin
Amazon Prime Video, ayrı satılsa da tüm BiP sezonlarını tek bir yerde toplar. Bunları bölüme göre veya her sezona göre satın almayı seçebilirsiniz.
Bachelor in Paradise'ı HBO Max'te izleyin
Daha önce bahsedilen Hulu'yu izliyorsanız daha eksiksiz bir Bachelor in Paradise izleme deneyimi için onu HBO Max ile eşleştirmek isteyebilirsiniz: İzleme platformu, dizinin 4-6. sezonlarını yayınlamaktadır.
Bachelor in Paradise'ı ABC'de nasıl izleyebilirsiniz
Dizi sezonda yayınlandığında, izlenecek yer ABC'dir. En son sezon sona erdiğine göre, onu hala abc.com veya ABC uygulaması aracılığıyla izleyebilirsiniz. İzlemek ücretsizdir, ancak bir ABD kablo veya uydu aboneliği veya bir internet izleme hizmetinin kimlik bilgilerini sağlamanız gerekir.
Bachelor in Paradise 2022'yi Citytv'de izleyin
Citytv, Bachelor in Paradise 8. Sezon'u sağlayan başka bir izleme hizmetidir. ABC gibi, izlemek de ücretsizdir ve Kanada'da ikamet edenler için harika bir seçenektir—ancak izlemek için kablo kimlik bilgilerinizi vermeniz gerekecektir.
Bachelor in Paradise 2022'de kimler vardı?
ESPN analisti ve eski Bekar Jesse Palmer bu yılki Paradise'a ev sahipliği yaparken, kadroda 43 yarışmacı yer aldı:
Romeo Alexander, Bachelorette Sezon 18
Michael Allio, Bachelorette Sezon 17
Shanae Ankney, Bachelor Sezon 26
Jill Chin, Bachelor Sezon 26
Brittany Galvin, Bachelor Sezon 25
Justin Glaze, Bachelorette Sezon 17
Hunter Haag, Bachelor Sezon 26
Sierra Jackson, Bachelor Sezon 26
Brandon Jones, Bachelorette Sezon 18
Hailey Malles, Bachelor Sezon 26
Kira Mengistu, Bachelor Sezon 26
Lace Morris, Bachelor Sezon 20
Logan Palmer, Bachelorette Sezon 19
Genevieve Parisi, Bachelor Sezon 26
Jacob Rapini, Bachelorette Sezon 19
Serene Russell, Bachelor Sezon 26
Andrew Spencer, Bachelorette Sezon 17
Teddi Wright, Bachelor Sezon 26
Casey Woods, Bachelorette Sezon 18
SSS: Bachelor in Paradise
Bachelor in Paradise Amazon Prime'da mı yoksa Netflix'te mi?
Bachelor in Paradise'ın her sezonu Amazon Prime'da satın alınabilir. Şu anda Netflix'de, Bachelor in Paradise sezonlarının hiçbiri yok.
Bachelor in Paradise Paramount Plus'ta var mı?
Şu anda, Bachelor in Paradise Paramount+'ta yok. Ancak Survivor, The Amazing Race ve RuPaul’s Drag Race gibi diğer realite TV programlarını Paramount+'ta izleyebilirsiniz!
Bachelor in Paradise HBO Max'te var mı?
Bachelor in Paradise 9. Sezon ne zaman çıkıyor?
9. Sezonun ne zaman çıkacağına dair henüz bir bilgi yok, ancak neredeyse her yıl yeni bir sezon olduğu göz önüne alındığında, 2023'te yeni bir Bachelor in Paradise sezonu olması muhtemel. Takipte kalın!
Bachelor in Paradise filmi nerede çekildi?
Dizi, ikinci sezonundan bu yana Meksika'daki Playa Escondida Resort'ta çekildi. Dahası, tesis ziyaretçilere açıktır, bu nedenle ziyaret etmeyi ve Bachelor in Paradise fantezinizi yaşamayı seçebilirsiniz!
Hangi Bachelor in Paradise çiftleri hala birlikte?
Şu anda yaklaşık 15 çift, programda geçirdikleri sürenin ardından hâlâ birlikteler. Buna 2. Sezondan Ashley Iaconetti ve Jared Haibon ve 6. Sezondan Dean Unglert ve Caelynn Miller-Keyes dahildir.
Bachelor in Paradise'ın yazılı bir senaryosu var mı?
Bachelor in Paradise kendi başına bir senaryo değildir. Ekranda görülen çatışmalar, hikayeler ve bağlantılar önceden yazılmamış olsa da, dizinin yapımcıları dramayı güçlendirmek için belirli yönlendirmeler yapıyorlar.
Bachelor in Paradise'da ne kazanırsınız?
Tabii ki gerçek aşk! Hayır, gerçekten. Love Island gibi diğer flört realite şovlarının aksine, Bachelor in Paradise serinin sonunda büyük bir ödülle sonuçlanmaz. Bununla birlikte, yarışmacılar dizide göründükleri için günlük maaş çeki ve oldukça tatlı bir plaj tatili alırlar!?
Daha fazla The Bachelor ister misiniz?
Önceki tüm sezonları yakalamak (veya tekrar izlemek) dışında, Bachelor dozunuzu resmi Bachelor Nation podcastleri aracılığıyla da alabilirsiniz:
Bachelor Happy Hour, sunucu olarak eski Bachelorette Becca Kufrin'i içeriyor. Her hafta farklı bir misafir sunucunun katıldığı programda, ilişki tavsiyelerinden en ilginç kamerası arkası eğlencelerine kadar her konuyu dinleyebilirsiniz.
Click Bait with Bachelor Nation'da, Bachelor hayranlarının gözdeleri olan Natasha Parker, Tayshia Adams ve Joe Amabile en çılgın pop hikayelerini, olayları ve haftanın başlıklarını analiz ediyor.
Talking It Out, Bachelor yıldızlarını misafir ederek yaşam ve aşk hakkında anektodlar ve derin diyaloglar paylaşan Bachelorette karakterleri Mike Johnson ve Dr. Bryan Abasolo tarafından sunuluyor.
‘İdeal’ bir Bekar nasıl görünmeli? Bir Bachelor ilişkisinin ortalama süresi ne? Bachelor çiftleri gerçekten daimi mutlulukları buluyor mu? Tüm soruları The Bachelor'ın son 12 yılı için özel analimizden yanıtlayın.
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