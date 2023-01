Bachelor in Paradise nerede izlenir

Talking It Out , Bachelor yıldızlarını misafir ederek yaşam ve aşk hakkında anektodlar ve derin diyaloglar paylaşan Bachelorette karakterleri Mike Johnson ve Dr. Bryan Abasolo tarafından sunuluyor.

Bachelor Happy Hour , sunucu olarak eski Bachelorette Becca Kufrin 'i içeriyor. Her hafta farklı bir misafir sunucunun katıldığı programda, ilişki tavsiyelerinden en ilginç kamerası arkası eğlencelerine kadar her konuyu dinleyebilirsiniz.

9. Sezonun ne zaman çıkacağına dair henüz bir bilgi yok, ancak neredeyse her yıl yeni bir sezon olduğu göz önüne alındığında, 2023'te yeni bir Bachelor in Paradise sezonu olması muhtemel. Takipte kalın!

Evet, ancak her sezon yok. HBO Max 'ta şu anda Bachelor in Paradise'ın 4-6. sezonları var.

Şu anda, Bachelor in Paradise Paramount+'ta yok. Ancak Survivor , The Amazing Race ve RuPaul’s Drag Race gibi diğer realite TV programlarını Paramount+'ta izleyebilirsiniz!

Bachelor in Paradise'ın her sezonu Amazon Prime 'da satın alınabilir. Şu anda Netflix 'de, Bachelor in Paradise sezonlarının hiçbiri yok.

Bachelor in Paradise'ın tüm sezonları Amazon Prime Video 'da mevcuttur. Bachelor in Paradise sezonlarının izlenebildiği diğer izleme hizmetleri arasında Hulu , HBO Max , ABC ve Citytv yer alır.

Bachelor in Paradise'ın sekizinci sezonu 27 Eylül 2022 saat 20:00 (ET) 'de gösterime girdi. Sonraki bölümler her hafta aynı saatte yayınlandı ve final iki ay sonra 22 Kasım 'da yayınlandı.

Bachelor ve Bachelorette'in bir yan ürünü olan Bachelor in Paradise, bu seksi bekarlara aşkta bir şans daha vermek için her iki dizinin eski yarışmacılarını bir araya getiriyor—bu sefer güzel bir Meksika sahil beldesinde

Bachelor Nation hayranları için heyecan verici bir yıl oldu, özellikle de Bachelor in Paradise 8. Sezon sona erdiği için. Kaçırdıysanız (veya sadece tüm bölümleri yeniden izlemek istiyorsanız), 2022'nin Bachelor in Paradise'ı çevrimiçi olarak nasıl izleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır!

