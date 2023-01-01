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Bachelor in Paradise izleyin

Bachelor in Paradise nerede izlenir

Bachelor in Paradise nerede izlenir

Bachelor Nation hayranları için heyecan verici bir yıl oldu, özellikle de Bachelor in Paradise 8. Sezon sona erdiği için. Kaçırdıysanız (veya sadece tüm bölümleri yeniden izlemek istiyorsanız), 2022'nin Bachelor in Paradise'ı çevrimiçi olarak nasıl izleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır!

Bachelor in Paradise ne hakkında?

Bachelor in Paradise oyuncu kadrosu

Bachelor ve Bachelorette'in bir yan ürünü olan Bachelor in Paradise, bu seksi bekarlara aşkta bir şans daha vermek için her iki dizinin eski yarışmacılarını bir araya getiriyor—bu sefer güzel bir Meksika sahil beldesinde

Kardeş dizilerinin aksine Paradise, yarışmacılarına birbirlerine gül vermeleri için eşit fırsatlar sunuyor. Ve dramayı canlandırmak için dizi, her haftaki dizilişle yeni yarışmacıları tanıtıyor. Başka bir deyişle, tüm Bachelor hayranlarının bu diziyi mutlaka izlemesi gerekir!!

Bachelor in Paradise çifti

Bachelor in Paradise 8. Sezon ne zaman çıkıyor?

Bachelor in Paradise'ın sekizinci sezonu 27 Eylül 2022 saat 20:00 (ET)'de gösterime girdi. Sonraki bölümler her hafta aynı saatte yayınlandı ve final iki ay sonra 22 Kasım'da yayınlandı.

Bachelor in Paradise nasıl izlenir

Bachelor in Paradise'ın tüm sezonları Amazon Prime Video'da mevcuttur. Bachelor in Paradise sezonlarının izlenebildiği diğer izleme hizmetleri arasında Hulu, HBO Max, ABC ve Citytv yer alır.

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Bachelor in Paradise'ı Hulu'da izleyin

Hulu'da birkaç Bachelor in Paradise sezonu var, yani 1., 2., 3. ve 8. sezonlar (en son sezon). Hulu'da yeniyseniz 30 günlük ücretsiz deneme fırsatından yararlanabilirsiniz!

Oynatma butonu sembolü.

Bachelor in Paradise'ı Amazon Prime Video'da izleyin

Amazon Prime Video, ayrı satılsa da tüm BiP sezonlarını tek bir yerde toplar. Bunları bölüme göre veya her sezona göre satın almayı seçebilirsiniz.

HBO Max Spain logo.

Bachelor in Paradise'ı HBO Max'te izleyin

Daha önce bahsedilen Hulu'yu izliyorsanız daha eksiksiz bir Bachelor in Paradise izleme deneyimi için onu HBO Max ile eşleştirmek isteyebilirsiniz: İzleme platformu, dizinin 4-6. sezonlarını yayınlamaktadır.

ABC logosu

Bachelor in Paradise'ı ABC'de nasıl izleyebilirsiniz

Dizi sezonda yayınlandığında, izlenecek yer ABC'dir. En son sezon sona erdiğine göre, onu hala abc.com veya ABC uygulaması aracılığıyla izleyebilirsiniz. İzlemek ücretsizdir, ancak bir ABD kablo veya uydu aboneliği veya bir internet izleme hizmetinin kimlik bilgilerini sağlamanız gerekir.

Citytv logosu

Bachelor in Paradise 2022'yi Citytv'de izleyin

Citytv, Bachelor in Paradise 8. Sezon'u sağlayan başka bir izleme hizmetidir. ABC gibi, izlemek de ücretsizdir ve Kanada'da ikamet edenler için harika bir seçenektir—ancak izlemek için kablo kimlik bilgilerinizi vermeniz gerekecektir.

Bachelor in Paradise 2022'de kimler vardı?

Bachelor in Paradise 8. sezon oyuncu kadrosu

ESPN analisti ve eski Bekar Jesse Palmer bu yılki Paradise'a ev sahipliği yaparken, kadroda 43 yarışmacı yer aldı:

  • Romeo Alexander, Bachelorette Sezon 18

  • Michael Allio, Bachelorette Sezon 17

  • Shanae Ankney, Bachelor Sezon 26

  • Jill Chin, Bachelor Sezon 26

  • Brittany Galvin, Bachelor Sezon 25

  • Justin Glaze, Bachelorette Sezon 17

  • Hunter Haag, Bachelor Sezon 26

  • Sierra Jackson, Bachelor Sezon 26

  • Brandon Jones, Bachelorette Sezon 18

  • Hailey Malles, Bachelor Sezon 26

  • Kira Mengistu, Bachelor Sezon 26

  • Lace Morris, Bachelor Sezon 20

  • Logan Palmer, Bachelorette Sezon 19

  • Genevieve Parisi, Bachelor Sezon 26

  • Jacob Rapini, Bachelorette Sezon 19

  • Serene Russell, Bachelor Sezon 26

  • Andrew Spencer, Bachelorette Sezon 17

  • Teddi Wright, Bachelor Sezon 26

  • Casey Woods, Bachelorette Sezon 18

SSS: Bachelor in Paradise

Bachelor in Paradise Amazon Prime'da mı yoksa Netflix'te mi?
Bachelor in Paradise Paramount Plus'ta var mı?
Bachelor in Paradise HBO Max'te var mı?
Bachelor in Paradise 9. Sezon ne zaman çıkıyor?
Bachelor in Paradise filmi nerede çekildi?
Hangi Bachelor in Paradise çiftleri hala birlikte?
Bachelor in Paradise'ın yazılı bir senaryosu var mı?
Bachelor in Paradise'da ne kazanırsınız?

Daha fazla The Bachelor ister misiniz?

Önceki tüm sezonları yakalamak (veya tekrar izlemek) dışında, Bachelor dozunuzu resmi Bachelor Nation podcastleri aracılığıyla da alabilirsiniz:

Bachelor Happy Hour podcast

Bachelor Happy Hour, sunucu olarak eski Bachelorette Becca Kufrin'i içeriyor. Her hafta farklı bir misafir sunucunun katıldığı programda, ilişki tavsiyelerinden en ilginç kamerası arkası eğlencelerine kadar her konuyu dinleyebilirsiniz.

Click Bait Bachelor podcast

Click Bait with Bachelor Nation'da, Bachelor hayranlarının gözdeleri olan Natasha Parker, Tayshia Adams ve Joe Amabile en çılgın pop hikayelerini, olayları ve haftanın başlıklarını analiz ediyor.

Talking It Out The Bachelor podcast

Talking It Out, Bachelor yıldızlarını misafir ederek yaşam ve aşk hakkında anektodlar ve derin diyaloglar paylaşan Bachelorette karakterleri Mike Johnson ve Dr. Bryan Abasolo tarafından sunuluyor.

‘İdeal’ bir Bekar nasıl görünmeli? Bir Bachelor ilişkisinin ortalama süresi ne? Bachelor çiftleri gerçekten daimi mutlulukları buluyor mu? Tüm soruları The Bachelor'ın son 12 yılı için özel analimizden yanıtlayın.

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